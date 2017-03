Setter tidsfrist for fjerning av steinfylling

Steinmasser på et jorde langs Gjerstadveien på Tromøy må fjernes.

Det er konklusjonen etter at Arendal kommune har vært på befaring på det som en gang var et jorde. I en søknad til kommunen søkte selskapet Arendal Anlegg as om å fylle opp jordet med steinmasser fra skoletomten til nye Roligheten skole for deretter å tilbakefylle med eksisterende jordmasser som skulle graves av og legges oppå. Bakgrunnen for søknaden var at det eksisterende jordet var vassjukt og måtte utbedres for å kunne bli ny dyrkbar mark.

Avdekket brudd

I kommuneplanutvalgets møte onsdag orienterte avdelingsingeniør Kjell-Rune Kittelsen i Arendal kommune at det er avdekket brudd på tillatelsen som ble gitt i fjor høst.

–Dette går på at det er etablert et massedeponi som går langt utover det som er godkjent fra 18. oktober, sa Kittelsen.

Ifølge avdelingsingeniøren er det deponert masser i sju til ni meters høyde over veihøyde i en lengde på 150 meter og bredde på 135 meter.

–Vi har sendt varsel om pålegg om retting innen 1. juni, sa Kittelsen.

Knuseverk

Ifølge kommunen har tiltakshaver opplyst kommunen om at det kan komme en søknad om et knuseverk for stein om en måneds tid. Kittelsen har så langt ikke sett noe til en slik søknad. Tidsfristen for å få fjernet steinmassene og tilbakeført jordet til søknadens åpning for tillatelse er satt til juni for å gi tid til å få det bort. Det er ikke få lastebillass som må kjøres bort.

Moralsk forpliktelse

Milly Olimstad Grundesen, Senterpartiet, sa i utvalget at steinhaugene på jordet er blitt høyere og høyere. Haugene kommer fra skoletomten til nye Roligheten skole, og Grundesen etterlyste en mer gjennomtenkt kommune som ikke har tatt høyde for hvor overskuddsmassene skulle fraktes.

–Jeg kan ikke fatte at vi ikke kan være tettere på. Det er han som har gått utover tillatelsen sin som blir sittende med skjegget i postkassa, sa hun.

Grundesen stilte spørsmål om hvem som følger opp slikt et tiltak for å sikre at det faktisk blir tilbakeført til et jordbruksareal.

–Det nytter ikke med et ti centimeter lag med jord på toppen og si jippi det blir grønt. Her må jordbruksrådgiveren inn og sette krav, sa hun.

Politikeren mente det burde ha vært planlagt langt bedre hvor overskuddsmassene fra skoletomten skulle fraktes i stedet for at det nå er blitt et problem med fyllinger flere steder på øya.