Tror på gull for gamle bygårder

Da SV tok til orde for å lempe på byggekravene i Arendal sentrum, holdt Høyres Roar Gundersen på å sette kaffen i halsen.

– Det som helt sikkert kan gjøres noe med er å gi dispensasjoner fra enkelte av de kravene som finnes i byggeforskriftene, plan- og bygningsloven og så videre, sier Einar Krafft Myhren fra Sosialistisk Venstreparti.

I en interpellasjon til bystyremøtet tidligere denne måneden ba han ordføreren svare på hvilke muligheter kommunen har til å fravike fra plan- og bygningskrav for ombygging av kontor- og næringsarealer i bykjernen til boliger.

– Det handler om tekniske krav til boliger, som slår inn hvis en skal gjøre noe om fra noe annet enn bolig til bolig. De slår jo ikke inn på eksisterende boliger, sier han.

Myhren mener det bør finnes muligheter for gårdeiere, som ønsker å utvikle eiendommene, til å bygge om også til boliger uten at strenge krav som ved nybygg slår inn. Ordføreren svarer at det ikke alltid er nødvendig å søke dispensasjon for å fravike tekniske krav i eksisterende bygninger, men at de kan søkes om å fravike enkelte krav ved bruksendring og at slike fravikssøknader stort sett godkjennes i Arendal.

Reduserte krav

– Det er klart at noen krav må stå. Det skal være trygt og brannsikkert og slikt, men for eksempel i kravet til isolasjon, et krav som egentlig er et miljøkrav og som baserer seg på at en skal redusere energiforbruket til oppvarming av hus og hjem, må en ta livsløpsperspektivet inn. Det koster en del energi å bygge et hus, å rive og å fremstille bygningsmaterialer. Hvis en kan se litt på balansen i det vil en jo, ved å fortsette å bruke en gammel bygning i stedet for å rive og bygge en ny, kunne spare inn mye. Kunne det gjenspeile seg i noe reduserte krav, ville en lettere kunne ta i bruk eldre bygningsmasse, sier han.

I ordførerens svar går det frem at det krever kvalifikasjoner innen de forskjellige byggfagene for avgjøre hva som kan og bør gjøres og for hvert tilfelle begrunne søknader om å avvike reglene. Kommunen står ikke fritt, men må vektlegge faglige, økonomiske og sikkerhetsmessige hensyn, men Robert C. Nordli konkluderer med at slike søknader i hovedsak blir godkjent.

Utvikle innenfra

Myhren mener det vil bli langt mer forutsigbart for gårdeiere om det kunne komme på plass regler som tillater å lempe på kravene for enkelte ombygginger.

– Det vil gjøre det enklere for de som eier disse bygningene å gå i gang med slike prosjekter, som vil fylle selve sentrum opp med folk, sier han.

Både Gundersen og Myhren er enige om at i stedet for å starte boligbygging utenfor sentrum, slik som blant annet i Barbu, bør Arendal i større grad skape boliger innenfra og utover.

– Å utvikle byen innenfra på det potensialet er her. Da er gårdeierne som er involvert avhengige av slike forslag som Einar kommer med, sier Gundersen.

Høyre-politikeren er overbevist om at gårdeierne ville kunne skape business om kommunen la ordentlig til rette for å utvikle eksisterende bygårder til kombinerte nærings- og boligformål. Han peker på at det for tiden er få eiere i sentrumskjernen, noe han mener bør gjøre det enkelt for dem å slå seg sammen og få til utvikling.

God byutvikling

Da Gundersen fikk se spørsmålet til ordføreren fra Myhren om hvilke muligheter kommunen har til å lempe på strenge lovkrav, var den kjappe kommentaren på Arendals Tidende på Facebook at han holdt på å sette kaffen i vrangstrupen og lurte på om verden ville bestå frem til påske. Han er rørende enig i at det er en riktig og viktig sak SV-politikeren tar opp.

– Det er god byutvikling. Det dreier det seg om. Ikke rød politikk, men god byutvikling. Det er slik man må se det, sier Gundersen.

Han peker og forklarer om det han har observert fra bakgården bak McDonalds-bygget mens Myhren ble intervjuet.

– Mens dere har pratet har jeg sett litt. For eksempel, se de øverste etasjene der. De er helt mørke. Det er tirsdag formiddag og sannsynligvis er det ikke noe aktivitet der oppe. Her, med familiekontoret og slike ting, er det sannsynligvis kontorer over to etasjer etter dagens standard med stor takhøyde. Du kunne fått inn to etasjer der, ikke sant? sier han.

Flere boliger

Gundersen mener at ved å få tilpasset regelverket til de eldre bygningene er det et veldig stort boligvolum som kunne fått plass, uten å fjerne et eneste kontor. Derfor ble han så glad da han så utspillet fra SV-politikeren.

– De ville jo fått mye mer moderne og tilpassede kontorer, sannsynligvis helt perfekt også, samtidig som vi hadde frigitt masse annen plass, mener han.

Gundersen går gjerne litt lenger enn Myhren og signaliserer at han kan være med på å rive litt også, ikke bare tilpasse innenfor de eksisterende bygningene. Bygge på litt eller rive også for å bygge mer moderne boligblokker ser Gundersen som en mulighet. Samtidig trekker han frem gamle bygårders sjarm.

– På Grønland i Oslo er det jo litt inn å pusse opp litt sånne kronglete boliger som har ligget der fra før, sier han.

Han maler videre på Oslo-bildet med et lekeområde inne i bakgården, den korte veien ut til en bilfri og barnevennlig gågate. Kanskje ville det være plass til et bakeri i denne gata med flere folk boende i umiddelbar nærhet.

– Ting vil komme hvis du bygger innenfra. Da vil slik som bakeri, småbutikker og småkaféer komme. Da har du et grunnlag her inne. I dag er det ingen garanti for at de som bor i Barbu reiser inn til byen for å handle, for de kan like raskt komme seg til Harebakken eller Krøgenes, sier han.

Folk trekker folk

Myhren mener at om gårdeierne fikk friere spillerom til å utvikle kan det være plass til et sted mellom 500 og ett tusen flere innbyggere i bykjernen. Det er langt flere enn de 123 personene som tall fra arbeidet med areal- og transportplan-arbeidet har kartlagt bor midt i indrefileten av Arendal sentrum i dag.

–Det er veldig mange flere enn i dag og vil bety veldig mye for bylivet. Folk trekker folk. Noe av det som gjør at veldig mange ikke reiser til byen er at det ikke er så mye folk her, sier han og avliver det han kaller en myte.

–Det har fått et stempel om at det er lite folk her og da er det mange som lar være å dra hit. Vet en at det er flere folk blir det en akselererende effekt. Det håper sikkert Roar Gundersen på også, sier han.

At nærmiljøet bidrar til å skape liv og røre kjenner Gundersen godt til som bokhandler på Arena-senteret. Der hender det at beboere i leilighetene over senteret kommer tuslende på tøfler for både å handle og å levere tippekupongen på kveldstid.

– Det er et klart eksempel på at folk som bor over byen, som disse også vil gjøre på en måte, bruker byen mer, sier han.

DOGA-inspirasjon

Myhrens forslag om å få kommunen til å se på muligheter til å fravike dagens strenge regelverk for ombygning til boligformål er en direkte følge av ideene som er luftet i pilotprosjektet Arendal og torvkvartalene er med i i regi av DOGA, Norsk Design- og arkitektursenter. Målet med prosjektet er å skape liv i tomme lokaler.

– Det er akkurat de tankene der jeg prøver å bringe inn i den konkrete situasjonen i Arendal. Det er veldig bra at de har teorier og veldig mange eksempler andre steder, men i Arendal har det ikke kommet opp så veldig mye konkret. Jeg regner med at de også kommer til å komme med konkrete forslag. Det er flinke folk her som jobber med det, men jeg har lyst å dytte litt på, sier han.

Myhren har god greie på plan- og bygningsloven, men kjenner likevel ikke hver eneste linje i lovverket.

–Det er derfor jeg har skrevet en interpellasjon for å få røyket ut akkurat de svarene. Enten en er eiendomsspekulant eller en vanlig boligbygger er forutsigbarhet er alltid viktig for å kunne få satt i gang. Slike ting som dette er mer uforutsigbart enn mye annet, sier han.

Han tror uklare signaler og reguleringsplaner er en god grunn til at gårds- og kvartalseiere ikke allerede har satt i gang ombygging.

–Hvis en skal søke dispensasjon er det mange ting som kommer inn i bildet. Du må ha veldig grundig materiale fra fagfolk og så er du likevel ikke sikret. Det er det som er veldig fordel med å kunne gjøre noe etter en vedtatt plan. Da vet du hva du har å holde deg til og holder du deg til planen går det stort sett alltid gjennom, sier han.

Sentrumsplanen

Myhren ønsker å jobbe videre med å få inn noe om transformasjon av sentrumsbygninger inn i planverket gjennom sitt engasjement som representant i kommuneplanutvalget og arbeidet med sentrumsplanen for Arendal. En utfordring som uansett vil ligge i bunn er at prosjektering av slike tiltak vil koste penger. Myhren er åpen for å se på lavere gebyrer for saksbehandling av dispensasjoner, om det er lovlig for kommunen å gå inn med slike stimulerende tiltak.

– Uansett bør signalene som har kommet bidra til at gårdeiere i sentrum vurderer etablering av flere boliger i de gode, gamle bygningene seriøst, sier han.