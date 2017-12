Parkområdet er nesten ferdig: Ikke imponert over barbuparken

Annonse:

Barbu vel mener det har blitt mye betong i det som skal bli park i Barbu.

Over to tiår år er gått siden debatten om Barbu begynte å rase. Fredag skulle kommunen invitere til en svært forsinket åpning av parkområdet, som i utgangspunktet skulle stått ferdig i april. Åpningen ble imidlertid ytterligere forskjøvet og kan nå komme opp til et år på etterskudd.

Barbu vel som hele tiden har kjempet imot høye boligblokker i området er langt fra fornøyde hvordan området ser ut når det skulle vært klart for åpning.

– Mye betong

– I forhold til det inntrykket vi fikk på planen er det lite grønt her og mye betong, sier Marianne Hammersberg Jensen fra styret i Barbu vel.

Hun tar turen til den nesten ferdige parken for aller første gang for å dele inntrykket hun får med Arendals Tidende.

– Når jeg står her og ser opp mot gamle Barbu syns jeg det er helt forferdelig, for det ser jo fint ut herfra. De har den fine utsikten til den gamle bebyggelsen her inne, men fra andre sida ser du stort sett en mur og blokker, sier hun.

Opp gjennom årene er det foreslått alt fra park, badeland og bystrand til hotell på tomta. Resultatet som nå tar form er et enormt kompromiss mellom krefter for park, bolig og næring. Innbyggerne i husene bak har mistet utsikt og håpet om en bypark.

– Nå er det for sent, men jeg hadde ønsket grøntområde. Det er ikke så mange byer som har park i byen, det hadde Arendal mulighet til, men sånn ble det ikke, sier Jensen.

Utsatt – igjen

Parken i Barbu skulle fredag åpnes med brask og bram, med sang fra Haraldsguttene, servering av gløgg, DJ og aktiviteter. Slik ble det imidlertid ikke.

– Vi har jobba for å få en overtagelse. At prosjektet blir avslutta fra entreprenørens side og overtas av kommunen. Nå har ting tatt veldig lang tid og det er fortsatt en del elementer som gjenstår. Dermed kan ikke kommunen overta og anlegget åpnes, sier overingeniør Magne Jessen til Arendals Tidende.

Han forteller at glass i de delene av muren som står åpen mangler. I tillegg venter de på glass til taket på paviljongen og noen siste detaljer til toalettene.

Ifølge Jessen er det problemene med grunnen i området og med utløpet av Barbuelva som har forsinket hele prosjektet. Utløpet av elva måtte løses på en måte som både ble pen og som sikret mot oversvømmelse ved flom. Nå er han ikke sikker på tidspunkt for endelig åpningsdato.

– Vi får se om det er riktig med åpning i løpet av vinteren eller om vi venter til våren når det er grønt og fint, sier han.

Ungt fokus

Hvordan parken vil se ut til slutt er likevel ikke vanskelig å få med seg. Det aller meste er på plass i det lille grøntområdet mellom MacGregorbygget, muren og blokkene. På tomta hvor det opprinnelig var planlagt en barnehage er skate- og rullepark anlagt, her skal ungdommen få boltre seg fritt. Lekeapparatene som er plassert like bortenfor skal passe for de litt mindre barna. Jensen fra Barbu vel sier hun absolutt tror området kan glede store og små.

– Jeg ser at det er en del aktiviteter her som kan være gøy, og jeg kommer definitivt til å ta med ungene hit for å se om de trives.

Samtidig har hun inntrykk av at mange av naboene fra de gamle Barbu-husene gruer seg for å ta i bruk området.

– Når området først står ferdig håper jeg parken blir brukt, men det er ikke så lett. Mange kvier seg for å gå inn her og bruke området, de føler de setter seg i hagen til folk som bor i blokkene, sier hun.

Kraftig skille

Mange går ifølge Jensen rundt med et inntrykk av at alle kluter er blitt satt inn for å gjøre barbuprosjektet så pent som mulig, mens innbyggere i husene bak muren har mistet både utsikt og parkeringsplass.

– Folk jeg har snakka med sier de får en slags aphartheid-følelse. På denne sida av muren skal alt være så flott og kommunen tilrettelegger, men på andre sida har vi mistet masse parkeringsplasser og det ser ikke særlig bra ut, sier hun.