Sikret seg DAB-konsesjon for Aust-Agder

Bording Media i Arendal har fått konsesjon for å bygge opp lokal DAB-radio i Aust-Agder.

Det skriver Norsk Lokalradioforbund på nettstedet lokalradio.no.

Startet smått

Radiomannen Jonas Bording, som startet selskapet Bording Media med satsingen Radionyhetene i det små på Tromøy for noen år tilbake har nå flyttet virksomhet ut av kjelleren hjemme til «medielandsbyen» i sjøkanten ved Krøgenes. Der holder han til i samme område som TV-produksjonsselskapene Novemberfilm og Mediaservice. Selv om han har fått konsesjon for å bygge ut det lokale DAB-nettet av Medietilsynet, har han foreløpig ingen planer om å starte lokal digitalradio for Arendal.

– Nei. Dette er egentlig et rent teknisk prosjekt. Jeg har konsesjon for å drifte sendernett i Aust-Agder, og har fått støttemidler for å bygge det, sier han til Arendals Tidende.

Les også: Leverer radionyheter til hele landet

Plass til 20

Ifølge Bording er oppgaven når nettet er oppe og går å drifte det. Å ha fått konsesjonen innebærer løpende utgifter til linjer og innplassering i sendetårn og slike ting. Inntekter skal komme fra utleie av plass i det lokale DAB-nettet.

–Det vil si at hvem som helst kan leie plass til sin radiostasjon i nettet. Jeg har plass til nærmere 20, men det spørs vel hvor mange kunder det blir, sier han.

Ifølge lokalradioforbundet er det plass til langt flere lokale radiostasjoner enn for, med lavere krav og restriksjoner til hvordan disse skal drives.

– Alle som har kritisert lokalradioer kan nå selv starte opp og vise hvordan det skal gjøres, uttaler han.

I september i fjor ble det kjent at Agderposten, som drev Radio P5 Aust-Agder stanset sendingene og med det satte et foreløpig punktum for en 30 år lang lokalradiohistorie i Arendal.

Les også: Radio P5 – en saga blott!

1,2 millioner kroner

Ifølge lokalradio.no har Bording Media as fått 1,2 milloner kroner av Medietilsynet til støtte for utbygging av sendenettet for DAB. Planen er å ha alt klart til NRK skrur av FM-sendingene i Aust-Agder 21. juni.

– Planen er å ha det operativt til NRK slår av sine FM-sendere i Agder 21. juni. Vi er med smått og stort i samtaler med mellom 5 og 10 aktører, sier han nettstedet.

Les også: Hei du radioeier, er det noe du har glemt?