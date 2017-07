Yrende liv på torvmarked

Annonse:

Torsdag fyltes Torvet og Torvgata opp av internasjonal mat og gjenbruksfest.

– Jeg spiser bare sjokoladen, se nå! smiler fem år gamle Rebecca.

Hun har nettopp ankommet det internasjonale matmarkedet på Torvet sammen med mamma Lill og lillesøster Camilla på fire, og jobber med å fortære en belgisk vaffel med sjokolade.

De tre skulle egentlig bare levere en bok på biblioteket, men stoppet opp for å få med seg noe av det Torvet hadde å by på.

Oliven, ost, søtsaker og glaserte epler er bare noe av det som er mulig å få tak i på Torvet når matmarkedet går av stabelen. Ali og Sima fra Olivenbaren reiser rundt med det internasjonale markedet og de forteller at de er glade for å være tilbake i Arendal.

– Det er mye liv her og vi er fornøyde. Så langt har det vært mange som bare kikker, men det tar seg opp etter hvert, forteller Ali.

Litt bortenfor, i Torvgata, går Secondhandfestivalen av stabelen for andre gang i år. Gata er en av dem i sentrum som ikke pyntes opp med de ordinære blomstene kommunen har regi på. Torvgaten har imidlertid fått både benker og blomster i pallekarmer på plass for å gjøre den mer appellerende. Åse Louise Egge er godt fornøyd med festivalen.

– Jeg elsker det. Jeg er her for første gang og jeg synes det er bra at det er så mye som skjer i Arendal om sommeren, jeg husker nesten ikke om jeg har vært her før, sier hun idet hun sikrer seg en brun skinnveske fra standen som er drevet at Oda og Beate.

De to driver bloggen Vintageveien og er på markedet for å selge ut litt fra samlingen sin.

– Vi driver kun med dette på hobbybasis, men det er gøy å dele litt av det man har lidenskap for, forteller Oda mens Beate viser frem det hun synes må være dagens beste kjøp.

– Denne gule shortsen kjøpte Beate på rivieraen i Frankrike, den er jo bare helt fantastisk!