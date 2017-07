Serverer hotellfrokost i toppklasse

Annonse:

Thon Hotell Arendal kan skilte med fylkets beste måltid i «norgesmesterskapet» for hotellfrokost.

I juni ble hotellet i sentrum av Arendal kåret til fylkesvinner i bransjekåringen «Norges beste frokost» i regi av Twinings. I fjor var det Strand Hotell Fevik som fikk utmerkelsen, som ender i en kåring der ett hotell i landet stikker av med tittelen på landsbasis. Hotellet i Arendal er ikke blant årets finalister i den nasjonale kåringen. Ifølge Haugen-Gruppen Foodservice, som administrerer konkurransen er finalistene Thon Hotel Rozenkrantz i Bergen og Oslo, Thon Hotel Lofoten, Scandic Nidelven, Scandic Hell, Scandic Byparken, Scandic Seilet og Scandic Ishavshotellet.

Frokostrestaurant

Hotelldirektør Stig André Nilsen er uansett stolt over at hotellet han har ledet som direktør siden i fjor sommer, er en av årets 31 fylkesvinnere i hotellfrokost-NM. Han mener mye av årsaken kan tilskrives Thon Hotell Arendals nye frokostrestaurant i hotellets toppetasje med utsikt ut mot byfjorden og tilhørende takterrasse.

– Det første jeg tror har noen å si er lokalet, sier Nilsen.

Han forteller at hotellet har oppgradert frokosttilbudet til «city businessnivå» i Thon-systemet.

– Det betyr at det er spesielt tilrettelagt for forretningsreisende og det skal ikke mangle på noe. Vi har gjort det for å heve frokostopplevelsen, forteller han.

Nilsen understreker at selv om målgruppen er mennesker på jobbreiser har hotellet naturligvis også plass til gjester fra generelle turistmarkedet.

Ferskt og økologisk

Han forteller at ferskpresset juice er med i frokosten og at ca. halvparten av alle råvarer som brukes på hotellkjøkkenet er økologiske produkter.

– Vi har også et godt utvalg av hjemmelaget mat, som lages på hotellet her, sier han.

Nilsen mener utnevnelsen av hotellets frokost som fylkets aller beste henger høyt.

– Det er på en måte en hotellenes Oscar innen frokost, smiler han.

I årets konkurranse om hvilket hotell i landet som serverer dagens første måltid på best vis har det vært med rundt 400 kandidater. Nilsen er veldig fornøyd med at hotellet allerede kort etter åpning av den nye frokostrestauranten går til topps i fylket.

– At vi allerede nå ble kåret til fylkesvinner er fantastisk, sier han.

Matpakke-service

Hotelldirektøren forteller at et mål er å være med på å kutte matsvinnet. Etter hvert planlegges det å informere sultne gjester om at magen er mett før øyet og at det er lov til å forsyne seg med litt mindre mat av gangen og heller gå to ganger til bufféen. På sikt er det planer om å bli en del av et «To good to go»-system, der mat som er like god kan bli solgt likevel etter endt frokost.

– Vi planlegger å eventuelt lage noen frokostmatpakker som vil være mulig å kjøpe og plukke opp i resepsjonen. Det er ikke noe vi gjør nå, men som vi kanskje skal begynne med, sier Nilsen.