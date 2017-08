Reagerer på kritikk mot Barbu-arbeidere

Annonse:

Overingeniør Magne Jessen i Arendal kommune og utvalgsleder i kommuneplanutvalget Nina Jentoft ber arendalittene slutte å slenge med leppa.

I kommuneplanutvalget onsdag ble politikerne orientert om status for den såkalte «Berlin-muren» i Barbu. Da kom det frem at arbeiderne som jobber på området i sommer har opplevd å få stygge kommentarer av forbipasserende.

Gjør bare jobben

– Vi er gjort oppmerksom på ukvemsord og dårlig adferd mot arbeiderne der. Det er utrolig beklagelig. De som jobber der er ikke ansvarlig for vedtak politikerne har gjort, sa Jentoft.

Hun mener arbeiderne må få gjøre jobben de er satt til å gjøre i fred uten folks innblanding.

– De er bare satt til å gjøre en jobb på vegne av kommunen, sa hun.

Sjikane

Overingeniør Magne Jessen i Arendal kommune sa at det spesielt har tatt seg opp etter at støyskjermen ble tema i både sosiale og tradisjonelle medier i sommer.

– Det har vært tendenser til sjikaneringer og spesielt etter at medier og enkelte andre har blåst dette opp i sommer, sa Jessen.

En beskjeden mur

Han mener muren utgjør en beskjeden del av parken som bygges i Barbu.

– Kompleksiteten i dette prosjektet er stor. Av parkbildet utgjør muren en beskjeden del, det er jo parken som er det vesentlige her, sa han.