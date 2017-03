Planene utløser ingen halleluja-stemning

Å rive den tidligere Metodistkirken i sentrum av Arendal er ingen god idé, mener rådmannen.

Onsdag skal kommuneplanutvalget i Arendal ta stilling til om det skal tillates å rive den 146 år gamle tidligere Metodistkirken i krysset mellom Østre Gate og Hylleveien. Tiltakshaver Metodistgården as ønsker å bruke kirkegrunnen til å bygge et fire etasjers leilighetsbygg med parkeringskjeller. Rådmannen mener politikerne bør si nei til at bygningen blir revet og erstattet av et nytt. Bygningen er i dag ikke i bruk. Undersøkelser gjort av Anticimex har avdekket ekte hussopp og helseskadelig mugg i bygningen. Stærk og Co har rapportert at fasadene i 2011 ikke hadde store skader og ikke utløste behov for fullstendig rehabilitering.

Kirkehistorie

Bakgrunnen for å falle ned på et nei til å rive den eldste delen av kirken er at rådmannen mener bygningen for det første er regulert i et spesialområde for bevaring og at det slås fast at kirkebygget ikke kan endres og verken på- eller tilbygges. Tilbygget, derimot, kan både utvides og få en ekstra etasje. For det andre mener rådmannen at kirkebygningen i seg selv har høy kulturhistorisk verdi. Det har også fylkeskommunens kulturminnevernseksjon slått fast. I fylket har de derimot medgitt at rivning er det eneste realistiske utfallet, ettersom befaringen med tiltakshaver i 2013 avdekket at bygningen er i svært dårlig forfatning og at å sette det i stand vil være en kostnad tiltakshaver ikke skal være i stand til å klare.

–Et vedtak som ikke tillater riving vil i praksis innebære at bygningen blir stående ubenyttet mens forfallet gradvis vil øke, lød konklusjonen i kulturminnevernseskjonen for fire år siden.

Metodistkirken er Arendal bys eldste i kirkebygning fra tiden da frie menigheter vokste frem og rådmannen mener det er et stående vitne fra historien fra den tiden, sammen med de andre

Bør kunne fikse

Rådmannen mener det strider mot både overordnede føringer og reguleringsplaner å godta riving og at en endring av eiendommen må ta hensyn til at kirkebygningen fortsatt skal bevares.

–Bygningen er liten, og ikke videre kompleks. Det burde være overkommelig å sette det i stand. Tilbygget er ikke regulert til bevaring, og kan rives og erstattes av noe annet, er rådmannens bønn og det trekkes frem at det finnes mange ulike støtteordninger som kan søkes for å få tilskudd til istandsetting. Rådmannen mener også det vil føre til at flere andre bygninger kan følge på om man gir tillatelse til riving og nybygg, slik som bygningene til Frelsesarmeen og Frikirken.

–Avgjørelsen i denne saken vil sannsynligvis danne presedens for disse og andre liknende saker som vil komme til behandling i tiden fremover, skriver rådmannen.

Eiers ansvar

Rådmannen har, ifølge saksfremlegget, vært i kontakt med kommunens jusnettverk, som skal ha bekreftet at kommunen ikke kommer i noen erstatningsansvar ved å nekte riving og nybygg gjennom å opprettholde reguleringsformålet bevaring for eiendommen. Det til tross for kunnskapen om byggets tilstand og at det er påvist ekte hussopp i bygningen.

–Det er eier som må ta det hele og fulle ansvaret, lyder rådmannens ord.