Sesong for lopper

LOPPER: Loppermarked er populært for store og små. Her fra Rykene skole til inntekt for barnehjem i Thailand. Arkivfoto

Fakta: Nyttig om loppemarked Disse emneknaggene anbefaler Thone Louise å sjekke:

#retro

#mcm (midcentury modern)

#vintage

#torbjørnafdal

#rastadogrelling

#vatnemøbler

#bruksbotegnekontor Disse loppemarkedene holdes i høst:

Røde Kors på Evjemoen 16. september 10.00 september Rykene skole 10.00 september Retro-, antikk- og samlemesse i Starthallen Kristiansand – 10.00 oktober Austlid frilansgartneri 12.00

September er sesong for loppermarked, her er en lokal «loppisgjenger» sine beste tips til å sikre seg brukte skatter.

Thone Louise Frydenlund fra Nedenes startet opp «Folkets handelsmarked» hvor hundrevis av mennesker solgte og kjøpte brukt og nytt. I sommer har hun drevet brukthandel i gründerkollektivet Torvgata 7. Og nå vil hun dele noen av sine tips til loppemarkeder med Arendals Tidendes lesere.

– På Sørlandet er vi så heldige å ha forholdene godt til rette for store flotte loppemarkeder, men det er fort gjort at det da er mange om beinet og det blir en kamp for å nå frem til godbitene. Jeg er ikke spesielt glad i å bane vei i store folkemengder med spisse albuer, men noen ganger tar jeg motet til meg, forteller hun til Arendals Tidende mens hun nyter late feriedager i Nice.

Møbler

Gamle designmøbler er blitt svært populært de siste årene, og Thone er like gla i å grave frem skatter som andre. Med mindre man er svært interessert kan det imidlertid være vanskelige å finne objektene med stor verdi blant annet bruktgods. Frydenlunds forslag er derfor å forberede seg litt, og samtidig holde øynene åpne for hva nettopp du liker på markedet.

Noen tips på veien til møbeljakt

– Ha med fulladet mobil og bruk Google for alt det er verd. Se etter lapper eller stempler og søk opp det du finner for å sjekke om det er en skatt du har funnet, sier hun og fortsetter:

– Gjør litt reserch på forhånd for å kjenne igjen design og produsenter, bruk Internett, Instagram og bøker på biblioteket. Gjør deg kjent med noen norske gode designere og studer hva som kjennetegner nettopp deres design. Og gjør deg kjent med tresorter; palisander, teak, mahogni og andre fine tresorter som eik, bøk og bjørk.

For de som er bevandret i sosiale medier anbefaler hun instagram, og bestemte emneknagger: #retro, #mcm (midcentury modern) #vintage #torbjørnafdal #rastadogrelling #vatnemøbler #bruksbotegnekontor.

Først i køen

Et av de vanligste loppemarkedtipsene er å stå klar når markedet åpner og løpe inn for å få tak i skattene før noen andre får sjans. Frydenlund mener ikke det er så viktig som mange skal ha det til.

– Som nevnt tidligere liker jeg ikke spisse albuer og trengsel. Jeg liker å komme litt etter åpningstid for å kunne gå litt mer i ro og fred, med det har jeg gjort mange spennende skattefunn. Da har gjerne prisene blitt snillere og man kan gjøre noen skikkelige varp, forteller hun.

Prutt og pris

Frydenlund har naturligvis allerede vært på noen loppemarked denne høsten. Blant annet på Fjære kirke i Grimstad. Der mener hun prisnivået var litt for høyt, og hun oppfordrer til å være bevisst pris og tenke over at ikke alt er et røverkjøp bare fordi det er på loppemarked. I motsetning til vanlige butikker i Norge er det fullt mulig å prute på loppemarked.

– Siste loppis jeg tok del i, på Fjære kirke hadde priset varene sine så høyt at det minnet meg om bruktbutikkene jeg har vært innom i Oslo. Så da endte jeg ikke opp med å kjøpe noe som helst.

Det er faktisk en vesentlig forskjell å betale en sum for noe som et pent satt opp og ordnet til, gjerne vasket, pusset og oljet fremfor å grave frem noe på et loppemarked. Men jeg håper virkelig de fikk solgt de flotte møblene så det ikke havnet i konteineren på slutten av dagen, sier hun.