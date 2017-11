Satser alt på slakterdrømmen

Annonse:

Om Tone Evensen og Kari Stortuen får finansene i orden ligger alt til rette for at de kan åpne ny slakterbutikk i Blødekjær i nær fremtid. Nå leter de etter en investor.

Med utdannelsen butikkslakter og pølsemaker i god behold satser nå de to kvinnene, som begge jobbet hos Harald Slakter på Myrene, og drive slaktervirksomheten videre i Arendal.

Intens jobbing

Harald Slakter la ned driften i slutten av august på grunn av fremtidig arbeid med ny tunnell som skal føre inn i P-hus Vest. Allerede i februar begynte Tone og Kari å planlegge å starte for seg selv. Med stort pågangsmot og stor iver har de planlagt alt til den minste detalj. Slakterdrømmen er så nær, men likevel så fjern. Drømmen er å åpne butikk i de gamle lokalene til Matkroken i Blødekjær.

– Vi har jobbet intenst med dette i lang tid, og vi hadde håpet å kunne åpne før jul. Det ser imidlertid ikke ut til å bli en realitet dessverre. Det har vært vanskeligere enn vi trodd å få inn de siste kronene, sier de to idet vi møter dem utenfor butikklokalene i Blødekjær.

Foreløpig er døra inn til butikklokalene stengt, og praten må foregå ute i høstkulda. De vil gjerne flytte inn i varmen så fort som mulig, men før de kan underskrive leiekontrakt, trenger de mer kapital.

– Vi er klare til å satse alt, men selv om vi belåner hus og hjem, klarer vi ikke å skaffe nok sikkerhet. Vi trenger rett og slett en investor eller medeier. Vi er åpne for alle forslag for å få dette i havn, sier de to.

Lært mye

Per i dag er status arbeidsledig for begge. Arbeidet med å få butikkdrømmen på plass tilsvarer likevel full jobb for begge.

– Akkurat nå søker vi ikke andre jobber, vi er fast bestemt på å få dette til. Vi har gjort alt klart, opprettet aksjeselskap, snakket med banken, huseier og leverandører, vi er så nærme som vi kan komme med å kunne tilby arendalittene ferske kjøttvarer sammen med personlig service. Vi går «all in» for dette og har hoppa inn i det med begge beina. Skulle det ikke gå så har vi uansett lært veldig mye. Det er en god erfaring, sier de to blide damene.

For å kunne underskrive kontrakt må de først ha på plass finansiering til ombygging av lokalene.

– Vi har banken på vår siden, og vi har det vi trenger for å starte. Vi er unge og belånt og har ikke nok sikkerhet til å stå inne for ombyggingskostnadene, det er der det stopper opp. Huseier er med på noen av kostnadene, resten må vi stå for selv, forklarer Tone.

Personlig service

Visjonene om hvordan de vil drive slakterbutikken har de klart for seg. De vil gå i samme fotspor som de begge er kjent med, bare litt mer moderne.

– Vi vil gjerne ha lokalt kjøtt i disken. Vi vil dekke alles behov og kommer blant annet til å ha en egen Halal-avdeling, som er et begrep innen islam. Denne disken vil være adskilt fra den ordinære kjøttdisken. Jeg er utdannet pølsemaker, og vi vil lage våre egne pølser fra bunnen. Vi kommer til å fortsette med varmdisk der vi har lunsj og middagsretter, i tillegg har vi et ønske om å inngå samarbeid med lokale små produsenter, som for eksempel Austlid gård eller andre, forteller Kari.

Butikken har fått navnet «Ændal kjødd og delikatesså», et navn som gjenspeiler lokal tilknytning. Personlig service og god atmosfære er en selvfølge, mener de to.

– Vi satser på et godt gammeldags miljø der vi får et personlig forhold til kundene. Det skal være hyggelig å handle hos oss. Vi har kaffetrakteren klar og kommer til å sette fram noen border og stoler slik at de som ønsker det kan få servert kaffe eller nyte en varm lunsj i butikken, sier Tone.

Det er ikke noe å si på pågangsmotet til Tone og Kari. De er overbevist om at hvis de bare får åpnet,vil resten gå av seg selv. De vet at det er stor etterspørsel etter en lokal slakter, og de er trygge på at mange av dem som i årevis har vært stamkunder i butikken på Myrene vil fortsette å handle hos dem, så snart de får åpnet.

– Vi har god støtte. Vi vet at mange savner slakterbutikken, og vi får daglig spørsmål om vi ikke snart kan åpne, befolkningen er med oss. Bare vi får åpna dørene kommer driften til å gå som ei klokke, og får vi en investor med oss kan vi åpne veldig fort. Vi vil bare begynne å jobbe så fort som mulig, sier de to slakterne med stor overbevisning og tro på fremtiden.