Skal ikke være mini-legevakt

HELSE OG OMSORGSKOMITÉEN: Flertallet i komitéen ber bystyret om å søke om statlige penger til å prøve ut en ordning med et par fastlegekontor som kan ha utvidet åpningstid for sine pasienter i to år. Foto: Esben Holm Eskelund

Helse- og omsorgskomitéen ber bystyret søke staten om penger til et forsøk med kveldsåpne fastlegekontor.

Det gikk flertallet inn for da politikerne torsdag behandlet rådmannen i Arendals forslag om å søke om statlige midler til et prøveprosjekt med utvidet åpningstid ved fastlegekontorer over to år. Bakgrunnen for ønsket er at legevakten i kommunen har stort press på ettermiddag- og kveldstid. En høy andel av pasientene som oppsøker legevakten kunne ha ventet til neste dag, og er såkalt «grønne pasienter», som ikke trenger akutt legebehandling.

Legen på tråden

Knut Tveiten fra Pensjonistpartiet er ikke tilhenger av prøveprosjektet.

– Jeg skjønner intensjonen med forslaget. Det er de grønne pasientene som er problemet, men den beste behandlingen som gir minst utskriving av antibiotika og sovetabletter er den som skjer mellom klokka ni og tre på dagen, sa Tveiten.

Han hevder leger selv sier de gjør en dårligere jobb utenom vanlig arbeidstid fordi de eksempelvis ikke kan konsultere spesialister.

– Dette er utrolig vesentlig. Vi har et kjempeproblem med overbehandling og overforbruk av medisiner og det vil det bli mer av med flere kveldsåpne legekontorer rundt om i kommunen, sa han.

Tveiten fremmet forslag om at det bør være en lege, fremfor en sykepleier, på telefon i førstelinje i samtale med pasienter for å sortere mellom hvem som kan vente og hvem som bør få anbefaling om å komme til legevakten og at det bør være et samarbeid mellom legevakten, AMK og sykehuset. Tveitens forslag fikk bare støtte fra Fremskrittspartiets Edward Terjesen. Hans partikollega Anders Kylland og Arbeiderpartiets Nina Jentoft understreket at de ikke var uenige i tankegangen, men at det ikke hører til i en søknad om midler til forsøksprosjektet.

– Det er ikke strid om det Knut foreslår, vi er egentlig enige om det, men det kan vi ikke ha med i denne søknaden, sa Kylland.

Ville valgt legevakt

Jentoft etterlyser en bedre samhandling mellom tjenestene i kommunen, for eksempel mellom legevakt, barnehage og skolefritidsordningen.

– Knut har mange gode poenger, man bruker nesten legevakten som legen sin og det er nesten lettere tilgjengelig. Jeg har også brukt legevakten mange ganger med et egentlig frist barn, for når du henter i barnehagen eller SFO kan du få en velmenende beskjed om at barnet ditt har slått seg og bli anbefalt å dra til legevakten. Dette handler om samhandling mellom tjenester også, sa hun.

Jentoft etterlyste en dialog mellom oppveksttjenestene og legevakten om hva slags saker en bør anbefale å bringe raskt videre.

– Jeg tror ganske mange av skolene og barnehagene sender ganske mange barn til legevakten. Det er veldig mange foreldre med små barn der. Det skal være veldig akutt før du kommer inn til fastlegen din med et knips, sa hun.

Jentoft sa også at om hun hadde valget mellom å gå med barnet sitt til en fremmed leget et annet sted på ettermiddag og kveld og legevakt, hadde hun valgt det siste. Hennes partifelle Cathrine Krogstad-Hansen sa at hun derimot føler seg like trygg om det er en annen en fastlegen på samme kontor som tar imot henne.

– Jeg ser ikke problematikken i at det blir dårligere kompetanse og mener det er flott med et forsøk, sa hun.

Ikke mini-legevakt

Politikerne fikk avklaringer om at det ikke er tale om at forsøket skal være noen form for mini-legevakt, som hvem som helst kan oppsøke når de føler seg litt kleine på ettermiddagen eller kvelden. Ifølge helse- og omsorgssjef Torill Skår er planen at forsøket skal skje ved to relativt store legekontorer i kommunen, men at det er behov for penger slik at kontorene kan ta kveldstakster og dermed ha økonomi til å tilby legetimer utover dagtidskonsultasjoner.

– Det er ikke snakk om noen bydelslegevakt, men et forsøk for pasientene som sogner til disse legekontorene. Det må fortrinnvis være to store slik at vi får et volum, sa Skår til politikerne.

Hun viste til at legene som er på vakt ved de aktuelle kontorene vil ha tilgang til pasientjournalene, noe legevakten ikke har i dag.

Samle legene

Anders Kylland i Frp viste til en uttalelse fra Havblikk-legen Torkil P. Andersen til Agderposten om at legekontorene i Arendal bør slås sammen til ett eller to større legesentre.

– På sikt kan det være at det er mer ideelt om legekontorene var organisert på andre måter, med to eller flere større legekontorer. Det krever omstilling, økte utgifter og er antakelig ikke praktisk mulig å gjennomføre i nær fremtid. Det er heller ikke vilje, sannsynligvis, men jeg tror det er veien å gå, sa Kylland.

Han fikk støtte i tankegangen fra Jentoft.

– Jeg tror vi vil få en stor fordel med å samle legekontorene, men det er ikke slik organisert i dag, men jeg synes at vi bør begynne å diskutere det, sa hun.

Digitale løsninger

Maiken Messel fra Høyre tok mot slutten av debatten frem mobiltelefonen og pekte på nettbrettet. Det etter at komitéleder Atle Svendal fra Arbeiderpartiet ønsket en setningstilføyelse om kveldsåpent til også å si noe om fremtidens legekontor.

– I våre dager er det vel kanskje denne her som vil være fremtidens legekontor. Det er mange online muligheter allerede, til og med med video, hvor en kan ringe til en lege og få anbefalt om man skal dra til legevakten eller ikke. Det kan hende at det vil løse utfordringen for legevakten om dette blir tatt i bruk. Jeg vil bare minne dere om hvilken verden vi lever i, sa hun.