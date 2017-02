Vil lage pappagruppe for fortvilte fedre

Familiekontoret i Arendal inviterer for aller første gang pappaer til å lufte erfaringer rundt det å være pappa.

Fedre fortalte familieterapeutene at de syntes det var vanskelig å vite hva papparollen innebar, nå inviterer kontoret til kurs.

Vil lære

– I samtaler med foreldre har jeg blitt spurt om det er noen mulighet til å lære om det å være med barn, forteller Aleksander Henriksen.

Sammen med Torbjørn Grestad står han i bresjen for kurset som skal starte i mars og som har påmeldingsfrist 24. februar. De to er begge familieterapeuter og tror kurset kan være nyttig for nesten alle fedre.

– Barneomsorg ses på som litt feminint, men hvor er det maskuline i det hele? Mamma og pappa har kanskje litt forskjellig fokus i oppdragelsen og det blir et spørsmål om hvem som har definisjonsmakten, sier Grestad.

Han tror fedrene ønsker å ta en stadig større del av livet til barna, men vet samtidig at det ikke alltid er like lett.

– De siste årene er pappaene kommet mer på banen. De er blitt en mer likeverdig foreldreperson. Så er det også sånn at noen pappaer kommer sent inn i livet til barna. De har kanskje hatt en avtale med mor om at de skal jobbe mye de første årene, og at mor skal prioritere å være hjemme, så kommer samlivsbruddet og da kan det være vanskelig for fedre å komme inn i rollen, sier han.

For alle

De to familieterapeutene som skal lede kurset understreker at kurset ikke er begrenset til fraskilte fedre, alenefedre eller fedre som av andre grunner er innom Familiekontoret for mekling eller rådgivning. Kurset er åpent for alle og gratis delta på. Målet er at fedre som har barn fra null til 18 år skal møte opp, se at andre også har utfordringer og dele erfaringer på godt og vondt.

Dette er kursets åtte temaer: 1. Vis positive følelser, vis at du er glad i barnet

2. Juster deg til barnet og følg dets initiativ

3. Snakk med barnet om ting det er opptatt av og prøv få i gang en følelsesmessig samtale

4. Gi ros og anerkjennelse for det barnet klarer å gjøre

5. Hjelp barnet til å samle oppmerksomheten sin, slik at dere har en felles opplevelse av det som er rundt dere.

6. Gi mening til det barnet opplever ved å sette ord på det, med følelser og entusiasme

7. Utdyp og gi forklaringer til det du opplever sammen med barnet.

8. Hjelp barnet å kontrollere seg selv ved å planlegge sammen og ved å sette grenser på en positiv måte.

Åtte bolker

Kurset er lagt opp etter en internasjonal mal som heter ICDP, International Child Development Programme, eller internasjonalt program for barns utvikling. Malen legger opp til åtte bolker med ett tema i hver bolk. Familieterapeutene har bestemt at kurset skal starte 3. mars og deretter gå over åtte fredager.

– Temaene er veldig lite omstridt, så vi er på trygg grunn. Den første delen handler om det emsjonelle med barnet, midttelen går på hvordan du kan stimulere og utvikle barnet og den siste delen går på hvordan sette rammer, forteller Grestad.

Henriksen legger til at målet er at pappaer skal få en arena hvor de kan snakke sammen.

– Det er ingen fasit for hvordan man skal være pappa, dette handler om å høre hverandres historier og kjenne igjen at andre også møter problemer. Vi skal ikke være eksperter som forteller hva klientene skal gjøre, men de skal få anledning til å gi og ta imot, sier han.

Familiekontoret i Arendal fikk i 2016 1228 henvendelser, og meklet 1318 saker. Kontoret hadde i 2015 14 ansatte som alle arbeider for å veilede og mekle i familier som er kommet i vanskelige situasjoner.