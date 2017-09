Satser på ny søppelaktør innen 1. oktober

Annonse:

RenoNorden som tømmer søppel på oppdrag for Agder renovasjon i Arendal er konkurs.

Konkursåpningen ble offentliggjort tirsdag. Selskapet leverer søppeltjenester i 133 kommuner og Arendal er en av dem. Det interkommunale selskapet Agder renovasjon arbeider nå på spreng for å få nye løsninger på plass.

– Bobestyrer for RenoNorden, har nå myndighet over kontrakter, ansatte og renovasjonsbiler, og vil drifte innsamlingen ut september måned. Det er positivt, og gir oss litt større handlingsrom og tid for å planlegge nye løsninger, melder daglig leder Anita Aanonsen Jernquist i en pressemelding.

Selskapet NordRen skal overta søppeltømmingsoppdraget for Agder renovasjon i april til neste år, og ifølge Jernquist er de beredt til å overta tidligere dersom det er ønskelig.

– Det arbeides med alternativer for ny leverandør, fra og med 1.oktober 2017. Vi har god dialog med NordRen AS som overtar i ny kontrakt 9.april 2018, og de er beredt til å overta i mellomperioden frem til april.

Det interkommunale selskapet understreker at de vil gjøre sitt beste for at det ikke skal bli stopp i søppeltømmingen til folk flest.