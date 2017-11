– Vi skal sjekke at foreldrene våre har sikra huset mot brann

Annonse:

Melanie Truhillo har planene klare for å sikre at alt er på stell i tilfelle en brann skulle starte hjemme, sammen med resten av 5. klassingene på Stinta skole skal hun delta i brannvesenets julekalender.

Onsdag forrige uke fikk 5. klassingene på Stinta besøk av to menn i uniform. Jan Erik Øygarden og Arve Gregersen fra Østre Agder brannvesens forebyggende avdeling stilte opp på skolen for å fortelle barna hva de må passe på når de har stearinlys tent hjemme og det lages mye mat i jula.

For å minne barna på dette gjennom hele brannmåneden desember måned delte de ut brannvesenets egen julekalender.

– Eller, det er nesten en nyttårskalender. Den har 31 luker og varer helt frem til nyttårsaften, for både i jula og til nyttår er det stor fare for brann, sa Øygarden.

Branntrekanten

Han og kollega Gregersen har tilbudt seg å reise rundt til alle 5. klasser i kommunen for å fortelle om brannsikring. Barna på Stinta fikk lære om branntrekanten med de tre tingene som skal til for at en brann starter, nemlig oksygen, brennbart materiale og temperatur.

– Dersom man fjerner en av de tre kan man slukke brannen, fortalte Øygarden og holdt et glass over et tent stearinlys for å demonstrere.

Barna fikk lære at når det gjelder brennende fett eller olje må de ikke prøve å slukke det med vann, fordi vannet utvider seg 1700 ganger og kan lage en eksplosjon. De fikk også lære at når det starter å brenne tar det kun fem minutter før hele rommet er overtent hvis alle elementene i branntrekanten er der. Derfor er det viktig å øve hjemme på hva man gjør hvis det begynner å brenne sånn at man kan komme seg unna så fort som mulig.

– Det betyr at dere må komme dere raskt ut, og det viktigste for dere er å redde dere selv. Hvis dere er på rommet deres for eksempel kan dere rømme ut av vinduet. Og hvis det er for høyt fra vinduet og ned til gulvet kan dere ha noe på veggen som heter brannstige, fortalte Gregersen.

Røykvarslerdagen

Desember er full av brannfarer med tente stearinlys, store familiemiddager hvor mange gryter er i sving og det elektriske anlegget belastes for fullt, og nyttårsaften med alle rakettene. Det er bakgrunnen for julekalenderen som brannbetjentene delte ut til barna og som også finnes tilgjengelig på nett.68 brannvesen over hele landet underviser på skolene om hvordan barna kan bruke brannkalenderen, og kommende fredag, 1. desember er kalenderens første dag. Det er også den store røykvarslerdagen.

– Har alle dere røykvarsler hjemme? spurte Gregersen til et rungende «JAAAAAA» fra barna.

De fikk deretter se hvordan man sjekker at brannalarmen fungerer og hvordan man bytter batteri for at man skal være sikker på at den piper dersom noe skulle gå galt i jula.

Kan bli fotomodeller

5. klassingene satt spente og stille og lyttet hele tida mens brannbetjentene viste bilder og forklarte. Særlig engasjerte ble de da et bilde fra SFO på deres egen skole ble vist.

– Her hadde noen satt noen plastkasser oppå komfyren, også hadde noen kommet borti så plata hadde skrudd seg på. Heldigvis hadde de gode brannvarslere så vi fikk stoppa det i tide, fortalte Øygarden.

Stemninga ble skrudd enda et par hakk opp da barna fikk utdelt hver sin julekalender, og da de fikk vite at hvis de deltar i alle lukene kan de vinne en ipad og komme på forsida av brannvesenets julekalender neste år.

De tre jentene Melanie Thruhillo, Leyla Muhammed Ali og Raghad Issa var alle tre fast bestemt på å vinne en ipad og var klare for å dra hjem til foreldrene og sjekke at alt sto bra til med brannsikkerheten etter brannundervisninga.

– Jeg syns det var kult å vite at et glass kan slukke en brann, fortalte Melanie.

– Ja, og jeg skal gjøre alt i kalenderen, for tenk å vinne en ipad! Det er ganske kult, gliste Leyla.