Vil gi penger til nasjonalparksenter

Vil kickstarte arbeidet med nasjonalparksenter for Raet.

Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet vil i fylkesutvalget tirsdag foreslå at det settes av inntil en halv million kroner til et eventuelt forprosjekt for et nasjonalparksenter for Raet. Da skal utvalget behandle fylkeskommunens tertialrapport og ønsker å fremme forslaget for å få fart på arbeidet. Med nasjonalparkstatusen for kyst- og sjøområdene i de tre kommunene Arendal, Grimstad og Tvedestrand fulgte det ingen penger til et slikt senter.

Mye å formidle

– Det har vært et stort engasjement rundt etableringen av Raet nasjonalpark. I tilknytning til nasjonalparken vil det være viktig å fortelle historien om Raet og hvilke muligheter som ligger i våre marine ressurser. Vi har allerede Havforskningsinstituttet og GRID her i området, og et nasjonalparksenter vil ytterligere understreke den kompetansen vi har på havet og bærekraft i Arendal og Aust-Agder, opplyser Tellef Inge Mørland (Ap), fylkesordfører i en pressemelding.

Et hint til staten

Han mener nasjonalparken vil få en positiv betydning for turismen i regionen, men at det krever tilrettelegging av området slik at en best mulig får formidle kvalitetene Raet har.

– I den forbindelse vil et nasjonalparksenter kunne spille en viktig rolle. Foreløpig har det vært vanskelig å få staten med på å bidra til et slikt senter. Når vi i det politiske flertallet i fylkeskommunen nå så klart signaliserer en fylkeskommunal deltakelse inn i et slikt prosjekt, bør det også kunne bidra til at staten ser på mulighetene for å delta på nytt, sier han.