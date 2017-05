– Håper folket vil fylle opp klubbhuset

Annonse:

Østre Tromøy nye klubbhus ferdigstilles denne sommeren. Nå håper ildsjel og klubb­leder Geir Støylen at folket kjøper aksjeandeler til å finansiere kopper & kar, trimutstyr og inventar.

– Dette bygget vil garantert gi nærmiljøet et løft, sier en tydelig stolt leder mens han skuer ut over det som skal bli et samlingssted for flere enn idrettslagets ­medlemmer i tiår fremover.

Tusenvis

Det siste året har dugnadsånden vist seg fra sin beste side, ifølge Støylen. Etter at de konkrete tankene om bygging av nytt klubbhus for alvor slo rot i 2011, har klubbens medlemmer lagt ned tusenvis av dugnadstimer for å realisere drømmen. Foruten rydding og utflytting fra det gamle klubbhuset, gjenstår investeringer innenfor husets fire vegger.

– Det finnes ikke maken til bygg på øya som dette, mener Støylen og ramser opp konferansemuligheter, storsalen med plass til 120 gjester, kiosk, garderober og alt annet et moderne klubbhus byr på.

Nå inviterer klubbstyret folket med på et spleiselag for å finansiere kopper & kar, trimutstyr og øvrig inventar. Rundt en kvart million kroner håper klubben å få inn.

– I disse dager sender vi ut tilbud om aksjebrev til 250 kroner stykket. Alle pengene som kommer inn skal utelukkende gå til å utstyre kjøkkenet med alt som kreves for å servere opp mot 120 gjester, sofaer, stoler, bord, kioskinventar og garderobeinventar, sier han.

Suksess

Klubben satser også i 2006 på folkets velvillighet da kunstgressbanen ble delfinansiert med såkalte folkeaksjer.

– Jeg tenker at alle på hele øya har interesse i å kjøpe andeler når vi nå inviterer på ny til dugnad for å få alt på plass.

– Du er ikke bekymret for at lokalmiljøet når et metnings­punkt med dugnadstimer og spørsmål om å bidra økonomisk?

– Vi opplever at folk i lokal­miljøet er nysgjerrige på hvordan nybygget vokser frem og det er liten tvil om hva kunstgressbanen har betydd for aktiviteten her ute. Derfor tror jeg medlemmene våre og andre lokalpatrioter absolutt ser gleden av å bidra igjen, svarer Støylen.

Han trekker frem at klubb­husets fasiliteter vil gi muligheter klubben ikke tidligere har hatt.

– En kiosk eller kafe på kvelds­tid, hvor det blir muligheter for å sette seg når barna trener på kunstgresset. Dette klubbhuset vil gi et løft for barn, ungdommer og alle voksne i lokalmiljøet. Nå skal vi bare fylle det opp med inventar først, smiler leder Geir Støylen.

Salget av andeler er ifølge styrelederen godt i gang. Byggekostnadene ligger for øvrig omtrent på budsjett, opplyser Støylen. Klubbens gamle klubbhus ligger for øvrig ute til salgs, pålydende 2 290 000 millioner kroner. Østre Tromøy T&IK har 650 medlemmer.