Skuffet over rådmannens fakturasomling

Rådmannen i Arendal er på overtid med innføring av månedlig faktura til innbyggerne. Høyre-politiker Kristoffer Lyngvi-Østerhus reagerer.

Elleve måneder har gått siden formannskapet i midten av april i fjor enstemmig gikk inn for å be rådmannen legge om til månedlig faktura for kommunale avgifter, gebyrer og eiendomsskatt ved årsskiftet. Det var i forbindelse med at kommunen skulle gå over til et nytt regnskapssystem at forslaget om å legge om fra kvartalsvis faktura til månedlig ble foreslått. I regnskapssystemet, som ble faset ut ved årsskiftet, har kommuneadministrasjonen ikke hatt mulighet til å sende regning hver måned. Da et system for å holde orden på det kommunale regnskapet skulle på plass kom politikerkravet om at månedsfaktura for innbyggere, som har inngått avtalegiro med kommunen, måtte på plass samtidig.

Oppgitt

Høyre-politiker Kristoffer A. Lyngvi-Østerhus er oppgitt. Han mener rådmannen ikke har fulgt opp vedtaket formannskapet gjorde i fjor vår og som også bystyret sluttet seg helhjertet til.

–Det er helt utrolig at det kan ta så lang tid, sukker han.

Lyngvi-Østerhus benyttet muligheten til å fremme forslaget da han stilte som vararepresentant i formannskapets møte 14. april 2015. Gjennom flere år har han jobbet for å få til en endring fra kvartalsvise til månedlige fakturaer fra kommunen, som han mener vil gi bedre oversikt over økonomien for mange.

–Det er helt utrolig skuffende at dette ikke er på plass. Dette er en sak jeg har jobbet med i mange år og den fikk sin løsning i fjor, sier han.

Lyngvi-Østerhus mener vedtaket i fjor var krystallklart og at debatten handlet mer om muligheten til å pålegge kommunen månedlig betaling allerede i fjor.

–Løfter om implementering av et nytt økonomisystem sent i 2016 gjorde at vi strakk til til januar eller tidlig i 2017, sier han.

Vedtaket sier imidlertid at månedlig faktura skulle innføres samtidig med det nye regnskapssystemet. Det var på plass ved årsskiftet.

Testes i Grimstad

Rådmann Harald Danielsen opplyser til Arendals Tidende at kommunen sammen med IKT Agder holder på å innføre et nytt såkalt ERP-system i kommunen og at det har en innfasingstid. Et ERP-system er en programvare for ressursplanlegging som snakker på tvers av administrasjonen og håndterer blant annet regnskap og økonomi. I nabokommunen Grimstad, derimot, er månedlig faktura innført som en test.

– Fagmiljøet i Arendal har tett dialog med fagmiljøet i Grimstad. Det er viktig å høste av deres erfaringer, og følge med på behov for endringer og feilmeldinger, sier Danielsen

Han viser til at mengden fakturaer som skal håndteres i Arendal er betydelig større enn i Grimstad.

–Dette er ressurskrevende. Det er derfor viktig at Grimstad får kjørt sin pilot og at denne blir evaluert før Arendal legger om til dette, sier han.

Han har imidlertid ikke noe svar å gi på når testperioden og innfasingen vil være ferdig.

Lite imponert

Lyngvi-Østerhus hever øyenbrynene og er overrasket over at månedsfaktura kjøres som pilotprosjekt i Grimstad i all den tid kravet kom fra formannskapet og bystyret i Arendal.

–Det er med stor undring at det nå kjøres test i Grimstad, som vedtok dette fordi Arendal vedtok det, sier han.

Politikeren har ingen planer om å la saken ligge. Han mener vedtaket var både klart og tydelig.

–Dette er en sak jeg vil følge opp. Slik skal det ikke være at enstemmige vedtak ikke følges, sier han.