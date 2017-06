Stortingsrepresentanten meldte seg ut av Frp

Annonse:

Ingebjørg Amanda Godskesen er ikke lenger stortingsrepresentant for Aust-Agder Fremskrittsparti.

Natt til tirsdag meldte stortingsrepresentanten seg ut av partiet, skriver VG. Utmeldingen skjedde etter en lang vinter og vår med bitre, interne partikonflikter. Striden veltet til overflaten etter at fylkestingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen, tre dager etter hun var nominert som Godskesens arvtaker for Aust-Agder Frp til stortingsvalget i år, stemte for sammenslåing av Agderfylkene. Godskesen sammenligner Fremskrittspartiet med regimet i Tyrkia, hvor hun er valgobeservatør for Europarådet. Hun hadde forventet reaksjoner fra partiet, men ikke å bli ribbet.

– Dette minner meg forresten om mitt arbeid som rapportør for Tyrkia. Der folk mister arbeidet sitt uten å ha gjort noe, de blir fratatt pass og papirer, og er egentlig levende døde, skriver hun i en uttalelse referert i VG.

Straff

Da stortinget stemte over kommune- og regionreformene 8. juni, brøt Godskesen med stortingsgruppen og stemte imot flere tvangssammenslåinger av kommuner og sammenslåing av Aust- og Vest-Agder fylker. Fremskrittspartiet sentralt svarte med å ville ta fra henne internasjonale verv i Europarådet og Nordisk Råd og ville ha avstemming over dette i Stortinget, men det har ikke Stortinget anledning til.

Eksklusjon

Ifølge NRK.no lå det mandag kveld an til disiplinærsak mot Godskesen i sentralstyret i partiet tirsdag. En slik sak kunne endt med suspensjon, eksklusjon eller en advarsel. Stortingsrepresentanten har vært medlem i partiet i rundt 17 år. I en uttalelse som ble sendt ut i natt skriver hun at det er med tungt hjerte at hun melder seg ut med øyeblikkelig virkning.

– Jeg kjenner av den grunn at jeg må ta hensyn til meg selv og min familie, da det i en slik situasjon ikke bare er jeg som sliter, men mine barn sliter også, pga det som skjer, heter det.