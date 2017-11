Samarbeider om lærlingarbeidet

Annonse:

Arendal kommune og Aust-Agder fylkeskommune møttes på en samarbeidskonferanse for bedre lærlingarbeid slutten av oktober.

Torsdag 26. oktober vedtok Arendal bystyre et budsjett og en handlingsplan som skal sikre at alle som bor i Arendal kommune og søker lærlingplass får det. Dagen etter, fredag 27. oktober møttes 50 personer fra PPT, rådgivere, formidlingskoordinatorer og lærere fra Arendal videregående skoler i tillegg til kommunalsjef innen HR for Arendal kommune Karl Mork i bystyresalen til samarbeidskonferanse. Konferansen hadde fokus på hvordan man kan finne riktig læreplass for hver enkelt elev og hvordan man kan jobbe for at de skal få fulltidsstillinger etter endt læretid.

Storsatsning

Mens Arendal kommune har 65 lærlinger i år, har bystyret vedtatt å øke antallet til 139 innen 2021.Det betyr at det skal være tre lærlinger per 1000 innbygger i kommunen.

– Det er en del av kommunens samfunnsansvar å sikre at ungdommer som starter et utdanningsløp mot et fagbrev sikres muligheter til å fullføre med lærlingeplass, har politikerne vedtatt i sitt budsjett for Arendal for 2017 og handlingsplanen frem mot 2021.

Allerede neste år skal midlene til lærlinger øke med to millioner kroner, frem mot 2021 skal summen opp til åtte millioner kroner.

Under konferansen oppfordret Mork andre bedrifter og kommuner på Agder til å satse like hardt på lærlinger som Arendal kommune gjør.

Kontinuerlig arbeid

Aust-Agder fylkeskommune jobber etter et mål om at tre av fire elever i videregående skoler skal fullføre sine utdanninger innen fem år etter at de startet. Fagopplæringssjef i Aust-Agder fylkeskommune Heidi Tveide mener dette er et felt som må jobbes med hele tiden.

– Utdanningsdirektoratets tall fra årsskiftet viser at andelen lærekontrakter som formidles i

bedrifter er noe bedre for Aust-Agder enn for resten av landet, enn hva tilfellet var i 2016/2017.

Imidlertid er dette et felt å kontinuerlig arbeide med, sier hun ifølge en pressemelding fra Aust-Agder fylkeskommune.