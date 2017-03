Arbeiderpartiets Jelena Høegh-Omdal velger å gå i det tradisjonelle 8.mars-toget i Arendal i år.

I fjor gikk de politiske ungdomspartiene i byen sammen om å lage et 8. mars-tog i sentrumsgatene. Det resulterte i to kvinnedagstog med hver sine paroler og en hel haug med dårlig stemning.

– Jeg må jo påstå at det ble litt kleint, sier hun.

Det tradisjonelle kvinnedagstoget ble utfordret av unge politikere som ønsket felles front for kvinnesaken, men det ble det bråk av. Høegh-Omdal har ikke hørt om at det vil være et tilsvarende initiativ i år.

–Det ble litt snålt kanskje. Jeg må innrømme at det var litt vanskelig å samle seg under felles paroler når det er venstresiden som har hatt 8.mars så lenge og har de faste kampsakene. I år stiller jeg i det vanlige, gode og trygge toget, sier hun.

Hennes bystyrekollega Marte Næss Thomassen holder appell på kvinnedagen og det blir tradisjonell samling i Fagforeningens Hus på kvelden.

Engasjerte kvinner

Høegh-Omdal mener det generelt er viktig at kvinner engasjerer seg og ikke bare i forbindelse med kvinnedagen, selv om det er bra at den finnes.

–Jeg tror kvinner har en tendens til å være mer tause. Mannfolk er ofte flinkere til å ta ordet, steppe opp, ta roller og å ta verv. Det at kvinner har en egen dag de kan samle seg, skrike og hoie litt er bra, sier hun.

Hun mener en felles dag er med på å motivere og ta fatt ved å stå samlet. Høegh-Omdal opplyser forøvrig at i kvinnenettverket i Arbeiderpartiet starter oppkjøringen til den internasjonale kvinnedagen i Arendal med møte i kvinnenettverket i partilokalene ved Torvet dagen før.

–Vi vil samle alle damer som skal gå i tog og kan tenke seg å komme. Det blir en innledning fra Fagforbundet om historien bak 8. mars og hvorfor det er viktig å engasjere seg, det blir servering og prat for å motivere og engasjere hverandre, sier hun.

«Kvinnelig»

Da Arendals Tidende forleden kunne melde at Gro Bråten, Arbeiderpartiet, står klar til å bli fylkesordfører om Tellef Inge Mørland får stortingsplass, gjorde avisen det med å bruke begrepet «kvinnelig» foran fylkesordføreren. Det førte ganske umiddelbart til reaksjoner i sosiale medier mot at avisen trekker frem og poengterer det kvinnelige når det er vervet som er det vesentlige. På kvinnedagen er det derimot greit at det meste har feminint tilsnitt.

–Jeg tenker at det må være en gylden middelvei. Det å skrive kvinnelig foran, for å poengtere at det er en «dame», er for min del helt greit. Jeg påstår at alle kvinner kan gjøre en like bra og hvis ikke bedre jobb, enn mannfolk, sier hun.

Bystyrerepresentanten trekker frem Gro Bråten som en fantastisk dame til fylkesordførerjobben.

–Jeg tror også at man ikke skal ta det for gitt at kvinner er likestilte i dag og glemmer det litt. Det er derfor viktig å ha dager som 8. mars hvor man påminnes kampen som har vært gjennom tidene for å gi kvinner stemmerett og for å få oss opp og fram og vise at vi kan, sier hun.

Til alle som klager på hvorfor det ikke finnes både mannlige nettverk og mannedagen lyder oppfordringen hennes soleklart.

–Det er ingen problem om noen har lov å stifte det. Vi kvinner har vår dag og den jobber vi med og sånn er det, sier hun.

Unge AUF-kvinner

At det er mange driftige kvinner i Arbeiderpartiets yngre garde er det lite tvil om. Nylig ble Ramani Konstanse Nordli utnevnt til ny fylkesleder i Aust-Agder AUF. Hun tar over etter Marte Næss Thomassen, som arvet stafettpinnen fra Høegh-Omdal. Før henne ledet Sunniva Folgen Høiskar ungdomspartiet.

–Ramani er fjerde i rekken i AUF og at vi nå får en kvinnelig fylkesordførerkandidat er helt supert, synes Høegh-Omdal.

Den sannsynlige fylkesordføreren fra oktober tar også sikte på å være den første til å lede et sammenslått Agder fra 2020.

–Det er jo litt opp og ned i de ulike kommunene om hva folk har ment om fylkessammenslåing, men jeg har god tro på at Gro vil gjøre en fantastisk jobb på vegne av alle kommunene og partiene, sier hun.

Steinerskolen

I «Pulsen på Arendal» er det tradisjon for å få frem litt fra det politiske arbeidet til representantene i bystyret. Høegh-Omdal sitter i oppvekstkomitéen og stemte imot lånegaranti på åtte millioner kroner til Steinerskolen i Arendal i bystyret. Komitéen skal jobbe til det beste for variert utdanning og opplæringstilbud i Arendal. Høegh-Omdal avviser at det er ideologi som ligger bak fempartienes nei til lånegaranti slik at skolen kan bygge nytt.

–Det må jeg bare poengtere at det ikke er i det hele tatt. Som privatperson er jeg veldig for privatskole. Jeg har gått på privatskole og sitter i samarbeidsutvalget ved Arendal Internasjonale skole, der jeg selv har gått. Jeg synes det er bra med pedagogiske alternativer, men oppi dette er det et politisk og økonomisk ansvar. Arendal Ap gikk til valg med vår ordfører som sa at «nei» er det ulitmate svaret fordi vi må ordne opp i kommunens økonomi. Når det kommer en slik melding er det at økonomien kommer først og når banken ikke vil gi garanti er det usikkert for kommunen også å gi en slik garanti, sier hun.

Hun mener som mange andre at summen ikke er stor, men er redd at å si ja ville føre til at mange andre privatskoler ville komme etter.

Forstår kritikken

– Det er ikke noe kommunen er i stand til å takle økonomisk nå. Det er rett og slett økonomien som står i bakgrunn her. Hadde kommunen hatt bedre økonomi hadde vi nok sagt ja. Det er ikke noe ideologi i dette, sier hun.

I budsjettbehandlingen for året fikk imidlertid Arendal Fotball over elleve millioner kroner i støtte pluss salg av rettigheter til stadionnavnet over tolv år.

–Hva synes du om prioriteringene?

–Den har vi fått slengt i fjeset mange ganger. Jeg skjønner det så utrolig godt. Noen ganger er det slik at man må bite seg litt i leppa og bare representere et parti. Jeg var en av dem som ikke var så voldsomt fornøyd da det ble stemt over. Jeg mener det ikke nødvendigvis var den riktige prioriteringa, og jeg satt rett foran Åshild Bruun-Gundersen (Frp) i bystyret under voteringen. Jeg var så enig i hennes innlegg om svømmebasseng, men noen ganger er man nødt til å bite i det sure eplet, sier hun.

Ifølge Høegh-Omdal kan det fort skje at både Steinerskolen og opposisjonen i bystyret kan imøtekommes om det blir tale om lavere beløp eller andre former for støtte.

–Vi har diskutert innad i gruppa om alternative løsninger om hva som kan skje i fremtiden og økonomien til kommunen. Eventuelt om de kommer med andre forslag og så videre. Ingen dører er lukket ennå, sier hun.