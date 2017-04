Skal konkurrere med verdens beste biologielever

Astrid Winnberg Skoge fra Arendal er i den internasjonale finalen i Biologiolympiaden.

Det hele begynte med at hun ble invitert til å ta en prøve på skolen.

– Alle kunne ta den, og jeg tenkte at siden det ikke gikk utover karakteren var det like greit å prøve seg, forteller Astrid Winnberg Skoge.

Samtidig som hun feirer russetid og leser til avsluttende eksamen, forbereder hun seg til å konkurrere mot biologielever fra hele verden i Coventry i England i juli. Verdensmesterskapet Biologiolympiaden arrangeres en gang i året og tar sikte på å hjelpe elevene å utvikle seg og gi dem et forsprang dersom de en gang skulle velge forskeryrket.

Fra fem til fire

Fra den nokså uskyldige skoleprøven som Astrid aller mest tok for treningens skyld gikk det raskt fremover. I begynnelsen av april reiste hun sammen med en av sine medelever, Sondre Mortensen, til Oslo for å delta i landsfinalen.

– Vi bodde på hotell i fire dager mens vi fikk undervisning på Universitetet i Oslo. Vi fikk en lærebok som heter Campells biology, og vi skulle egentlig gå gjennom hele, men det rakk vi ikke. Vi lærte ganske mye på ganske kort tid. Det var ikke så lett å huske alt, så den prøven var litt vanskeligere, fortsetter hun.

Prøven i det nasjonale mesterskapet var så vanskelig at Astrid først kom på femteplass, dermed var hun ikke blant de fire som kvalifiserte seg for den internasjonale finalen. Fordi en av finalistene trakk seg skal hun nå likevel forsvare Arendals biologi-ære i verdensmesterskapet.

Under oppholdet i Oslo var det mye teoriundervisning for de unge biologene, men litt praktisk undervisning hadde de også.

– Vi fikk se forsøksdyrene. De hadde noen fisk, og rotter. Rottene var veldig søte, og det så ut som de hadde det greit også, smiler hun.

– Kult

I tillegg til biologifaget, har Astrid kjemi og geofag på skolen. I fjor hadde hun også kunstfag. At hun er blitt så god i biolog tror hun henger sammen med at hun synes faget er spennende.

– Jeg vet ikke helt, men jeg synes det er spennende å se hvordan ting fungerer og tenke på at de tingene skjer hele tiden. Det er ganske kult å se hvordan verden fungerer, smiler hun.

Neppe gull

Foreløpig har det blitt lite forberedelser til den internasjonale finalen.

– Jeg har ikke hatt så mye tid til det foreløpig. Jeg er jo russ og vi har eksamen å forberede meg til, men det blir kult å dra til England. Jeg blir så nervøs av å se på programmet at jeg ikke har gjort det så mye, men det ser spennende ut og jeg tror det blir mer praktiske oppgaver enn det har vært til nå.

– Satser du på å vinne?

– Nei! Det er så forskjellig nivå på landene. Kina og Japan for eksempel satser mye hardere, så jeg har ikke så store ambisjoner om å vinne.