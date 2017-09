Alt klart for Sørlandets tøffeste utfordring

Annonse:

UNDER NETT: Treningsgjengen «Fit for summer» trener på å krabbe under nett. Foto: Privat.

Til helgen går Hove Max av stabelen for aller første gang.

Hinderløp for voksne har blitt svært populært de siste årene og 16. september arrangeres den første lokale varianten.

Fornøyde

Arrangørene selv er svært tilfreds med å få gjennom dette i et av byens mest populære turområder.

− Hove er ett av Norges flotteste turområder, men for deltakerne blir det rått og brutalt, forteller initiativtaker og leder i Trauma, Terje Arneberg.

Arneberg la frem ideen på et styremøte i fjor og de øvrige styremedlemmene tente godt på ideen.

− Det var noe nytt og spennende på Sørlandet, i Arendal og på Tromøya. Vi bare bestemte oss for å gi gass, sier Christian Knudsen i Trauma sitt hovedstyre og medlem av arrangørkomiteen til Hove MAX med et smil.

− For oss som klubb er det viktig å gi et godt tilbud til medlemsmassen. Og ikke minst et tilbud som fanger mange da vi er en klubb som fokuserer på bredde, supplerer Robert Skaare som også sitter i hovedstyret og arrangørkomiteen.

FFS

En lokal gruppe som heter Fit for summer eller FFS har arrangert treninger spisset mot hinderløypa gjennom hele sommeren og når startskuddet går lørdag skal mange lokale i ilden.

Utøverne kan velge mellom kort og lang løype. Den korte løypa måler 4,6 kilometer og har cirka 30 hindre, mens den lange er cirka 9,2 kilometer med hele 60 hindre.