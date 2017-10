Ti år i industriklynge

Annonse:

Ti store industribedrifter tok initiativet for ti år siden, nå feirer Eyde-klyngen ti år med 45 medlemmer.

– Det ble sett på som en skitten industri og en solnedgangs­industri. I dag har vi et veldig fokus på grønne og effektive løsninger, sier Helene Falch Fladmark, daglig leder i Eyde-klyngen.

Grønt

Hun tar et tilbakeblikk på klyngas første ti år i drift idet det første runde tallet feires.

Eydehavn er det nærmeste eksemplet, men langs hele sørlandskysten finnes prosessindustri, eller litt enklere sagt: industribedrifter hvor råvarer gjøres om til produkter gjennom en kjemisk prosess.

Den typen industri har gjerne vært kjenne­tegnet av svart røyk som siver opp av pipa på store industribygg, det er imidlertid endret.

I løpet av de første ti årene klynga har eksistert har medlemsbedriftene gjort store miljøgrep. Siden 2010 er energibruket redusert med 17 prosent.

– Vi satte et mål på ti prosent så 17 er vi kjempefornøyd med, men jeg synes det er viktig å understreke at det er en prosess bedriftene har startet. Flere av bedriftene som har industri på Sørlandet har gjerne store internasjonale eiere med egne klimamål de skal oppfylle, forteller hun.

Eyde-klyngen selv har ikke hatt noe mål om å gjøre bedriftene mer miljøvennlige, det er bedriftene selv som setter miljømål, og klyngens jobb er å hjelpe dem å oppnå målene.

– Det grønne skiftet er jo et sånt stort ord som svirrer rundt oss, men vi jobber konkret med ressurseffektive løsninger. I 2010 kom miljøsatsning opp som et viktig tema bedriftene i klyngen ville jobbe med, og siden det var vi på let etter hvordan jobbe videre med det i fellesskap. Vi gjør ikke dette for å være snille og mer moralske enn andre, men produksjon som gir lite miljø­fotavtrykk gir konkurransefortrinn og forretningsmuligheter for våre bedrifter, sier hun.

Gjensidig hjelp

Det viktigste tilskuddet klyngen har gitt prosessindustrien på Sørlandet i løpet av de første ti årene er ifølge Fladmark kompetanse­gruppene de har etablert. Her går nøkkel­personer i klyngens største bedrifter sammen for å inspirere hverandre, lære av hverandre og holde kurs og samlinger. Vedlikehold, lab, automasjon og energi er blant gruppene som er satt sammen. Fladmark trekker også frem en masterutdanning for ledere innen prosessindustri som Eyde-klyngen har utarbeidet sammen med UiA.

– Selv ganske nyutdanna folk har nå ikke den kompetansen som trengs for å være i front, for utviklingen går så raskt. Vi vil at medarbeidere i bedriftene deltar i endringen, og ikke bare ser den, så 100 folk fra medlemsbedriftene våre har tatt det kurset. Nå er vi også i gang med et nytt prosjekt for operatørene, som vi utformer i samarbeid med fagskolene, forteller hun

Gjenbruk

Nok et stort fint ord som svirrer i nyhetsbildet sammen med det grønne skiftet er sirkulær økonomi. Fladmark forteller at det har vært viktig for Eyde-klyngen å se på hvordan avfallsprodukter fra bedriftene som er medlem hos dem kan brukes til å lage noe nytt.

– I all produksjon blir noe til overs. For fem år siden satte vi i gang en kartlegging av alle bedriftenes avfallsstrømmer for å se om det kunne omsettes til noe salgbart. Etter fem års forskning ligger det an til at tre bedrifters avfall kan bli til et salgbart produkt. Da er ressurser på avveie blitt gevinst, forteller lederen og fortsetter med et litt mer håndgripelig eksempel fra elbilene som i stadig større omfang ruller utover landet vårt.

Ved utgangen av august i år var 123 222 elbiler registrert i Norge, og de elektriske bilene hadde en markedsandel på 19 prosent. Det betyr mange brukte elbilbatterier etter hvert som slitasje gjør seg gjeldene.

– Hva skal vi gjøre med batteriene når de er brukt? Flere av våre bedrifter ser at det er muligheter for at de kan bruke deler fra brukte elbilbatterier inn i produksjonen, forteller Fladmark.

Ingen krise

Krisa i arbeidsmarkedet som har rammet Aust-Agder er så smått begynt å snu. Ledigheten i Aust-Agder var på 3,3 prosent og utgjorde 1 876 personer i august. Det er kun 17 færre personer enn i juli, men 0,5 prosentpoeng lavere enn for ett år siden. Fladmark forteller at bedriftene i prosessindustrien har merket relativt lite til oljepriskrisa, men at de derimot merket mye til finanskrisa som startet i klyngas oppstartsår 2007, og rammet Norge året etter.

– Vi er heldig stilt på Sørlandet som har to sterke industrimiljø. Olje og gass, og oss. At krone­kursen har vært lav har vært en fordel for dem som leverer til det internasjonale markedet. Så selv om det er tøft for den enkelte har det ikke berørt de store bedriftene i vår klynge. Nå er det en gryende optimisme i Norge og Europa, vår jobb er å stå enda sterkere i den internasjonale konkurransen.

Forrige uke feiret klyngen seg selv med foredrag og middag på Arendals gamle rådhus, hvor ordfører Robert Nordli og næringsminister Monica Mæland gjorde stas på anledningen.

Når arbeidet med de neste ti årene begynner er Fladmark overbevist om at hennes medlemsbedrifter skal gjøre suksess med å fokusere enda mer på grønne løsninger og ved å spisse sørlandsbedriftenes kompetanse.

– Bedriftene våre er ledende på verdensbasis, det er det ingen tvil om, avslutter daglig leder for Eyde-klyngen Helene Falch Fladmark.