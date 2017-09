Utenforskap i arbeidslivet i fokus

Annonse:

Forrige onsdag ble det arrangert temadag på Sam Eyde videregående skole.

Sam Eyde videregående skole i samarbeid med noen av attføringsbedriftene i fylket gjennomførte 20. September seminar om utfordringene med utenforskap. Professor Victor Normann, født i Risør og og tidligere arbeidsminister holdt hovedinnlegget og fortalte de 80 deltakerne om utfordringene som ligger i at unge mennesker ikke klarer å komme inn i arbeidslivet. Han fortalte at unge mennesker som blir avhengige av penger fra det offentlige kan koste samfunnet 20 millioner kroner gjennom et helt arbeidsliv.

Direktør i NAV Aust-Agder Hilde Høynes snakket om hvordan næringslivet kan bidra med å ta inn lærlinger.

– Det kan være alt som skal til for at en person skal komme inn på veien mot mer utdanning eller arbeid, sa hun.

Victor Normann mener det ikke er tvil om at samfunnet kan bruke mye penger til tiltak som kan hjelp folk inn i arbeidslivet, og tjene på det i det lange løp. Han pekte også på at bedriftene må begynne å tenke annerledes og at det noen ganger er mulig å nyttiggjøre seg også for de personene som har eksempelvis en yrkeshemning. Dette illustrerte han med å vise til tidligere statsminister i Storbritannia Winston Churchill som slet med rusmisbruk, president Franklin D. Roosevel som i private sammenhenger brukte rullestol og Josef Stalin som ofte er blitt spekulert i om var psykopat.