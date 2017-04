Vil lage ny sykkelfest i Arendals gater

Torsdag 4. mai går startskuddet for det nyetablerte sykkelrittet Grand Prix Arendal.

– Vi skal gjenskape følelsen av både Tour de France og folkefest i byen, sier arrangør og initiativtaker Peter Jensen.

Mange husker folkefesten i sentrum av Arendal da TS Grand Prix ble avviklet for snart ti år siden. Nå vil Peter Jensen gjenoppta sykkelfesten.

Fra Danmark til Norge

Peter Jensen fra Danmark har bodd i Norge i fem år, nå bor han på Saltrød. I januar startet han nettstedet og sykkelbedriften «Den siste kilometer», som står bak arrangementet som skal motivere både barnefamilier, mosjonister og elitesyklister til å skape sykkelfest i bygatene.

Tøft terreng

Da dansken kom til Arendal og så terrenget rundt sentrum tenkte han umiddelbart på at det er et ypperlig sted å arrangere sykkelritt. Han visste på det tidspunktet ikke om det tidligere sykkelrittet, og først for kort tid siden fikk han høre om suksessarrangementet.

– Jeg hørte noen rykter om at det var blitt arrangert et sykkelritt her før, men jeg visste ikke noe om detaljene rundt det. Først nå nylig har jeg blitt informert om TS Grand Prix, forteller han.

Han er selv brennende engasjert i sporten ettersom han har vært aktiv som proffsyklist i flere år. Nå har han imidlertid lagt opp sykkelkarrieren og nøyer seg med å være en glad mosjonist. Grand Prix Arendal er blant annet inspirert av det klassiske sykkelrittet «Flandern Rundt», et årlig ritt som arrangeres i den belgiske delstaten Flandern.

– Arendal har et tøft terreng med mye opp og ned, her må det jo være perfekt å arrangere ritt både for de aller yngste og de som er drevne syklister tenkte jeg, sier han og legger til:

– Særlig bakken i Bendiksklev, der rytterne skal oppover før de fortsetter over Mølleheia og nedover Skytebaneveien før de sykler inn på Kystveien blir utfordrende. Bendiksklevbakken er ganske tøff og gir assosiasjoner til Koppenberg-bakken i Flendern. Jeg gleder meg til å se meg til å se syklistene i aksjon.

Sponsorjakt

Han har jobbet på spreng siden januar for å få alle detaljene på plass. Kun få ting gjenstår før arrangementet er hundre prosent i boks. Den største utfordringen er å få med seg nok sponsorer.

– Vi har ikke så høyt budsjett, og vi trenger heller ikke å ha med de aller største sykkelstjernene for at det skal bli et vellykket arrangement, det blir for dyrt. Vi tenker mer på bredden, det skal være et sunt og trivelig arrangement som skal passe for alle. Per i dag mangler vi kun 15 000 kroner på å kunne gjennomføre Grand Prix Arendal, og det håper og tror jeg at vi skal få til, sier han og oppfordrer interesserte samarbeidspartnere til å ta kontakt.

Sykkel istedet for bil

Sykkelentusiasten har fått god hjelp av Norsk sykkelforbund med planlegging av arrangementet som både er et turritt og internasjonalt sykkelritt. For å gjøre det attraktivt for barnefamilier og delta blir det trekning av flotte premier for alle som sykler inn til sentrum denne dagen.

– Det er en fantastisk mulighet for barnefamilier til å finne fram syklene og komme seg i bevegelse i stedet for å kjøre bil, og jeg håper vi kan oppmuntre mange til å ta sykkelen fatt denne dagen, sier han.

Han har også prøvd å få kontakt med sykkelklubben i Arendal for å høre om de er interessert i å være med på arrangementet.

– De er jo en naturlig samarbeidspartner, men jeg har ikke fått svar på henvendelsene mine ennå, sier han.

Klasseinndeling

Sykkelrittet er delt inn i to distanser, turritt og Elite U23, i tillegg til familie og barnerittet som er helt uten konkurranseaspekt. Begge rittene starter på Langbryggen på utsiden av Nr1 Sportsbar, der også Nr1 Fitness vil stå for oppvarming og kos før og under selve løpet. Turrittet kjøres i 45 minutter pluss en runde. Denne konkurransen er åpen for alle fra fylte 18 år. Deretter går eliterittet «Elite U23» av stabelen der utenlandske og norske ryttere som er tilknyttet et sykkelforbund kan delta. Her kjøres det 65 minutter pluss fem runder. Peter påpeker at det er begrenset deltakerantall i begge klassene, og at det lønner seg å melde seg på i god tid.

– Påmeldingsfristen er 27. april, men det kan være lurt og ikke vente til siste liten. Alle deltakere i turrittet er med i loddtrekning om flere premier, og deltakerne i eliterittet kjemper om pengepremier opp til 2 000 kroner. Familier som sykler inn og kjøper program vil være med i trekningen av fribilletter til Aalborg Zoo, opplyser han og legger til:

– Vi håper at dette rittet kan gi Sørlandet en forsmak på årets VM i Bergen, vi kan jo kalle Grand Prix Arendal for et «mini-VM», sier han og smiler.

Publikumssuksess

I 2003, 2004, 2008 og 2009 ble TS Grand Prix avviklet i regi av Arendal sykkelklubb med Geir Bisgård som primus motor for arrangementet. Rittet var et populært innslag i bybildet med flere tusen tilskuere. Arendal ble gjort om til reneste «Tour de France», gater ble avstengt og politiet voktet sykkelfeltet. Sykkelhelter som Tour de France-stjernene Edvald Boasson Hagen, OL-rytter Kurt Asle Arvesen og ikke minst Thor Hushovd stilte til start i proff-klassen og bidro til å skape folkefest i byen. Det siste året samlet arrangementet 17 000 mennesker i sentrum. I fjor prøvde tidligere semiproffsyklist Geir Bisgård å dra i gang sykkelfesten etter sju års pause, uten å lykkes. Nå satser istedet den danske syklisten Peter Jensen på at han skal klare å gjenskape sykkelentusiasten og folkefesten i Arendal.

– Alt ligger til rette for at dette skal bli vellykket og jeg har stor tro på at arendalittene vil ta godt i mot arrangementet, selv om det er i litt mindre format enn TS Grand Prix. Men et sted må man jo begynne, og jeg er optimistisk, sier han blidt.