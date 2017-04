– Jeg er skuffet over posisjonen. Det er jeg

Høyres gruppeleder er skuffet over fempartiene som trolig vanner ut enigheten om samboergaranti for eldre med institusjonsplass.

Ekteparet Charles og Gunvor Hovd Nilsen satte eldreomsorgen på dagsorden tidligere i vinter da han først ikke fikk sykehjemsplass sammen med sin kone. Det førte til at formannskapet ble enige i et omforent vedtak om å gi samboergaranti til alle arendalitter som havner på institusjon, selv om bare den ene har fått vedtak om langtidsopphold. I bystyret torsdag ligger det an til at enigheten avløses av et vedtak som ligger nærmere rådmannens anbefaling om at samboere og ektefeller kun vil ha rett til å bo samme sted om begge allerede mottar kommunale helsetjenester og den parten som ikke har fått sykehjemsplass også delvis oppfyller kravene til langtidsplass.

Negativt overrasket

Etter en kombinert påskeferie med barna på besøk på Hisøy og et par dager i fjellet med gode venner i Fyresdal er Sissener igjen på plass med politikk på dagsorden. Han forteller at han er negativt overrasket over rådmannens utspill og forslag til forskrifter i saken om forskrifter om langtidsopphold i sykehjem.

–Jeg savner det vedtaket som var enstemmig i formannskapet, sier han.

Forrige mandag var samboergarantien et tema på Høyres gruppemøte. Partiet ønsker vedtaket fra formannskapet inn for bystyret og en presisering og oppfølgning, i tillegg til at forskriftene må vurderes på nytt.

–Vi oppfatter rådmannens forslag som spissende sammenlignet med vedtaket i formannskapet, sier han.

Under gruppemøtemandagen kontaktet opposisjonen fempartienes gruppe og leverte sitt forslag med spørsmål om de ville være interessert i å støtte det. Svaret Sissener fikk gjør ham urolig foran torsdagens bystyrebehandling.

Snuoperasjon

–Den klare tilbakemeldingen vi har fått tilbake så langt fra posisjonen er at de støtter rådmannens forslag til forskrifter og har et tilleggspunkt. Det er overraskende og veldig negativt, synes jeg. Vi var enige i formannskapet. Det betyr enkelt og greit at posisjonen snur og det er uforståelig, mener han.

Sissener peker på at det er svært få tilfeller av saker der samboere og ektefeller fremmer krav om å bo sammen i institusjon og mener det ikke er grunn til å tro at det vil bli annerledes i fremtiden.

–Det er lov å sitere helseministeren om at det er lov å bruke hodet og tilrettelegge. Det posisjonen henger seg opp i er blant annet det vedtaket som går på at den ene kan ha et vedtak om kortidsplass. De mener vel at begge skal ha langtidsplass. Da kan vi stille spørsmålet om Charles og Gunvor i den situasjonen ville fått sykehjemsplass sammen. Det er et godt spørsmål, sier han.

Gruppelederen mener kommunen helt klart bør klare å håndtere situasjoner der eldre mennesker er i en vanskelig livssituasjon.

–Jeg er skuffet over posisjonen. Det er jeg. Vi kommer til å legge frem vårt alternativ og det tyder på at Frp vil være med på vårt forslag. Opposisjonsleder Anders Kylland har vært ute i media allerede og vært veldig tydelig på hva han synes om rådmannens forslag til forskrifter. Posisjonen er opptatt av systemene og vi er opptatt av menneskene. Det er stor forskjell på hvordan vi tilnærmer oss disse problemstillingene, mener han.

Sommerbyen Arendal

Forrige bystyremøte ble klubbet og avsluttet midt i debatten om turistbyen Arendal. Sommeråpne butikker på søndager i juli er et tema Sissener og partiet hans brenner for, og som han synes var dumt ikke ble avgjort i forrige bystyremøte. Han legger til at han har forståelse for problematikken med at folkevalgte som har små barn skal rekke barnehage og skole før stengetid, men synes det er uheldig at debatten stanses for en måned midt i. Nå håper han bystyret vil være med og åpne for at næringsdrivende kan holde søndagsåpent i juli.

–Vi i opposisjonen er veldig opptatt at vi skal være en attraktiv kommune. Nå er vi i en finale også om å være det med to andre steder i Norge. Det er viktig å ha et fokus på at vi er serviceorienterte, klarer å engasjere ungdom til å kunne jobbe i butikken også på søndag, sier han.

Sissener sier hans parti slett ikke ønsker frislipp med søndagsåpent året rundt, men at Høyre er for å tiltrekke turister til kommunen for å få opp næringslivet. Han mener at det å kunne holde åpent søndager skal være en frivillig sak for de som driver forretninger.

–Det er en viktig symbolsak, for jeg frykter jo at posisjonen kommer til si nei og det beklager jeg veldig. Det gir et feil signal, sier han.

Han trekker frem andre kommuner som Mandal i Vest-Agder som i år for fjerde gang tillater søndagsåpent om sommeren og Lillesand kommune som tillater det samme og mener Arendal ikke bør være dårligere.

–Dette er frivillig og det er en god måte å markere seg positivt for alt fra cruisebåter og andre som ønsker å besøke sentrum på en søndag. Når posisjonen sier det er mange utfordringer i sentrum har de ikke verktøyene og det har Høyre og opposisjonen totalt sett, sier han.

Med snuoperasjonen fra ja-flertall for sommerskjenking i juli til klokken 03 om natten til et nei-flertall tidligere i vinter friskt i minne mener Sissener fempartiene ikke tenker hele tanker.

–Det er nok en gang et klar signal fra posisjonen at de ikke tenker helhetlig om hvordan Arendal skal være som et sommersted. Vi ønsker både ungdom og voksne i byen og har stor tro på at den timen er viktig for næringen og for attraktiviteten, sier han.

Utsatte elever

En annen sak som er høyt på agendaen for Sissener for tiden er at bystyret ser på fremtidens tilbud til elever med psykososiale vansker. Det mener han er så viktig fordi barn er det viktigste samfunner har og at de barna som sliter i skolene i Arendal må få den hjelpen de trenger. Ifølge Sissener er det mellom 50 og 60 elever i grunnskolen som har behov for tilrettelegging.

–Vi har i dag et tilbud på Sandum for ungdomstrinnet, men vi ser det er utfordringer på barnetrinnet og deler av mellomtrinnet. De må vi ta tak i med de rette tiltakene. Det er så viktig at flest mulig i vår grunnskole har det bra og får nødvendig opplæring og kan starte på videregående skole med den nødvendige ballasten både på sosial selvtillit, har det bra, at de fungerer som de selv og familien ønsker og vil og at de har nok faglig motivasjon og kompetanse til å gå på videregående, sier han.

Utdropping fra videregående er ikke et særarendalsk fenomen, men politikeren mener gode tiltak tidlig i skoleløpet kan være med å få bukt med at elever faller av lasset under videregående opplæring.

–Tiltak her nytter. Hvert barn teller, hvert barn er viktig og vi må ha som en knallhard ambisjon og målsetting om at alle barn i arendalsskolen skal ha det bra og ha med det seg i bagasjen når de går videre at de har fått den nødvendige støtte og hjelp som de trenger, sier han.

Et tiltak kan være å se muligheten for å utvide tilbudet på Sandum skole på Hove til også å gjelde barne- og mellomtrinnet i tillegg til å styrke ressursene generelt og satse mer på det omreisende faglige teamet som i fremtiden vil hete «mobilt team» og som bidrar med veiledning og kompetanse for å løse enkeltelevers utfordringer.

–Det har vi veldig gode erfaringer med. Det er mye som tyder på at vi må styrke den gruppen og styrke Sandum slik at vi kan gi tilbud til flere. Vi må også se på muligheten til å rullere i større grad på Sandum, sier han.

Promillegrensen

I budsjettet for 2017 ble eiendomsskatten skrudd til maks av fempartiene og gir 110 millioner kroner inn i kommunekassen i år. På nyåret kom det signaler om at kommunen går 103 millioner i pluss i forhold til hva som var forventet. Høyre tok til orde for i sitt budsjettforslag å gradvis redusere denne skatten på privateiendom og næringseiendom. Det samme gjorde Frp, begge med sikte på å få fjernet den helt.

–Når kommer Høyre med en sak med krav om lavere eiendomsskatt?

–Dette er en typisk budsjettsak. Posisjonen har skrudd eiendomsskatten i været fra 6,4 til 7 promille. Nå er den maksimal i forhold til promillegrensen der. Det gjelder både privatpersoner og det gjelder næring. Det synes jeg er veldig uheldig. Vi tar inn 110,4 millioner kroner i eiendomsskatt og det tilsvarer hele overskuddet, sier han.

Sissener mener 2016 var et spesielt godt år for kommunen på grunn av blant annet ekstra skatteinngang, og er helt imot eiendomsskatt.

–Det er ikke realistisk å ta den bort på ett år. Vår plan er å redusere den år for år og grunnen er at vi mener det er en usosial skatt som rammer urettferdig, sier han.

For å hente inn disse «tapte» inntektene for kommunen ønsker han mer smart jobbing, få til mer for de samme pengene, gjøre tiltak som gjør at kommunen sparer tid og unødvendig byråkrati.

–Det krever en helhetlig plan og det klarer ikke jeg å se hos posisjonen, sier han.

Sissener mener det vil overraske om fempartiene går inn i budsjettet for 2018 med lavere eiendomsskatt.

–De har ikke sagt eller gjort noe så langt som tyder på at de vil ta ned eiendomsskatten. Det er den store forskjellen på Høyre og Frp på den ene siden og Arbeiderpartiet og SV på den andre siden. De er glade i skatter og synes det er en enkel måte å drive inn penger på. De gjør det ikke bare i Arendal, men også når de er i regjering og i andre Arbeiderparti-styrte kommuner, sier han.

Han mener endring i kommunedriften og tjenestetilbudet er det som må sees på fremfor å skattelegge ekstra og at det må det jobbes mer med enn i dag i den innovative kommune han ser Arendal som.

–Å hente inn eiendomsskatten over tid i et budsjett på tre milliarder kroner er mulig. Dette blir en av våre viktige valgsaker når det er kommunevalg om to år, lover han.

Billig-transportplan

Eiendomsskatt er en utgift som er forhatt i Arendal. En annen fremtidig er bomringen som kan komme dersom areal- og transportplanen for arendalsregionen (ATP) kommer på plass. En ring som kommer i tillegg til bommer på nye E18.

–Hvor går grensa for hvor mye arendalitten kan betale i skatter og avgifter før en ikke har råd lenger?

–Jeg synes noen av de eksemplene som har stått i Agderposten er dyre. Vår holdning er at med dagens flertall i Stortinget er det ikke noe som tilsier at bompengene forsvinner med det første. Det er klart at målsettingen med dette er å hindre at vi får en negativ utvikling i Arendal med at all trafikk stopper opp, sier han.

Løsningen samfunnsplanleggerne og politikerne ser er å gjøre noe med veisystemene. Høyre hadde det også som valgkampsak.

–Vi er for en plan som tilrettelegger for mer kollektivtrafikk, gang- og sykkelstier og adekvate veiløsninger. For å få støtte av staten må det bompengefinansiering på plass. Høyre er opptatt av at vi ikke velger de dyreste løsningene. Vi må jobbe med å finne traseer og akser som ikke er så dyre. Det vil gi mindre behov for høye bompengesatser og mange bomringer, sier han.

Men er det slik da at politikerne vil ha arendalittene til å sykle barna til skolen fremfor å kjøre bil, for deretter sykle i, mange steder, utfordrende og langstrakt topografi, for å komme seg til jobb et annet sted i Arendal? Sissener har et svar på det.

– Både undertegnede og flere kunne sikkert har brukt sykkel mer. Det ville hjulpet hvis alle bidro litt hver, men det er viktig satsing på kollektiv vi må få til. Det er riktig, som du sier, at topografien er krevende. Det er helt klart at bilen er kommet for å bli, men vi må bli flinkere til å komme oss frem på andre måter. Ikke bare for folkehelsen, men for det grønne fotavtrykket vårt også og det vil være til stor hjelp for hvordan vi avvikler trafikken i dette området, sier han.

Han viser til Søgne kommune der trafikkbelastningen virket negativt på utviklingen. Med kollektivløsninger, gang- og sykkelveier på plass og bedre veier mener han det nå går bra der.

–Jeg støtter ATP-programmet hundre prosent, men vi må se på kostnadene. De må vi være kjempekritiske til for å holde de på et så lavt nivå som mulig og at vi ikke drømmer oss bort i konsepter som gjør at bompengene blir et problem, sier han.

–Er du redd for at det blir for høyt?

–Vi skal i hvert fall passe på så godt vi kan fra vår side om at det blir valgt løsninger som ikke er drømmeønskeløsninger, men vi ønsker å se på løsninger som innbyggerne har råd til, sier han.