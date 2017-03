Studenter dårligst på tannhelse

Ifølge tannlege Jan Kirkedam ved A1 tannlegen i Arendal er studenter de dårligste til å gå til tannlegen. Nå advarer han mot å vente for lenge, det kan nemlig koste dyrt.

Tannlegekontoret satser nå på å få studentene til å gå regelmessig til tannlegen ved å tilby reduserte priser.

– Vi ser at ofte at de ikke har råd, og i alderen 20 til 34 år er denne gruppen de som går minst til tannlegen, det syns vi er skremmende, sier Kirkedam.

Dropper ut

Studentenes Helse og Trivselsundersøkelse fra 2014 avdekker at stadig færre studenter går jevnlig til tannlegen. Rapporten viser at 35 prosent av landets studenter ikke går regelmessig eller sjeldnere enn annenhvert år til tannsjekk, det er en økning på seks prosent fra samme undersøkelsen som ble gjort fire år tidligere, der 29 prosent i samme gruppe ikke tok tannhelse alvorlig. Disse tallene samsvarer ifølge Kirkedam med en studie gjort av Tromstannen, som tar for seg alle aldersgrupper fra 20 til 79 år i Norge. Studien er gjennomført som den første i Norge gjennom et omfattende epidemiologiske prosjekt i Troms fylkeskommune. Prosjektet avdekker at unge mellom 20 og 34 år er den gruppen som rapporterer mest om smerte og psykiske problemer relatert til munnhelse.

– Det er mest sannsynlig fordi de ikke har gått regelmessig til tannlegen. Ungdom har gratis tannlege til de er 18 år, deretter har de 75 prosent avslag i prisen fram til de fyller 21 år, og statistikken viser tydelig at de faller ut av systemet når de må betale ordinære priser, og det er skremmende, sier Kirkedam.

Nedprioriterer

På bakgrunn av rapportene om studentenes tannlegevaner har klinikken valgt å tilby alle studenter halv pris. Å gi studentrabatt i seg selv er ikke revolusjonerende, flere klinikker i Arendal tilbyr allerede det, men Kirkedam mener at A1 tannlegen likevel utpeker seg når det kommer til hvor mye rabatt som gis.

– Særlig unge mennesker i studie nedprioriterer å gå til tannlegen på grunn av økonomi. Det blir for dyrt. Derfor har vi valgt å gi studentrabatt, men i stedet for å gi 20 eller 30 prosent slik mange gjør, har vi satt en pris på 490 kroner for en konsultasjon som inkluderer undersøkelse, røntgen og rens. Det tilsvarer cirka 50 prosent rabatt, og der er det ikke mange som matcher oss, påstår tannlegen.

Han påpeker videre at tilbudet ikke kun gjelder for de unge studentene, men også for de som er voksne studenter.

– Alle med studentkort får redusert pris hos oss. Det gjelder også de som kommer fra utlandet og går på skole, enten det er videregående eller høyere utdannelse. Vi ser at særlig de som kommer til Norge som flyktninger har stort behov for å fikse opp i egen tannhelse, sier han.

Fra Cuba til Norge

Klinikken har nylig ansatt Cubanske Eleinet Padrón Suffos som skal ha hovedansvaret for studentbehandlingen.

– Hun er utdannet tannlege på Cuba og har i tillegg spesialistutdannelse i oral protetikk, som betyr at hun er spesialist i estetisk og rekonstruktiv tannbehandling, blant annet ved hjelp av faste og avtakbare proteser. Hun har også en spesialistutdannelse i akuttbehandling, forklarer han.

Eleinet har bodd i Norge i to år, og har praktisert ved klinikken nesten hele perioden for å lære seg språket. I januar ble hun fast ansatt, noe som betyr at tannlegekontoret har fått ekstra ressurser å spille på.

– Hun er en utrolig dyktig tannlege med masse erfaring. Det som er dumt er at hun dessverre ikke kan titulere seg med spesialistutdannelsene her i Norge, til tross for at hun har fem års ekstra utdannelse i tillegg til vanlige tannlegeutdannelse, sier Kirkedam.

Den Cubanske tannlegen forteller at forskjellene mellom Cuba og Norge er enorm når det gjelder priser på tannhelse.

– På Cuba er det gratis for alle å gå til tannlege, det samme gjelder alle andre helsetjenester, og jeg var svært overrasket over prisnivået i Norge da jeg flyttet hit, det er store kontraster, sier hun.

Fluorgenerasjonen

Kirkedam forstår godt at folk ikke har lyst til å gå til tannlegen, det kan både være ubehagelig og dyrt.

– Det er ingen som liker tannlegen, og jeg var selv en av dem som ikke tok min egen tannhelse alvorlig da jeg var student. Jeg gikk ikke til tannlege på fem år, røper han og smiler litt beskjemmet ved innrømmelsen.

Kirkedam vedgår at han er bekymret. Jo lengre man venter jo verre og dyrere blir det. Et lite hull som i utgangspunktet tar noen minutter å fikse kan fort bli til rotfylling og brobygging for de som knapt har sjekket tennene siden de var hos skoletannlegen.

– Tannlegen blant unge voksne blir ofte nedprioritert. Plutselig må de betale regninga selv, og mange utsetter tannlegebesøket helt til de begynner å få skikkelig vondt, og da kan det koste flesk å reparere, advarer han.

Han trekker også fram forskjellene fra før i tiden da skolene hadde egne tannlegekontorer.

– Vi som er født på midten av 60-tallet vokste opp i fluorgenerasjonen. Vi hadde fluordama og ble hentet ut fra klasserommet for tannsjekk, og det ble brukt mye midler på forebyggende behandling. De som ble født tidlig på 60-tallet hadde mye hull og fyllinger, mens det var en stor endring på de som ble født senere og vokste opp med fluor, forklarer han.

I dag finnes det ikke lenger egne tannleger på de forskjellige skolene. Nå blir elevene innkalt enten til Krøgens- eller til Maxis- tannlegekontor, og møter du ikke opp så er det ingen som kommer inn i klasserommet og henter deg.

– Barn og unge må i større grad ta ansvar for sin egen tannhelse, og vi ser at det ofte er enten eller blant elevene. Noen er flinke, men vi ser også skremmende mye store hull, sier han.

Tannteknologi

A1 tannlegen består av fem tannleger. I tillegg til Kirkedam og Eleinet består tannklinikken av tannlegene Marika Kellari, Simen Lauritzen og Cassandra Pham, tannhelseassistent Sylwia Nilsen, administrativ sekretær Nina Beate Åhlin samt Nina Brekkemoen og Trine Undhjem som jobber som tannhelsesekretærer og har ansvar for deler av produksjonen på klinikkens laboratorium. Tannlegekontoret driver allmennpraksis og tilbyr de fleste typer tannbehandling. Klinikken har også satset stort på å være en teknologibedrift, noe som betyr at de selv produserer tannproteser via egne roboter på klinikken.

– Vi tar 3D-røngten av tennene i stedet for at pasienten får et avstøp av tennene, så i stedet for at de skal sitte med en gummiskinne i munnen som skal støpe et avtrykk, tar vi rett og slett bare et bilde. Normalt blir avtrykkene sendt videre for produksjon, mens vi har roboter som lager nye tenner basert på bildene. Alt blir produsert her på huset, og der skiller vi oss ut på Sørlandet, forteller Kirkedam.

Med egen produksjon på huset lager de nye tenner til både unge og gamle, og de fem tannlegene utfyller hverandre med forskjellige spesialistfelt. Tannlegene hjelper også mennesker med søvnsykdommer til å få en bedre søvnrytme ved å bruke en helt spesiell tannskinne, i stedet for å bruke masker slik de fleste gjør i dag.

– Hvis du sover uregelmessig, snorker mye, har påvist søvnapné eller andre søvnsykdommer kan denne tannskinnen, som vi kaller for søvnapnéskinne, erstatte de tradisjonelle maskene, som mange syns er tungvinne og sove med. Med disse skinnene kan du bevege deg fritt, og du slipper å ha noe over ansiktet, forteller tannhelsesekretær Nina Brekkemoen.