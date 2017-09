PROGNOSER: Ingen endringer i mandatene fra Aust-Agder

Annonse:

Med mindre Kristelig Folkeparti kommer under sperregrensa.

Både Valgdirektoratets egen nettside valg.no og TV2s prognoser viser at Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig folkeparti får representere Aust-Agder med hvert sitt mandat på Stortinget, med mindre KrF kommer under sperregrensa på fire prosent. På landsbasis viser valg.no sin prognose som er basert på foreløpig opptalte stemmer at høyresida får et knapt flertall og at Erna Solberg fra Høyre blir statsminister i fire nye år.

I Aust-Agder viser de første prognosene fra valg.no at det ikke blir noen endring i hvilke parti som representerer Aust-Agder. Arbeiderpartiet vil være representert med nåværende fylkesordfører Tellef Inge Mørland, Høyre med Svein Harberg, Fremskrittspartiet med Åshild Bruun Gundersen og Kristelig Folkeparti med Kjell Ingolf Ropstad.

Valg.no viser klokka 21.41 at Arbeiderpartiet har fått 25,6 prosent av stemene, Høyre har fått 25,2 prosent av stemmene, Fremskrittspartiet har fått 17,5 prosent av stemmene og Kristelig Folkeparti har fått 10,2 prosent av stemmene. Om KrF kommer over sperregrensa på fire prosent på landsbasis, og Kjell Ingolf Ropstad blir representert på Stortinget, er imidlertid usikkert utfra de første prognosene.

Klokka 21.30 var over 40 prosent av stemmene telt opp, i Aust-Agder skal over 64 prosent av stemmene være telt. Tallene er fortsatt usikre, og Arendals Tidende oppdaterer utover kvelden.