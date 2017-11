Annonse:

De to ekstra helgene helsearbeidere i Arendal kommune skal jobbe årlig fører med seg en bonus på 3000 kroner. Når den ikke utbetales i november raser det fra dem det går utover.

«Nei fy f…!!!! Det går ikke an. Nå synes jeg faktisk alle skal stå sammen og kreve at det blir utbetalt i november som først sagt. Vi kan sikkert få hjelp av forbunda våre.»

«Jeg har både bestilt nye piggdekk og oslotur, for jeg visste jeg ville få litt ekstra penger i november. Så takk for den Arendal kommune!»

« Vi blir jo holdt for narr, men uansett så får ikke jeg bonus, var så uheldig og var sykemeldt ei jobbehelg på grunn av 2-brekte ribben, og selvom man har jobbet begge ekstrahelgene dette året, så blir d ikke bonus hvis man ikke makter å jobbe inn igjen enda ei helg»

«Disse reglene. Hadde vi vært menn, hadde reglene vært annerledes!»

«Det er helt respektløst. Vi blir behandlet som et objekt, ikke som mennesker.»

Trumfet gjennom

Sitatene over er bare noen av reaksjonene som er delt på facebookgruppa «Nei til å jobbe mer enn hver tredje helg – Arendal kommune». Gruppa har 1410 medlemmer og er blitt arena for en rekke av de rundt 1300 ansatte i kommunen som vil lufte sine frustrasjoner rundt avtalen som binder helsearbeidere til å jobbe to ekstra helger i året, i tillegg til hver tredje helg som lå fast før bystyret vedtok den nye ordningen i budsjettet for 2017. Motstanden blant ansatte i kommunen var stor, Norsk sykepleierforbund nektet å skrive under og Arendal kommune benyttet seg til slutt av styringsretten for å endre turnusene.

Endringen i kommunalt ansatt helsepersonells arbeidstider er ment å skape flere heltidsstillinger i kommunen.

– Uheldig

Ann Marit Strædet, er hovedtillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund i Arendal kommune. Hun mener det slår dårlig ut for samarbeidet mellom kommunen og de ansatte at bonusen mange trodde de skulle få utbetalt i november, ikke kommer før i januar.

– Det er uheldig at arbeidsgiver går ut med at bonusen utbetales i november når det viser seg at det ikke er mulig å få til. I avtalen står det at antall helger skal avregnes i november, men kommunikasjonen ut til ansatte har ikke vært tydelig nok, så de har hatt en klar forståelse av at pengene skulle komme i november, sier hun.

– Avtalen holdes

Kommunalsjef for Helse og levekår Torill Skår stiller seg imidlertid uforstående til frustrasjonen.

– Det som står i avtalen som er inngått om bonus er at det avregnes i november. Det er ikke praktisk mulig å gjøre for 1300 medarbeidere og utbetale i samme måned. Det skal avregnes nå med tanke på jobbede helger, så kommer utbetalingen i januar, sier hun.

Skår mener likevel det er synd at en misforståelse skaper så stor frustrasjon.

– Alle avdelingene har fått informasjon. Vi har prøvd å informere om hva som faktisk gjelder. Det er ikke en situasjon vi syns er grei, samtidig er det noe med at her er misforståelser, sier hun.

Frykter følger

Arendals Tidende har vært i kontakt med flere sykepleiere som har opplyst at det ikke er nok helger ledige til at de faktisk skal få jobbet de to ekstra helgene, de mener turnusen i praksis ikke går opp. Skår opplyser at det vil den gjøre fremover.

– Det handler litt om at avdelingen har hatt turnuser og alle skulle få gå ut turnusen sin. Det er en del avdelinger som ikke har vært i gang med ny turnus, og da kan det være vanskelig å få på plass to helger for alle ansatte. Fremover vil ikke det bli et problem, sier hun.

Flere av de ansatte Arendals Tidende har snakket med forteller at de ikke vil uttale seg i media fordi de er redde det skal hindre dem fra å få ekstra vakter eller større stillinger i fremtiden. Skår sier hun håper det kan være en åpen debatt om det som oppleves som problematisk.

– Vi må som arbeidsgivere tåle kritikk. Vi tar beslutninger som ikke er veldig populære, men nødvendige, da må vi tåle reaksjonene som kommer. Når det gjelder utvidelse av stillinger er det helt klare regler for hvordan det skal gjøres. Det er ikke avdelingene som behandler, men det tas opp sentralt hvor også hovedtillitsvalgte er involvert. Jeg er heller ikke kjent med at man ikke får vakter, men er det sånn at man føler seg urettferdig behandlet må man si ifra om det, sier hun.