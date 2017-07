Aktivitetsdag på «fortet»

Annonse:

Første, men ikke siste gang for Fortet SMS i sommer.

Sola skinte fra blå himmel da elleve ungdommer samlet seg til aktivitetsdag på Sandvigen fort på Hisøy. Bak arrangementet sto prosjektet Fortet SMS. De har utviklet en app som skal gjøre det lettere for barn og unge å komme seg til og fra fritidsaktiviteter, og nå skal de forske på hva arendalsungdom aller helst vil bruke fritida si på.

Nye erfaringer

– Jeg ville være med for å se hvordan det var her ute, sier elleve år gamle Storm fra Hisøy.

Aktivitetsdagen er så vidt i gang, og samtidig som mange er på plass, venter gruppa på noen som skal komme med båt fra byen. Ventetida blir fylt med en testrunde i frisbeegolf, et spill hvor man skal treffe blinker som er satt opp i skogen med skeinebrett. Senere står øksekasting, millitærløype, håndball på stranda, pil og bue og taubane på agendaen. Storm gleder seg imidlertid aller mest til å teste pil og bue.

– Jeg har aldri prøvd det før, forteller han.

Før Storm får prøve ferdighetene med bua, er det tid for øksekasting. Å treffe blinkene med de tunge øksene er imidlertid lang fra lett. 17-år gamle Samuel får det til på andre forsøk. Han er innvandrer til Arendal og kommer fra et av bofellesskapene i kommunen.

– Øksekast var veldig gøy, vi har det moro og går på mange aktiviteter i ferien, forteller han.

Bevisst

Primus motor og prosjektleder i Fortet SMS Rolf Josephsen forteller at de har invitert til aktivitetsdagen fordi de så at det var stor interesse for vinteraktivitetene de hadde gjennom den kalde årstida. Nå ville de sjekke om interessen for

sommeraktiviteten er like stor. Han er fornøyd med dagens oppmøte med tanke på at det er første gang, og håper ordet sprer seg og enda flere møter opp under neste aktivitetsdag 10. august.

– Vi går bevisst ut og inviterer innvandrerungdom, men vi sender også ut en åpen invitasjon. På den måten får forskjellige grupper treffe hverandre på en fysisk aktivitetsdag og en sosial møteplass, sier Josephsen

Aktivitetsdagene i sommer skal være en sped start på et forskningsprosjekt Fortet SMS vil sette i gang til høsten. Gjennom å sende ut en spørreundersøkelse til alle ungdommer i Arendal skal de kartlegge hva de unge arendalittene ønsker seg av fritidstilbud, og hva som skal til for å hindre frafall i organisert aktivitet etter at ungdommen fyller tolv år. Dette finnes det nemlig ingen konkret forskning på.

– Vi skal være mye ute blant ungdommene og gjøre oss kjent, særlig har vi lyst på kontakt med de ungdommene som ikke er på noen aktiviteter, det er de vi gjør det for, sier Josephsen.

Lisbeth Iversen som leder prosjektet Med hjerte for Arendal som koordinerer frivillighet i Arendal er også til stede. Med hjerte for Arendal er en av dem som står bak Fortet SMS.

– Vi ser at vi ikke nødvendigvis skal sette i gang så mye for ungdommen. Idet vi åpner for at de kan komme med innspill gjør de det. De engasjerer seg enda mer hvis de får sette påvirke selv, forteller hun før tiden endelig er kommet til pil og bue-skytingen og ungdommene skal få prøve seg.