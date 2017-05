TeleComputing kjøper Doorway AS

Annonse:

GRÜNDER: Administrerende direktør i Doorway AS, Martin Tan, får en ny rolle som Regionsdirektør Sør i TeleComputing Norge. Arkivfoto.

TeleComputing har inngått avtale om oppkjøp av det arendalsbaserte IT-selskapet Doorway AS.

TeleComputing melder på bedriftens nettsted at det planlagte oppkjøpet er en videreføring av TeleComputings ambisiøse vekststrategi, som innebærer fortsatt geografisk ekspansjon i Skandinavia med en tydeligere tilstedeværelse på Sørlandet, styrking av TeleComputings posisjon innen SMB segmentet, samt videreutvikling av det eksisterende tjenestetilbudet innen hybride skytjenester og konsernets vertikalspesifikke tjenestetilbud.

Hybride tjenester

Doorway AS ble startet i 2002 i Arendal med gründer og forretningsmann Martin Tan i spissen. Selskapet har siden ekspandert både i Norge og til Sør-Afrika, og har i dag kontorer i Arendal, Oslo og Cape Town med nærmere 100 medarbeidere. Selskapet leverer IT-tjenester med hybride IT-løsninger og har en kundeportefølje bestående av cirka 400 som delvis eller i sin helhet har satt ut sin IT-drift til Doorway. I 2016 omsatte selskapet for cirka 120 millioner kroner.

Naturlig valg

Konsernsjef i TeleComputing, Terje Mjøs, skriver i en nyhetsoppdatering på bedriftens hjemmeside at de i en lengre periode har hatt god dialog med Doorway.

– Doorway sitt markedsnærvær på Sørlandet og kompetanse innen hybride skytjenester er komplementært til TeleComputings eksisterende posisjon, samtidig som Doorway sine kunder får dra nytte av den brede tjenesteportefølje som en del av TeleComputing-konsernet. Det gir derfor god mening å innlemme Doorway i TeleComputing, sier han.

Administrerende direktør i Doorway, Martin Tan, bekrefter i den samme artikkelen at oppkjøpet vil føre til enda bedre service til eksisterende og potensielle nye kunder.

– Doorway har det siste året søkt etter en større partner for å befeste sin posisjon på Sørlandet, og TeleComputing var det naturlige valget, uttaler han.

Transaksjonen innebærer at Doorway kommer til å videreføre sin virksomhet som en del av TeleComputing. Martin Tan vil gå inn i en nyopprettet rolle som Regionsdirektør Sør i TeleComputing Norge.