Viste frem oppusset Solhaug-avdeling

Politikerne i helse- og omsorgskomitéen fikk se hva budsjettvedtaket om å lage korttidsplasser på Solhaug har ført til.

Torsdag besøkte helse- og omsorgskomitéen i bystyret Solhaug bo- og omsorgssenter, der en avdeling er bygget om for å gi korttidssplasser for personer med demens. Etter at bystyret bevilget penger over budsjettet for inneværende år har det blitt jobbet iherdig for å gjøre om elleve langtidsplasser om til et korttidstilbud, og nå var tiden inne for å vise politikerne hva de har vært med på å finansiere. Arbeidet begynner å gi synlige resultater. 14 rom er mer eller mindre klare til å ta imot beboere, men foreløpig er det fortsatt en del langtidsplasser som ikke er flyttet ut. I tillegg til den fysiske ombyggingen og tilretteleggingen vedtok politikerne å øke antallet årsverk ved avdelingen med 3,7.

Ikke alt på stell

– Vi har rekruttert alle sykepleierne vi skal ha, i tillegg til en vernepleier og sykepleiestudenter, kunne avdelingsleder Ken Inge Fjellstad ved Solhaug bo- og omsorgssenter fortelle politikerne.

Han kunne imidlertid fortelle at det å rekruttere helsepersonell til kommunale omsorgsinstitusjoner ikke er en lett sak for tiden. To stillinger, en på 80 prosent og en på 100 prosent i sykepleie har vært utlyst i noen uker uten å få en eneste søker.

Enhetsleder Svein Elgvin var raus med ros til Arendal Eiendom KF, som har stått for ombyggingen og tilrettelegging av 7. etasje ved bo- og omsorgsenteret. Et senter som i år feirer 40 år og som daværende Kronprinsesse Sonja sto for åpningen av i 1977. Han ville imidlertid vise politikerne at selv om mye begynner å bli bra, er det ikke alt som er i skjønneste orden og viste frem en korridor i et ansattområde der garderobefasilitetene er trange, personalrommet lite og en lekkasje i taket kommer av en fortsatt ukjent årsak.

– Det er 40 år gamle fasiliteter og det er ikke alt som er på stell enda, sa Elgvin.

Frigjøre Myratunet

Bakgrunnen for å bygge om på Solhaug, var å møte et økende behov for flere og mer varige korttidsplasser, samtidig som Myratunet bo- og omsorgssenter hadde behov for økt kapasitet til å ta imot flere brukere med et mer omfattende behov for medisinsk tilbud, kompetanse, utstyr og hjelpemidler. Rommene og badene på mange av beboerrommene på Solhaug er små og trange, slik at det ikke har vært enkelt å kunne gi fullgod pleie til pleiekrevende beboere. Rådmannen la frem for bystyret at løsningen med å opprette kortidssplasser for personer med demens på Solhaug ikke er helt optimal, men ved budsjettforhandlingene i fjor den beste måten å løse problematikken på innenfor kommunens økonomiske rammer. Da hadde alle kommunes bo- og omsorgsinstitusjoner vært kartlagt for å finne ut hvor det best kunne lages denne typen korttidsplasser.

Lever lenger

Avdelingsleder Fjellstad fortalte at snittalderen på Solhaugs beboere nå er 90 år og at tre beboere er over 100 år gamle. Vanligvis pleier det å være endel som faller fra i løpet av året, men 2017 har hittil fortonet seg annerledes og statistikken har ikke holdt stikk.

– Vi har bare hatt to dødsfall i år og nå er vi i august. Vi ser på det slik at det er noe vi må gjøre riktig, sa Fjellstad.

Han ga klart uttrykk for at han og alle ansatte på senteret er stolte av jobben som gjøres og at det gjøres veldig mye for å oppfylle kriteriene som et livsgledesykehjem. Mye er basert på frivillighet og forleden var det en hesteeier som tok med seg to hester og kjørte tur med beboere i hest og vogn.

– Det var en dame som mente hun lå for døden dagen før, men dagen etter var hun ute med hest og vogn, fortalte Fjellstad.

Flotte terrasser

Det politiske følget ble vist rundt i flere av etasjene på Solhaug. Blant annet ble de fornøyde over å se terrassene som er tatt i bruk, slik at de eldre kan få seg frisk luft uten at det skal være et problem. Fremskrittspartiets Ingrid Skårmo mente imidlertid at terrassene burde bli utstyrt med varmelamper, slik at uteområdene som har fått tredekke og mange blomsterkasser kan brukes hele året rundt.

– Neste gang dere kommer så har vi terrassevarmere her, tippet enhetsleder Elgvin.