Siste dag for Harald Slakter: – Det er trist for kundene

Onsdag er siste dag på jobb for butikksjef Hans Bernhard Hansen hos Harald Slakter AS.

Slakterbutikken legges ned, og det er med stort vemod butikksjefen ekspederer de siste kundene den siste dagen i lokalene på Myrene

Trist

Det er nesten tomt i kjøttdisken, som vanligvis pleier å bugne av ferske kjøttvarer og pølser. Nå selger de ut siste rest, og om det blir noe til overs, deler de ansatte seg imellom. De fleste kundene som kommer innom butikken har handlet fast hos den lokale slakteren i årevis. Harald Slakter startet i Tvedestrand i 1985. I 1999 flyttet de butikken til Arendal på Maxis-senteret, og i 2007 flyttet de inn i lokalene til Kiwi på Myrene.

Nå legges den tradisjonsrike slakterbutikken ned for godt, for å gi plass til arbeidet for ny tilførselsvei til parkeringshus samt ny rundkjøring.

– Det er trist, men det er mest trist for kundene som ikke lenger har et lokalt slaktertilbud, sier butikksjefen på hans siste arbeidsdag i slakterbutikken.

Han har jobbet i bransjen i 50 år, helt siden han startet som visergutt i 1967 hos Willy Ødegård Pedersen som 15-åring. Det var den gang det vrimlet av slaktere i sentrum av Arendal.

– Vi holdt til der Arendal og Omegn Sparekasse er i dag. Så var det Hans Andersen, Jacob Fredriksen, Holm, Pedersen i Strandgata og Høgeli lengre oppe i Vestregate, forteller han.

– Nekter å reise til Sverige

Når Slakter Harald nå legges ned, finnes det ingen andre slakterbutikker i Arendal, det syns han er dumt.

– Vi trenger en slakter til jul blant annet. Folk er veldig lei seg. Vi har en fast kjerne som har handla her i mange år. Jeg kommer også til å savne kundene, sier Hans Bernhard.

En av dem som kommer til å savne slakterbutikken er Marta Eidsvig. Hun har vært kunde i mange år, og syns det er vemodig og ikke kunne handle ferskt kjøttmat over disk lenger.

– Det er veldig trist. Jeg har handla hos Harald Slakter siden de kom til Arendal i 1999, og jeg skal vertfall ikke begynne reise til Sverige, eller til Kristiansand, sier hun bestemt idet hun hamstrer inn siste rest fra kjøttdisken.

Hun håper imidlertid at de yngre ansatte i butikken vil prøve å åpne ny butikk i nærområdet.

– De unge må satse, de er kjempeflinke, og jeg håper de kan få til noe nytt, sier hun.

Ny butikk?

Hans Bernhard har ingen planer om å starte noe nytt, han mener han er for gammel til det. Nå skal han melde seg som arbeidsledig på NAV og se om han kan få jobb. Kollegaene Tone Evensen og Thor Christian Stabel leker imidlertid med tanken om å starte opp ny butikk i Arendal. Hvor eller hvordan vet de ikke ennå, foreløpig er det på et tidlig planleggingsnivå, og de ønsker ikke å røpe noen detaljer ennå.

– Jeg håper de får til noe, og jeg skal vente med å gå til slakteren til de starter opp igjen, sier Marta Eidsvig og takker for et langt og godt kundeforhold før hun for siste gang går ut fra slakterbutikken på Myrene.