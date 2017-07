Sammenligner barbumur mer Berlinmuren

Annonse:

Støyskjermingsveggen som er satt opp rundt de omstridte barbublokkene har fått den årelange konflikten til å blusse opp igjen.

I oktober 2013 ble punktum satt for 17 år med politisk krangling rundt boligblokker på Barbu-tomta. Flertallet ble sikret med 29 mot 10 stemmer i bystyret, men debattene sluttet ikke der. Etter at blokkbygging var vedtatt, skulle det bestemmes hvordan uteområdet skulle se ut. Et drøyt år gikk før kommuneplanutvalget vedtok utomhusplanen i november 2014.

Furore

Etter hvert som planene har blitt satt ut i livet de siste årene har det ikke manglet på utspill fra motstanderne av utbyggingen. Både omfanget av blokkene som ble reist og høyden på trærne har skapt debatt. Nå stormer det rundt støyskjermingsmuren.

– Varm stolt og utadvendt noen som har gått på en smell her på sørlandskysten, skrev høyrepolitiker og Barbu-motstander Benedikte Nilsen på Facebook tirsdag morgen.

Partifelle Haagen Poppe kastet seg på.

– Det står ingenting om at de skulle bli mye høyere og utført i betongelementer a la Berlinmuren, sier han og viser til de opprinnelige skissene.

Flere privatpersoner har også kastet seg på i debatten, og Arendals Tidende fikk tirsdag morgen en henvendelse fra en fortvilt leser.

– Hva mener Arendals Tidende om dette? 28 år etter Berlinmuren falt? skriver leseren.

Planla glass

I den opprinnelige planen for uteområdet skulle støyskjermingen bestå av betong nederst, og glass øverst, slik at man fortsatt fikk utsikt når man kjørte forbi. Endringene som ble vedtatt innebar blant annet at et område som tidligere var avsatt til næring, ble endret til å være et område for rulleskøyter, skateboard og lignende, et såkalt rulleområde. Støyskjermen ble flyttet for å gjøre bedre plass til flomvann når Barbuelva renner over.

– Utarbeidelsen av planene for rundkjøringen avdekket behov for en flomvei fra nedre del av Hulveien. I vedlagte plan for parken er støyskjermingen i de vestlige deler av parken derfor lagt på innsiden av adkomstveien. Skjermingen gjøres delvis med vegetasjonskledte terrengformer, natursteinsmur og støyskjerm i prefabrikerte betongelementer med innslag av grafisk trykk og felter i glass, står det i vedtaket.