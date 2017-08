– Mye vilje, men strenge regler

Annonse:

Flere eiere av bygårder i sentrum har ønsker om å oppgradere, men etterlyser en plan for hva de kan få lov til.

Onsdag fikk politikerne i kommuneplanutvalget presentert flere mulighetsskisser for hvordan enkelte bygårder i Arendal sentrum kan utvikles. De mest konkrete planene utvalget fikk presentert er planene om å bygge om den såkalte Telenor-bygningen, som ligger langs Vestre gate og Nygaten. Det var byplanlegger Mike Fuller-Gee i Arendal kommune, som la frem skisser og illustrasjoner på vegne av grunneier Telenor ASA.

Fylkesmannsembetet

Ifølge Fuller-Gee jobbes det konkret med å lansere bygget som aktuell lokalisering av fylkesmannsembet for Agder, som skal ligge i Arendal.

– Dette bygget er med i kampen om fylkesmannsembetet også. Velger fylkesmannen dette blir det kontorer, hvis ikke kan det være at man går videre med en kombinasjon av bolig og kontor, sa han.

Kommunalsjef Geir Skjæveland sa planene for transformasjon til mest leiligheter, vil gjøre at Arendal kan tilby en type boliger som ikke finnes i byen fra før, og viste til eksempler med dobbel takhøyde og

bolig over to etasjer.

– Dette kan bli spennende leiligheter som en ikke får tak i i Arendal i dag og er en litt New York-aktig tilnærming med indre messaniner, sa han.

Levende lokaler

Celine Thommesen var tilstede som representant for Thommesen-gården i Kirkegaten, Rolf Erik Nilsen for Bankgården i Strandgaten og Peder Jørgensen for Jørgensen- og Brekke-gårdene ved Torvet. Alle tre har til felles at de gjennom byutviklingsprosjektet DOGA og levende lokaler har blitt invitert med inn i arbeidet for å se på mulighetene til å blåse liv i sentrum. Kommunalsjef Skjæveland var veldig opptatt av å formidle at skissene kun er illustrasjoner og ikke konkrete planer om hvordan de enkelte byggene kan bli seende ut i fremtiden.

– Det er veldig viktig at dette ikke presenteres som at det er slik det vil bli, sa han med adresse media.

Bakgrunnen for understrekningen er nok at samtlige av skissene viser sentrumsbygninger som får både en, to og tre etasjer på toppen av det eksisterende. Eksempelvis bygården der Baker Jørgensen holder til i dag, illustrert i sju etasjer, med glassoverbygning og butikkallé i bakgården i retning Havnegaten.

Bo i byen

Grimstad-mannen Rolf Erik Nilsen sa til politikerne at han ikke kan fatte og begripe at det ikke bor flere mennesker i Arendal sentrum enn det det gjør.

– Jeg er veldig glad for Grandgården, som gjør at det bygget blir manges i stedet for éns, sa han.

Nilsen fortalte at han er ganske sikker på at det kommer til å bo folk i den tidligere bankbygningen han eier i Strandgaten, enten som fastboende eller kanskje som hotellgjester. Han viste til at bygningen er så solid bygget at det ikke er grenser for hva man kan bygge på toppen. Han viste mulighetsskisser med påbygg og grøntarealer på det eksisterende taket og balkonger knagget på fasaden mot Østre gate.

Strenge regler

Celine Thommesen sa det er vilje blant gårdeiere i byen å gjøre oppgraderinger, men at det ikke kan brukes millioner av kroner uten at det avklart hva en faktisk kan gjøre. Hun viste frem skisser der deler av Thommesen-gården er hevet med flere etasjer i bakgården og der gamle vinduselementer hentes frem og balkonger hektes på.

– Det er viktig at vi vet hva som kan skje med nabogårdene, påpekte hun.

Thommesen sa til politikerne at det er helt vesentlig at strenge byggeregler må lempes på om det skal være mulig å oppgradere til dagens standard og henvendte seg til den pågående prosessen med sentrumsplanen.

– Dere politikere kan lage så mange planer dere bare vil, men dere må planlegge som om dere ville ha bodd der selv, sa hun.

Thommesen-representanten sa også at hun er en av de ytterst få fastboende i sentrumskjernen og ønsker seg flere naboer som tar vare på bygårdene, feier gaten og rydder og fikser.

– Når er man bor der selv får man et helt annet forhold til det å ta vare på bygningene, sa hun.