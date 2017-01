Stemte imot, men kan snu i skolesak

Både Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet har døren på gløtt for Steinerskolen.

I formannskapet stemte begge partiene imot skolens ønske om kommunal lånegaranti for åtte millioner kroner. Steinerskolen har søkt Arendal kommune om denne garantien for å kunne bygge et nytt bygg for skolen som trenger bedre arealer for sine elever og ansatte. Skolen er godkjent for 150 elever og har i dag 110, og mye av undervisningen foregår i brakker.

Tok forbehold

Rådmannen argumenterer imot å gi lånegaranti fordi det øker kommunens økonomiske risiko og at det for tiden ikke er behov for flere private skoleplasser i Arendal kommune. Steinerskolen bedyrer imidlertid at det ikke er et ønske om økt elevkapasitet som er årsaken til at skolen vil bygge nytt.

Da formannskapet behandlet søknaden tok imidlertid både Nina Jentoft (Ap) og varaordfører Terje Østebø Eikin (Krf) forbehold i saken da de støttet rådmannens innstilling om å si nei.

–Arbeiderpartiet støtter innstillingen, men vi tar et lite forbehold. Vi skal ha besøk av skolen på gruppemøte på mandag. Vi støtter saken nå, men tar et lite forbehold, sa Jentoft.

Varaordføreren sa at Steinerskolen er et viktig supplement til offentlig skole som betyr mye for mange.

–Vi skal høre godt etter hva Steinerskolen har å si på mandag. Krf har et grunnleggende positivt syn på privatskole, sa han.

Ikke økning

Høyres Geir Fredrik Sissener mener partiet argumenterte godt og vel for Steinerskolen allerede i budsjettforslaget, som ble lagt frem i fjor.

–Jeg har lyst til å understreke med at dette ikke skal legge til rette for økt kapasitet, men å lage mer hensiktsmessige lokaler til de 150 plassene, sa han.

Sissener sa han håper det blir et klart flertall for å gi lånegaranti.

Fremskrittspartiets Anders Kylland sa at å gi lånegaranti på åtte millioner kroner er småpenger sammenlignet med andre garantier kommunen har stilt.

–Vi har stilt garanti til Returkraft i milliardklassen og så kan vi ikke gjøre det her? sa han.

Han sa at det bare er å støtte initiativet og mente at om det er slik at rådmannen er imot privatskoler bør det ikke markeres i denne saken.

–Da har man misforstått, sa Kylland.

Gode rammer

Maiken Messel fra Høyre skrøt av de som startet opp Steinerskolen i Arendal og minnet om at skolen siden 2002 har flyttet rundt, pusset opp og flyttet igjen og at det har vært lagt ned mye dugnad for skolen.

–De gjør en flott jobb og nå vil de bygge sitt eget hus etter å ha levd i brakker i lange tider. De ønsker å ha gode rammebetingelser for sine elever, sa hun.

Messel sa at skolen kanskje kunne ha fått andre til å bygge skolebygget for dem, men at en friskole etter loven ikke har lov til å bygge opp kapital, slik som barnehager har.