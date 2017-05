Samlet hele verden i sentrum

Annonse:

Gjennom prosjektet 50 møter 50 ble et 30 meter langt langbord dekket til 50 austegdere og 50 innvandrer som skulle møtes til den gode samtale, mandag formiddag.

Sam Eydes plass ble fylt opp av et internasjonalt Arendal da Refugees Welcome Aust-Agder dekket på til 100 personer, i samarbeid med «Med hjerte for Arendal», voksenopplæringens prosjekt «Folk møter folk» og Kilden Kultursenter.

Mange historier

Konseptet er ganske enkelt. 100 mennesker møtes, du får tildelt en samtalepartner, snakker sammen i en halvtime og deler med de andre hva dere har snakket om etterpå. Hovedarrangør er Refugees Welcome Aust-Agder som har fått støtte til prosjektet som er basert på Voksenopplæringens «10 møter 10» på Arendal bibliotek, som også mottok en pris for sin nytekning for å inkludere nordmenn og innvandrere i 2015.

Mandagens seanse startet med at alle hundre satt seg rundt det store langbordet på Sam Eydes plass. Hilde Mjøs fra Voksenopplæringen ropte deretter opp to og to navn som skulle bli kjent gjennom en 30 minutters lang samtale. Folk satt seg ned rundt bordet og i trappen på plassen og snakket om alt mellom himmel og jord før de igjen samlet seg for å dele noen av historiene. Mjøs tok runden rundt bordet med en mikrofon der deltakerne selv kunne fortelle hva de hadde snakket om. Noen hadde snakket om skole og jobb, andre hadde fortalt som hjemlandet sitt og reisen til Norge mens noen snakket om barneoppdragelse og barnevern.

Nye venner

Den gode samtale på tvers av kulturer skaper helt klart positive konsekvenser. Nye kontakter ble knyttet, og flere avtalte å treffes igjen. Trude Bollmann Pedersen fra Refugees Welcome Aust-Agder snakket med sin samtalepartner Nora for aller første gang, noe hun syns var svært hyggelig.

– Vi fant ut av at vi begge er enslige mødre, så der har vi noe til felles. Nora fortalte også at hun holder på å ta bilsertifikat, men at hun ikke har noen å øvelseskjøre med, så til lørdag skal vi ut å kjøre bil, fortalte Trude smilende.

Daglig leder for Arendal næringsforening, Morten Haakstad fant også en god samtalepartner i sin tildelte nye venn, Bazel:

– Vi er begge utdannet økonomer og hadde mye å snakke om, og han mente også at han kunne gi meg noen gode tips, sa Haakstad fornøyd.

Mangfold

Ifølge arrangørene er det ingen andre byer som har gjennomført denne modellen, som startet med en ellevill idé om å gjøre noe helt nytt for å skape nye møteplasser for integrering.

– Det er et stort mangold som bor her i Arendal, og det handler om å kjenne noen som du kan si hei til. Noen blir venner og møtes igjen og noen blir integrert i fritidsaktiviteter, det handler om å skape møteplasser, sier Mjøs.

På spørsmål om hvordan de har valgt ut deltakerne svarer Mjøs at det er ganske tilfeldig.

– Vi har bare kjørt på med hyggelig folk og brukt alle kontakter fra skoleungdom til pensjonister. Det er stor bredde med folk fra både næringsliv, politikken, foreninger, skoleungdom og menigmann. Her er alle typer mennesker, smiler hun.

I nabolaget

Inger Sofie Hagen fra Refugees Welcome Aust-Agder håper at inkluderingsprosjektet med denne samtaleformen kan bli en mal for mindre lokale foreninger og andre som ønsker å bli kjent med nye mennesker og kulturer.

– Det er en god modell og koster ingen ting, og det kan fint gjennomføres i ditt eget nabolag der for eksempel fem møter fem i samtale. Hvis noen tar med seg en kake og en termos med kaffe eller te er det ofte alt som skal til. Jeg håper at flere vil prøve denne modellen, sa hun.

Også Lisbeth Iversen fra «Med hjerte for Arendal» brenner for denne modellen, og mener suksesskriteriet ligger i at deltakerne forplikter seg til å snakke sammen.

– Bokstavelig talt fyller vi tomme rom, og drømmen er å fylle hele plassen ut mot Pollen med langbord under by-jubileet i 2023, sa hun.

– Hele verden er samlet

Arrangørene var strålende fornøyd med gjennomføringen av arrangementet som hadde full oppslutning blant deltakerne. Det skulle egentlig vært 100 mennesker tilstede, men i siste liten var det seks personer som ba om å få lov til å være med.

– Totalt er vi da 106 personer i samtale her i dag, det er fantastisk, uttrykte Mjøs, og fortsatte:

– Hele verden er samlet her, det er virkelig det internasjonale Arendal vi ser her i dag.