TØRUM-EXITEN: Var dette så lurt da?

Annonse:

KOMMENTAR: Mandag fikk Knut Tørum sparken som Arendal-trener. Erstatteren spås en lysende trenerfremtid.

På kort sikt blir det effekt. På lang sikt gir ofringen av Tørum neppe en klar effekt, skriver sportsjournalist Tore Abrahamsen.

Livet som fotballtrener er en mangfoldig tilværelse. For syv måneder siden ble bergenseren hyllet etter det forventede opprykket til 1.divisjon. Ekteskapet mellom Tørum og klubben var naturlig nok preget av profesjonell kjærlighet. Styreleder Otterlei fulgte på og lanserte nye mål for den relativt ferske klubben: eliteseriespill i 2020.

Da Tørum fikk fyken på mandag, var fasiten skarve ni poeng og nedrykksplass – et helt annet bilde alle i og rundt klubben hadde sett for seg i opprykksrusen i fjor høst. Dermed gikk det som alltid går i fotballen, treneren måtte gå. Tørum er godt vant med å få fyken som fotballtrener, og skal man spå fremtiden blir det neppe siste gang han må holde avskjedsintervju med avisene dagen derpå. Lik det eller ei, men hodene ruller når resultatveksten ikke er kontinuerlig. Slik er det bare i fotballen.

For styreleder og storsponsor Jan Sigurd Otterleis ambisjoner er ikke å ligge i bunnen av 1.divisjon. Det er eliteseriespill i 2020 på en stadion full av mennesker som begeistrer. Man er ganske langt unna dette målet, for å si det forsiktig. Tilskuertallene bevitner dessverre den manglende begeistringen blant arendalitter flest. Det lukter ikke eliteserie av klubben om dagen.

Spor

Tørums profesjonalitet har utvilsomt gjort klubben godt i tre år, noe som ikke er en floskel alle er «enige» om i pressemeldinger og offisielle uttalelser etter sparkingen. Tørum har satt spor og Tørum har vært ansvarlig for å løfte opp arbeidet på treningsfeltet fra amatørnivå til semi-profesjonell virksomhet. Det er en historie som vil stå seg. Sparkingen kom imidlertid overraskende for Tørum, ifølge Agderposten. Han uttaler også at de interne diskusjonene om hvordan klubben skal rustes for å nå eliteseriespill, uansett kunne ha blitt hans bane etter årets sesong når en kontrakt skulle opp til diskusjon. Tørum og klubbledelsen har etter sigende ikke vært enige om hva som må til for å løfte klubben ett hakk til. Dermed var det like greit at Tørum måtte gå. Det er ikke første gang dette skjer i toppfotballen, og det blir neppe siste gangen et tilsvarende scenario vil skje i toppfotballen.

At det ikke blir mer skittkasting og offisielle, vonde følelser fra trenerens side, skyldes helt enkelt penger og respekt for inngåtte kontrakter. Rundt en halv million kroner – og ønsket om ikke å fremstå som en bitter etter sparkingen – gjør at Tørum utad er fornøyd med hvordan «løsningen ble».

Hva nå?

At Tørum er skeptisk til at klubben allerede hadde klar en erstatter i Mathias Andersson da han fikk beskjed om at hans tid i Arendal var over, er også fotballens spesielle forståelse av ordinær arbeidsgiverpolitikk. Ifølge klubbledelsen ville ikke Tørum fått ny kontrakt etter årets sesong. Derfor er det, paradoksalt nok, ryddig nok at han måtte gå på dagen. Noe annet ville ikke vært mulig å gjennomføre for hverken klubb, trener, spillere eller supportere. Styreleder Otterlei har tidligere vært tydelig på dette området: det er uklokt å ha en trener på oppsigelse. Slik fungerer helt enkelt ikke i denne bransjen.

Mathias Andersson er mannen som nå blir løftet frem. Tørum er allerede glemt og alt fokus rettes mot den nye treneren og hans planer. Andersson har bred erfaring som spiller i norsk eliteserie. Han har en tynn trener-cv, med assistenttrener i Start som det høyeste nivået. Det siste året har han riktignok løftet 3.divisjonsklubben Fløy frem i rampelyset. Suveren serieledelse og en cupbombe mot Start står igjen. Eksperter og Arendal Fotballs klubbledelse trekker frem hans vilje til å bli en topptrener, som sentralt for 36-åringens potensial. Han spås med andre ord en lysende trenerkarriere.

Vil man ikke?

Da må det nesten være lov til å spørre seg om Arendal Fotball faktisk ønsker å ta et steg frem og tre tilbake ved trenerbyttet. Man sparker altså en trener med bred erfaring fra nivået som klubben sikter seg mot, og erstatter ham med en som kun kan skilte med erfaring som assistenttrener fra Start. Start er for øvrig en klubb som likner mer på et spøkelse enn et naturlig innslag i eliteserien. Slik var det også da Andersson var assistent i Start. Å ha vært assistenttrener i Start er ikke akkurat noe som bør få det til å krible i et fotballhjerte lenger. Dessverre.

Hele prosessen resulterer med andre ord ut i et sjansespill basert på følelser og trangen til «å ta grep». Så var dette med fotballens DNA igjen da.

Andersson har egentlig alle forutsetninger for å lykkes. Tørum har i sine tre år i Arendal fått lov til å være et barn i godteributikken og sydd sammen en tropp etter eget ønske. Andersson får neppe en mindre godtepose å fylle opp med godbiter fra fjern og nær. Han får sannsynligvis bruke begge hendene på spillermarkedet. I bakgrunnen sitter Otterlei med sjekkheftet. For pengene sitter løst når man vil noe her i livet.

Riktignok er det øvrige næringslivet kommet på banen etter opprykket, men det er Otterlei som betaler og bestemmer i klubben. Og han har bestemt at det blir eliteseriespill om få år. Slik blir det også, med eller uten Andersson som potensiell suksesstrener eller ei.

Klar forskning

Riktignok er det ingen forskning som tilsier at effekten på lang sikt er merkbar med et trenerbytte. Sue Bridgewater ga i 2010 ut boken «Football Management». Essensen i hennes forskning er at en trener aldri er mer enn seks kamper unna å få sparken. Når en trener ikke lenger sørger for gjennomsnittlig poengproduksjon, er veien ut i fotballmørket kort. Sjokkeffekten som trer inn når en ny trener kommer i gang er tydelige i de seks første kampene. Spillergruppa blir naturlig nok ivrige etter å vise seg frem for den nye lederen og motivert av ny kultur som løftes frem i gruppa. Derfor blir den kortsiktige effekten ofte merkbar. Den kortsiktige effekten av trenerbyttet forsvinner etter 12-18 kamper. Arendal Fotball har 18 kamper igjen av sesongen. Rent statistisk vil Andersson fremstå som frelseren de neste månedene. En rekke studier viser den samme effekten med gode resultater på kort sikt, før de faller tilbake igjen til tidligere nivå på lang sikt.

Det man også vet er at én mann ikke kan løfte en klubb på egenhånd. Det er klubber som rykker opp. Det er her Tørums tanke om at semi-profesjonell spillergruppe og klubbdrift ikke er godt nok til å bli en eliteserieklubb, blir interessant å følge videre.

Å forbedre rammebetingelsene er likevel ikke Anderssons jobb. Hans jobb blir å peke på spillerne han har lyst på, snekre sammen et kollektiv som tror på prosjektet og ikke minst være ansiktet utad for effekten som sannsynligvis blir en realitet de neste månedene.

Om det er den unge svensken som står på sidelinjen når klubben rykker opp i eliteserien om noen år, er umulig å spå.

Vi får håpe klubbledelsens grep og sjansespill lønner seg på lang sikt. Statistikken viser i alle fall at det blir nok å juble for de neste månedene.

Lykke til.