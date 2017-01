Utbyggingsforslaget i Vikaveien avvist

Tolv nye boliger i fire boliger med sørlandspreg til tross, politikerne vender tommelen ned.

Kommuneplanutvalget vedtok onsdag å følge rådmannens anbefaling om å si nei til utbyggerens ønske om å få bygge ut i Vikaveien 16. Planen er at det skal komme tolv nye leiligheter fordelt på fire boliger med parkeringskjeller. Det blir det imidlertid ikke noe av i og med at et enstemmig utvalg stemte nei til forslaget.

For ruvende

Politikerne mener imidlertid at rådmannens argument om utrygg skolevei er noe snevert. Einar Krafft Myhren fra Sosialistisk Venstreparti fikk utvalget med seg på et tilleggsforslag i vedtaket om at utbyggingsplanen er for ruvende, i tillegg til at den generelle trafikksituasjonen i Vikaveien tilsier at det er lagt opp til for mange boenheter.

Kompleks sak

Roar Gundersen fra Høyre sa at partiet mener at sakens fokus har endret seg i saken og at det er en kompleks reguleringsplan med mange momenter utover trafikksituasjonen.

–Vi reagerer litt på tilnærmingsmåten i saken. Trafikksituasjonen kjente vi jo til, så dette burde vært mer forutsigbart. Høyre er litt skeptiske til volumet her, men jeg ønsker ikke å å gå inn i det her siden fokuset er på trafikksikkerheten, sa han.

Han sa at kommunen nå bør gå inn i dybden på å hva som er med på å bestemme om en skolevei er farlig eller i og hvor grensen skal gå for det, slik at utbyggere kan få noe å forholde seg til.

Kommunen får regninga

Kommunalsjef Geir Skjæveland sa administrasjonen mer enn før fokuserer på trafikksikkerhet i utbyggingsplaner fordi det ofte slår tilbake på kommunen, i eksempelvis økte utgifter til skoleskyss på grunn av farlig skolevei. Saksbehandler Gidske Houge utdypet for politikerne at administrasjonen har vært tydelige hele veien om veiforholdene forbi området og mente det er uheldig av politikerne å vedta en plan det kanskje ikke blir noe av.

Mer utbygging

Torbjørn Nilsen fra Fremskrittspartiet sa han mener byggeforslaget vil være vel så fint om det hadde vært noe krympet i omfang, samtidig som det foreliggende er helt innenfor det han kan akseptere. Nilsen mener imidlertid at å bygge ut enda mer langs Vikaveien kan være med å presse frem en utbedring av veien.

–Har du et problem med vei må du bare tillate mer utbygging så det blir enda mer farlig og presse frem en løsning, sa Nilsen.