Vil på tinget med helsepolitikk

Annonse:

Tonje Maria Mørland har vært både sykepleier, helsefagarbeider, pasient og pårørende. I ungdommen var hun vaskehjelp på Tromøy sykehjem. Nå vil hun bli din demokratiske stemme på tinget.

Mørland er leder av Aust-Agder Helseparti. Et nystiftet parti som springer ut av den tidligere kreftsyke P4-profilen Lise Askviks engasjement for å bedre helsevesenet. Askvik har gitt ut boka «Det store helsesviket» og er nå leder for det ferske partiet som har 1200 betalende medlemmer og satser på stortingsplass etter 11. september i år.

Ivrig

Tonje Maria Mørland fra Tromøya var ikke sen med å takke ja da hun fikk tilbud om å engasjere seg i partiet. Hun jobber som sykepleier på bo- og omsorgssenter og lar seg frustrere og engasjere over det som ikke fungerer optimalt i norsk helsevesen. Vi møter henne hjemme på Rævesand hvor hun forteller hvordan hun daglig opplever hun at hennes faglige vurderinger presses av økonomi og folk uten utdanning innen helse.

– Hele vår utdanning går på prioriteringer, det er etikk. Man skal veie en persons behov opp mot alles behov. Det er noe helsepersonell er veldig drilla i. Da føler man seg så bundet fordi noen som ikke har helsefaglig bakgrunn skal sitte og prioritere og bestemme hva vi skal gjøre, sier hun og trekker frem et eksempel fra arbeidshverdagen:

-La meg komme med et tenkt eksempel. En pasient har leggsår. I samarbeid med flere kolleger forsøker vi å finne en behandling som fungerer. Vi har god dialog med sårpoliklinikken. Etter mye om og men finner vi en bandasje som fungerer utmerket. Sårene leges i løpet av to dager. Så får man beskjed om at denne bandasjen er så dyr. Det er et argument, men vi må bruke mye mere tid på å bytte bandasjer, vi må bruke mere bandasjer over lengre tid, og i verste fall blir dette dyrere. I tillegg får pasienten mer smerter og vi får mindre tid til de andre pasientene. Det er kjempefrustrerende!

Mørland har etterutdanning innen helsefagarbeid. Hun har forsket på hvordan økonomi påvirker helsetjenestene i en masteroppgave hun aldri ga ut, nettopp på grunn av økonomisk press. Hun følte veilederne hennes hadde mer fokus på å presse henne gjennom utdanningsløpet slik at universitetet fikk sin betaling, enn at forksningsresultatene skulle bli riktige.

– Da veilederen ba meg forfalske noen forskningsspørsmål etter at oppgaven nærmest var ferdig ga jeg meg. Jeg var så sliten og tenkte at dette var det politikk i. Hvis jeg ga det ut som forskningsmateriale så ville bare noen få personer lese det, men hvis jeg satt på det kunne det bli politikk en dag. Så kom telefonen fra Lise Askvik utpå vårparten med spørsmål om jeg ville bli med i Helsepartiet, og da tenkte jeg yes!

Verdighet

Hun brenner for eldreomsorg og kommunehelsetjenesten, men er samtidig lei av å se på hvordan hun, kollegaer og pasienter behandles.

– Jeg er kanskje litt idealist, fordi jeg er veldig gla i kommunehelsetjenesten. For det første synes jeg det er spennende å jobbe med veldig mange forskjellige ting, de vi har hos oss har mange forskjellige sykdommer og medikamenter som påvirker hverandre. Da må man være litt detektiv på jobb. Også har jeg et mål om at jeg skal klare å få pasientene til å le hver dag. For jeg tenker at en god natts søvn og en god latter er verdens beste medisin.

Hun forteller at siden hun begynte å jobbe i helsevesenet for snart 30 år siden har mye endret seg.

– Den sparetanken har manifestert seg ned på alle nivåer. Jeg holdt på å gå i lufta da vi hadde besøk av vaskeritjenesten. Da kom spørsmålet om at hvis det er ei dame som bare har en flekk på blusa, om ikke hun kan bruke den en gang til. Jeg kjenner at det begynner å koke, for det handler om verdighet.

Arbeidsforhold

Denne våren har det stormet rundt arbeidsforholdene til sykepleiere i kommunen som er blitt pålagt å jobbe tre ekstra helger, utenom helgevaktene de allerede har. I tillegg kommer problemet med at mange sykepleiere og helsefagarbeidere er ansatt i fryktelig lave stillingsprosenter. Helsepartiet og Mørland mener det er viktig å fokusere på å gjøre det lettere å si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

– Jeg stiller spørsmålstegn ved om de små stillingene er en villet politikk for at systemet skal få ture og gå, sier hun og utdyper.

– Det er veldig mange har små stillinger i kommunen, og vikarene jager etter vakter. Og når de jager etter vakter har de ikke lyst til å stille kritiske spørsmål, for da forsvinner vaktene. Derfor har vi vedtatt en egen vernepolitikk for varslere. For folk som er tøffe nok og sier ifra får svi for det, slår hun fast.

Helseforetakene

Helsepartiet er ikke snauere enn at de går til valg på å kvitte seg med hele foretaksmodellen av sykehusene. De vil tilbake til den gamle rammemodellen, og ønsker at beslutninger skal tas av fagfolk.

– Helseforetakene betyr at sykehusene drives som butikk. Som sykepleier er jeg sterkt imot det. Du kan ikke tjene penger på sykehus, skole og politi. Det er en del av velferdssamfunnet, og det blir helt feil når avdelingene konkurrer mot hverandre heller enn å samarbeide. Foretaksreformen ble innført for å effektivisere helsevesenet, men vi har fått 400.000 nye helsebyråkrater, sier hun og deler en erfaring fra en kollega.

– Kristian Grimsgard er en av hovedtalspersonene i partiet. Han forteller at før da han jobbet som håndkirurg så var det han som jobbet som lege og overlege. Han hadde en seksjonsleder, også var det direktøren. Nå er det elleve ledd til toppen, og de jobber ikke i helsevesenet en gang. De er økonomer og jurister og beskjedene når verken opp til toppen eller ned til bunnen. Det blir et kjempedyrt system som ingen er tjent med.

Mørland mener sykehusene kan organiseres langt bedre, uten at det koster en ekstra krone. Ved å ta bort mellomledere, dyre direktørlønninger og styrehonorarer.

Blokkuavhengig

Partiet har vedtatt at de skal ha som mål i enhver sammenheng å bedre helse og helsetjenester. Hvor de stiller seg politisk vil verken Mørland eller resten av partiet si.

– Vi har vedtatt at vi ikke skal heve noen skatter, men vi er blokkuavhengige. Vi ønsker at enhver skal få tilgang til gode helsetjenester uavhengig av inntekt. Om det kommer fra private eller offentlige tjenester spiller ingen rolle, sier hun.

– Men velgerne vil kanskje lure på hvordan dere stiller dere i andre spørsmål. Veibygging for eksempel. Er ikke helse et vel smalt tema?

– La oss si at helse i en større sammenheng er en ideologi, da kan en gå inn i nær sagt enhver sak. Også kan du si at vi er et smalt parti. Vel. De aller fleste partiene har startet som ensaksparti. Venstre var først ute som en opposisjon til makta. Så kom arbeiderpartiet. Så fikk du Bondepartiet. Kristelig folkeparti. Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter og avgifter. Vi må starte et sted.

Og dersom velgerne i Aust-Agder skulle bestemme seg for at helse skal være første prioritet blant en av stortingsrepresentantene etter 11. september?

– Det er opp til velgerne, men jeg sier på ingen måte nei om det blir aktuelt. Jeg kan mye om det jeg holder på med og har sett systemet fra nær sagt alle sier. Som sykepleier, helsefagarbeider, pasient og pårørende. Jeg har til og med vaska på Tromøy sykehjem og fått lønnsslipp fra Tromøy kommune i sin tid, slår hun fast til slutt.