UKAS NAVN: Lene Amundsen

40-åringen har hatt en hemmelig drøm om å stå på en scene. Nå er hisøydama med i Granerevyen for andre år på rad med premiere i kveld, fredag.

– Du var med i revyen for første gang i fjor, hvordan var det å være nykommer?

– Det var gøy, spennende og veldig lærerikt. Jeg lærte om nye måter å utfordre meg selv på og fikk i tillegg mange nye venner. Nå er jeg bitt av basillen.

– Det er premiere i kveld, fredag, hvordan er det med premierenervene?

– Den beste beskrivelsen er at de er boblende. Det er masse glede, spenning og litt nervøsitet som tilsammen gir en herlig miks med masse sommerfugler i magen. Jeg gleder meg veldig.



– Hvorfor begynte du i Granerevyen?

– Det var fordi jeg hadde en nabo som var med i Granerevyen. Hun oppfordret meg til å bli med fordi hun visste at jeg er så glad i å synge. Jeg var ikke vanskelig å be og tok utfordringen, og det angrer jeg ikke på. Det er en veldig fin gjeng å være sammen med og jeg liker veldig godt å stå på scenen. Det er moro å spille mange forskjellige karakterer og få folk til å le. Latter er en stor energibust.

– Hva gleder eller gruer du deg mest til?

– Det jeg er aller mest redd for er å få jernteppe og ikke huske tekstene eller hva jeg skal gjøre. Ellers så gleder jeg meg til å vise fram alt vi har jobbet med i høst. Jeg gleder meg særlig til å vise fram nummeret «Skam», det er en av mine favoritter. Jeg har sett Skam selv, og når du kjenner serien blir det ekstra vittig. Det er nok ikke alle publikummere som har sett serien, og det blir spennende om de forstår sketsjen, jeg tror nok at de ler mer hvis de har sett den, men morsom er den uansett.

– «Med rett til å mobbe» heter årets revy, kan du røpe hvem som blir det største mobbeofferet?

– Jeg kan vel egentlig ikke det, men jeg kan si at det ikke er mange som går fri. Politikerne får selvfølgelig passet påskrevet, men også andre. Ingen skal føle seg for trygge, det kan jeg røpe. Fokuset er på mobbing på grunn av politikere som driver og mobber hverandre, og det er jo litt irriterende siden det jo er våres jobb å mobbe politikerne.

– Spiller du en spesiell karakter som du syns er ekstra morsom?

– Jeg har mange morsomme karakterer, men jeg spiller blant annet Frp-politiker Ingebjørg Godskesen, og den er veldig artig. Mer vil jeg ikke røpe.

– Hvor mye øver du?

– Jeg øver litt hver dag. Akkurat nå har jeg permisjon fra jobb som barnehagelærer for å studere psykososialt arbeid med barn og unge. Jeg er deltidsstudent, og har derfor litt ekstra tid til å øve, og med tanke på revyen så er det en veldig bra timing.

Jeg synger over alt, i bilen, på kjøkkenet, i stua og ute blant folk

– Liker du best å synge eller å spille skuespill?

– Jeg er mest glad i å synge, og jeg hadde fordypning i musikk på barnehagelærerstudiet. Jeg synger over alt, i bilen, på kjøkkenet, i stua og ute blant folk. Jeg går og nynner hele tiden, det er typisk meg.

– Har du erfaring med å stå på scenen fra før?

– Jeg har sunget i noen brylluper og begravelser og hadde drama som fag på studiet, men jeg har aldri holdt på med revy, så det er helt nytt for meg. Jeg har alltid hatt en hemmelig drøm om stå på scenen, men har nesten ikke turt å innrømme det for meg selv før jeg fikk muligheten. Jeg trives veldig godt og håper at jeg får lov til å fortsette i mange år, jeg blir gjerne et fast inventar i Granerevyen så lenge barnevakten er med på det. Mannen min har reisejobb og er mye borte, og jeg har verdens beste svigermor som stiller opp med glede slik at jeg har mulighet til å bli med på revyen.

– Hva kan publikum forvente seg av årets revy?

– Mye latter, noen sleivspark må til og en god dose godmodig mobbing.

– Hva gjør du ellers på fritiden?

– Jeg liker godt å trene, ellers er jeg sammen med mann og barn