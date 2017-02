– Jeg får ordføreren på min nakke innimellom

Arbeiderpartiets Nina Jentoft gleder seg over at kommuneplanutvalget har mindre og mindre med fortidens politiske saker å gjøre.

Kommuneplanutvalgets leder mener fjoråret var et spennende politisk år, som det ble brukt en del tid på å kvitte seg med forgjengernes føringer i gamle saker og finne en ny politisk linje. Næringspolitikk i Arendal har stått høyt på agendaen og Jentoft vil holde oppe trykket.

– Vi har hatt flere områder i valget og laget en politisk plattform som handler både om jordvern, grønt, kystlinje, boligbygging og ikke minst næringsarealer, oppsummerer Jentoft.

Tiden gikk også med til å få utvalgets medlemmer til å bli kjent med hverandre.

– Jeg synes vi allerede har fått en god stemning i hele kommuneplanutvalget, også med opposisjonen. Det tror jeg også de vil bekrefte, at vi har det bra, at vi lytter til hverandre og dermed får de gode diskusjonene, sier hun.

Jentoft mener trafikksikkerhet er løftet høyere i politikken, samt at det er et fokus på at det ikke bare er utbyggere som skal bestemme alt i en sak.

– Vi har forsøkt å være mer opptatt av grønne arealer, barns lekeplasser, gode bomiljøer og nå ikke minst kommer vi i gang med rullering av kommuneplanen og da vil disse sakene komme for fullt. Det vil løpe inn i 2017 og 2018, men oppstarten synes jeg har vært veldig bra, sier hun.

Venstre og Krf

I flere saker har de to partiene som samarbeider med Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet slått følge med opposisjonen i regulerings- og byggesaker. Jentoft mener det er ok sett i lys av fempartienes samarbeidsplattform etter valget i 2015, men heller ikke helt bra.

– I økonomiske saker og enkelte andre saker skal vi være samlet. Vi har vært mer åpen på at når det kommer til enkelte reguleringsplansaker kan man stå fritt, sier hun.

Jentoft mener det er behov for partiene også i samarbeid å vise partilinjer i noen saker og sier det har skjedd i både stort og smått at fempartiene har delte meninger.

– På den ene siden synes jeg det har vært dumt, men samtidig har jeg respekt for at de ønsker å vise det. Jeg tenker at vi har en så stor raushet i posisjonen at det går veldig greit. Vi kan være samlet i de økonomisaker og i de store sakene om samfunnsplanlegging generelt og kan gå fra hverandre i sånne saker. Vi har er en god stemning og har stor respekt for hverandre, sier hun.

Jentoft tror innbyggerne fremover vil se mindre og mindre av at fempartiene splittes i utvalget.

– Nå skal vi definere vår nye politikk gjennom rullering av kommuneplanen. Da er dette kommuneplanutvalget som lager grunnlag for hvordan kartet skal se ut for boligområder, næringsområder, grønnstruktur og markagrense og så videre. Da har alle et sterkere eierforhold til sakene og min påstand er at det skal bli mye lettere, sier hun.

Ingen oppvask

Grandgården-saken har splittet partiene i bystyret. Jentoft sier det likevel ikke har vært grunnlag for oppvaskmøter i kommuneplanutvalget på grunn av den. Saken er for liten.

– Jeg har jobbet hardt for å overbevise andre om hvor Arbeiderpartiet står, det samme har SV og kanskje andre forsøkt. Det er politisk arbeid og vi ønsker å påvirke hverandre. Jeg har full respekt for de som har valgt ståstedet de har gjort. Personlig skulle jeg gjerne ha sett at vi fikk en ny, flott Grandgården i fire etasjer som ivaretar det omliggende bomiljøet på en bedre måte, men jeg har full resepekt for at noen velger å se dette annerledes. Denne saken har vi også med oss inn fra før valget og er litt vanskelig. Så har vi jo også det at Frp har snudd i denne saken. I forrige runde var de imot femteetasjen, slik jeg oppfattet det. Det endret jo hele landskapet litt, sier hun.

Hun sier at når klagebehandlingene er gjort vil utbyggingen rulle i gang og understreker at i posisjonen, det politiske flertallet, er tonen god og at det ikke holdes oppvaskmøter på slike saker.

Budsjett i september

Bystyret har nettopp vedtatt et årshjul for styring av kommunen for å skape mer forutsigbarhet. Styringsreglene skal gjøre det lettere og mer stabilt å styre for fempartiene, og opposisjonen. Blant annet skal rådmannens forslag til budsjett legges frem i september i stedet for i slutten av oktober eller begynnelsen av november, slik Jentoft har oppfattet det.

– Hele saken handler om en tydeligere økonomisk styring og større forutsigbarhet, sier hun.

Styringsdokumentene kommer i tillegg til handlingsreglene som allerede er innført og skal sikre at ingen faller for fristelsen for å låne mer penger enn kommunen betaler i låneavdrag hvert år.

At budsjettforslaget legges frem flere uker tidligere mener hun er svært fordelaktig for politikerne og partiene.

Helårseffekter

– Det gir en større forutsigbarhet og du kan jobbe mer politisk med budsjettet. Det er flere ting som er gjort som gjør at vi skal få større forutsigbarhet og trygghet, sier hun.

Jentoft er ikke spesielt bekymret for at rådmannen må legge frem et forslag til budsjett før regjeringen har lagt frem sitt forslag til statsbudsjett, som jo har direkte innvirkning på hvordan kommuneøkonomien kan se ut.

– Alle disse forutsetningene rådmannen må ha inn i sitt budsjett, lønns-, prisvekst og alle disse deflatorene og elementene får de av finans uansett. Det ligger rimelig klart, så det er ikke et problem å lage et budsjett litt tidligere, mener Jentoft.

Skulle det avvike kan det jo også alltids justeres etter hvert. Hun mener fordelen med et budsjettvedtak i oktober vil gjøre at kommunen får helårseffekter. Det er ikke tilfellet i dag.

– Nå vedtar vi budsjettet så sent at når du skal sette i gang tiltak kommer du ikke i gang før i mars eller april. Da får du ikke helårseffekter verken av innsparingstiltak eller tiltak du gjør, nå får vi helårseffekter og det er ryddig, sier hun.

Jentoft mener det slett ikke er snakk om detaljstyring at det ikke vil bli rom for ideer og løsninger.

– Det vil bli akkurat samme mulighet for å komme med innspill til budsjettet. Jeg tenker det er viktig at det er politikerne som legger føringene for budsjettet vi skal få. Det er ingen begrensninger til å komme med de nye, kreative ideene. Nå vil du nettopp få flere uker til å jobbe politisk i partiene. Erfaringen frem til nå er at vi får veldig liten tid. Vi får et kjempestort budsjett vi skal lese og liten tid til å gjøre endringer, sier hun.

Endringen blir at partiene nå i stedet vil få opp mot tre uker mer til å jobbe med budsjett.

– Det blir jo nesten motsatt av det du sier, da vil en kunne få enda større mulighet til å diskutere godt og komme med de gode forslagene. En har også god tid til å implementere de, få vedtatt tidligere og få helårseffekt, sier hun.

Grisgrendt bygging

I kommuneplanens arealdel som er under politisk knaing og som skal ut på høring til innbyggerne legges det opp til at den største boligbyggingen de neste ti årene skal skje langs kollektivaksen og i lokalsentre i Arendal. Jentoft lover at det også skal kunne bygges utenfor.

– Det vil fortsatt være fullt mulig å bygge ute i mer grisgrendte strøk i kommunen, sier hun.

Forslaget går ut på et 80/20-forhold der hoveddelen av veksten bør skje i sentrumsnære områder, lokale knutepunkt.

– Kanskje er det for mange lokale knutepunkt, men det skal fortsatt være 20 prosent som kan komme i hva det måtte være, Kilsund, Flosta, Løddesøl og så videre. Hvis en ser på byggingen som har vært i nyere tid vil ikke dette endre seg vesentlig. Det har ikke vært bygd noe mer på disse områdene enn det som kan tas inn i den 20-prosenten. Den sterkeste veksten fremover skal vi bygge mer konsentrert for å prøve å få flere til å bruke kollektiv, gå og sykle til jobb og skole,og fortrinnsvis tette rundt skolene for å sikre rekruttering, sier hun.

Hun bedyrer at planen ikke skal være til hindring for bygging i områder som ikke er så sentrale og er klar over at det finnes folk og familier som ønsker å bosette seg mindre sentralt.

Næringsutvikling

Økt sysselsetting og økt vekst i næringslivet har Jentoft en tanke om ikke har vært så godt kommunisert ut fra fempartiene i bystyret. Med ståsted i kommuneplanutvalget er målet hennes å få regulert næringsarealer. I forrige periode ble det ikke regulert noe til næring, ifølge Jentoft.

– Jeg får ordføreren på min nakke innimellom som er fortvilet over at det er litt lite å tilby til aktører som banker på døra til Arendal, eller bedrifter som ønsker å flytte fordi de skal utvide. Vi ser at det er ganske prekært. Jeg registrerer at i forrige periode med Høyre ved makta regulerte man ikke et nytt næringsareal. Noe av det første vi sa var da vi kom til makta at det skulle har prio én, sier hun.

Nye tilskudd til Agderparken kommer på plass på Stoa i år, Heftingdalen kan bli et næringsområde, en viktig vei til en voksende Arendal Havn er på gang på Eydehavn og det roser hun partikollega, fylkesordfører Tellef Inge Mørland for.

– Etter år med prat tar han ballen og initiativ og vi ser at nå kommer veien. Han har lagt ned mye arbeid i prosessen og vi i Arendal kommune er takknemlige for samspillet vi har med fylkeskommunen, sier hun.

Det forlatte industriområdet på Pusnes etter MacGregor står tomt. Det har kvaliteter, med kaianlegg, som gjør Jentoft usikker på om bør endres til boligområde og næring.

– Det er en veldig diskusjon hvorvidt et sånt område skal transformeres til bolig slæsj næring. Vi har aktører i dag som etterspør havnemuligheter utenom havna som har sine vilkår for etablering, sier hun.

Utvalgslederen sier det er ønskelig at kommunen tiltrekker seg et bredt spekter av næringer, som styrker kommunen for fremtiden og mindre avhengig av økonomiske svingninger. Hun håper på etableringer i områder distriktet allerede er gode og sterke, men at all mulig type næringsvirksomheter fra tjenesteyting til industri er velkommen til kommunen.

Barcode Barbudalen

Når hun blir spurt om ikke fokuset på næringsutvikling bør skje i sentrum, som for eksempel å bygge høyhus a la «Barcode» i Bjørvika i Oslo oppover Barbudalen og bruke areal utenfor sentrum til parkering, kanskje som en megaparkering i Heftingdalen med bussforbindelse til sentrum, sier Jentoft at sentrum er viktig, uten å kommentere skyskrapere. Hun trekker frem planene for Fløybyen på Fløyheia, Kunnskapshavnas tredje byggetrinn fra Dauholla og opp mot Skydebanen og Statens Hus. Å få ut av bilene fra sentrum skal være med på å øke aktiviteten.

– Flere skal bo her, flere skal oppholde seg her, handle og jobbe her. Det i seg selv vil gi etterspørsel og vekst i nye næringsetableringer i sentrum. Jeg tenker det kan først og fremst bli i kontor, tjenesteyting, handel eller statlige arbeidsplasser, sier hun.

Industri og tung logistikkvirksomhet må det likevel legges til rette for på utsiden av sentrumskjernen med nærhet til E18.

– Sentrum har et kjempepotensiale og dette bør gå i takt med at vi gradvis fjerner bilene, sier hun.