Trenger 100.000 kroner til miljøvennlig butikkdrift

Annonse:

I overkant av 1/3 er samlet inn, men er ikke resten donert innen 15. desember forsvinner hver eneste krone fra initiativtaker Megan Strand.

Det er nemlig sånn folkefinansiering fungerer. Gründere og mennesker med en god ide i magen kan legge den ut på nettsteder som bidra.no. Mennesker som vil støtte opp kan donere akkurat det beløpet de vil og dermed bidra til at ideen finansieres og realiseres. Kommer ikke hele finansieringen i boks, er det heller ingen som betaler. For ingen skal risikere å spytte penger inn i et prosjekt som aldri realiseres.

– Å få lån til en bedrift er ikke som før i bankene. Dette er litt sånn power to the people, sier Strand som har startet opp den plastposefrie butikken Unwrapped.

Dispensere

Å starte opp en butikk er kostbart. Til tross for at Megan ikke tar ut lønn det første året, men investerer alle midler tilbake i driften skal både leie, produkter, markedsføring og salgsmateriell dekkes inn. De 100.000 kronene hun nå ber om gjennom folkefinansiering skal gå til 20 dispensere som kan inneholde ris, bønner, pasta, havregryn og lignende. Vil folk handle disse varene hos henne må de ta med egne, eller kjøpe, bokser som de fyller på, for i hennes butikkonsept er engangsplast bannlyst.

– Det er lov å ta med plastbokser altså, beroliger Megan.

Hun vil gjerne understreke at plast man allerede har i hus kan brukes, for det er ikke bra for miljøet å bare kaste all plasten som allerede er produsert. Ønsket hennes er å så noen frø som får folk til å tenke på hvor mye engangsplast de bruker og hvordan de kan legge om til mer miljøvennlige vaner uten at det koster for mye tid, krefter og kroner.

Megan holder til i gründerkollektivet Torvgata 7, sammen med en rekke andre initiativrike mennesker. En av de andre gründerne er prosjektet «Våre strender» som har rydda fem tonn søppel fra strender i Arendal så langt. 100.000 tonn plast kastes av nordmenn hvert år, Megan håper å kunne bidra til at det tallet blir litt lavere i årene som kommer.

Nytt-gammelt

Hun mener det ikke er noen grunn til å se på plastfri butikk som et nytt og fremmed konsept, men presenterer det som noe nytt-gammelt.

– Før i tida gikk man til markedet og kjøpte akkurat det man skulle ha, to gulrøtter kanskje, ikke en kilo. Men dispenserne vi vil investere i er mer hygieniske enn de gamle posene med skjeer som man ser for seg. Det vil alltid være fersk mat, for det første som går inn er det første som går ut. Og ingen tar på maten mens den er inni glassdispenseren, sier hun.

At det er tungvint å handle uten emballasje tenker Megan også at er en sannhet med modifikasjoner, og hun peker på hvor mye ressurser som går med til plasten vi bruker.

– Du skal ta den hjem, pakke varene ut, skylle plasten etter bruk, ha det i søppelkassa inne, bære det ut til dunken ute. Også skal søppelmannen komme for å hente det.

Å velge andre alternativer enn plast mener hun kan være like enkelt.

– Tannbørste for eksempel, der kan du bruke en av bambus. Oppvaskbørsten kan du kjøpe av miljøvennlig materiale, og det samme gjelder hårbørster og svamper. Menskoppen er også blitt veldig populær, da slipper kvinner å kaste masse hygieneartikler, sier hun.

LEAN

Det engelske begrepet LEAN er noe Megan har jobbet tett med før hun startet for seg selv. Oversatt til norsk kan man kalle begrepet veltrimmet produksjon. Før hun mista jobben i olje- og gasskrisa jobbet hun for Aker Kverner og MH wirth. En av hennes oppgaver var å sørge for å eliminere sløsing av både tid, talent, energi og materialer i bedriften.

– Bedrifter har tatt dette til seg og jobber med å kutte ut det man ikke treger. De jobber også mot nullutslipp. Det er et ambisiøst mål som er innarbeidet i forretningsverdenen, men av en eller annen grunn har vi ikke begynt med det hjemme.

Hun håper butikken kan bli en måte å gjøre det billig og enkelt for familier å velge miljøbevisste løsninger.

– Vi bor i en tid hvor mat er så billig. Kanskje er det dårlig kvalitet, men vi godtar det fordi det fungerer. Jeg håper at folk som er litt som meg vil bruke dette. Jeg glemmer selv alltid det gjenbrukbare handlenettet når jeg skal på butikken, så dette må være enkelt. Jeg vil at lage en butikk for folk som tenker litt på miljø, og ikke bare de som er superalternative. Miljøproblemet er så globalt og det kan være litt vanskelig å vite hva en selv kan gjøre, med denne butikken begynner folk å tenke også ser de etter hvert løsninger de kanskje ikke har tenkt på før.

Flerbruk

I tillegg til løsninger uten plast mener Megan mange privatpersoner kan ha nytte av å kjøpe et produkt som fungerer til mange formål, heller enn et produkt til hver enkelt oppgave. Hun bruker såper som eksempel.

– Hvor mange såper har du hjemme? Hårsåpe, kroppssåpe, ansiktssåpe, håndsåpe, kjøkkensåpe, baderomssåpe, oppvasksåpe, gulvsåpe, grønnsåpe, også videre. Såper man lager selv eller kjøper kan fungere til mange flere formål, og da trenger man ikke så mange plastflasker, sier hun.

Internasjonalt

Megan flyttet fra Houston i Texas til Norge for tolv år siden. Hun bodde både i Trondheim og Bergen før hun kom til Arendal.

– Da jeg kom til Arendal følte jeg med en gang at jeg var kommet til en internasjonal by. Selv om den er liten har den en veldig levende personlighet. Jeg syns heller ikke arendalitter er så kalde som de har rykte på seg for, men jeg syns jeg er blitt godt mottatt, sier hun.

I flere norske storbyer finnes det allerede plastemballasjefrie butikker, men nettopp at Arendal er så internasjonal og levende mener Megan gjør at byen er klar for et arendalsk alternativ. Hun håper arendalittene vil ta tilbudet i bruk sånn at butikken kan overleve og drives videre i mange år.

– Vi har Arendalsuka og et av verdens beste TEDx-arrangement. Vi kan bli en av de første byene til å bannlyse plastposer. Arendal er klar for dette, slår hun fast.