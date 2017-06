Over 6000 fra Arendal står utenfor kirken

Annonse:

Arendal kommer ganske høyt opp på tabellen over kommuner som har størst andel medlemmer i andre tros- og livssynsamfunn enn Den norske kirke.

Det var ved inngangen til 2017 totalt 6.062 innbyggere fra Arendal som var medlemmer av trossamfunn utenfor Den norske kirke. Det viser en oversikt fra Statistisk sentralbyrå. Det utgjør en andel på 13,6 prosent av befolkningen.

Høyest og lavest

Blant de 428 kommunene i Norge finner vi Arendal helt oppe på en 32. plass. Denne tabellen er en kommune-rangering, og andelen må sees i den sammenhengen. Storbyer trekker andelen godt opp, og det er faktisk bare 59 kommuner som har større andel enn det norske snittet på 11,8 prosent. Eksempelvis er andelen i Oslo oppe i hele 22 prosent, noe som naturligvis påvirker landsgjennomsnittet.

Den kommunen i Norge som har desidert størst andel er Vegårshei her i Aust-Agder. Her er så mange som 30,5 prosent medlem i et trossamfunn utenfor Dnk. Neste kommune på listen er Oslo (22 prosent), etterfulgt av Drammen (21,6) og Vennesla (21,5). Sist på denne listen finner vi Snillfjord i Sør-Trøndelag, som bare har en andel på 1,4 prosent.

I Aust-Agder er det Grimstad kommune som er nest øverst på listen, med en andel på 15,2 prosent. Deretter følger Froland, og så Arendal.

Den kommunen i Aust-Agder med minst andel er Bygland, der kun fem prosent av befolkningen er registrert i tros- og livssynssamfunn utenfor Dnk.

Økt andel

Nordmenns forhold til tro og livssyn har endret seg en del de senere år, og mangfoldet er større enn noen gang. Det er nå omlag 800 registrerte tros- og livssynssamfunn i Norge, inkludert omtrent 350 lokalepinsemenigheter som er spredt ut over hele kongeriket. Det aller største samfunnet utenfor Den norske kirke er Human-Etisk Forbund, som har over 88.000 medlemmer.

– Det er nærliggende å peke på innvandring av muslimer og katolikker som forklaring på den økende andelen, sier Jens Brun-Pedersen, som er pressesjef i Human-Etisk Forbund.

Det er nå over 620.000 personer bosatt i Norge som er medlemmer av andre trossamfunn.

Human-Etisk Forbund i Arendal

– Vår erfaring er at medlemmer som melder seg ut av Den norske kirke, drøyer noen år før de eventuelt melder seg inn i Human-Etisk Forbund. Kristne som protestmelder seg ut av Den norske kirke melder seg nok kjappere inn i frikirkelige miljøer, antar han.

Brun-Pedersen tror andelen medlemmer i andre trossamfunn vil øke litt også i nær framtid.

– På lenger sikt, vil nok andelen som ikke er medlemmer noen steder i det hele tatt, øke vel så mye, antar jeg. I dag er denne andelen omtrent like stor som andelen av de organiserte utenfor Den norske kirke, forklarer han.

Human-Etisk forbund opplyser at de per i dag har 659 medlemmer bosatt i Arendal.

Jevn økning

Organisasjonssekretær i Human-Etisk Forbund Aust-Agder, Marianne Løge, bekrefter en jevn økning på antall medlemmer lokalt, og hun mener det kan henge sammen med at det er lettere å være humanetiker på Sørlandet nå, enn før.

– Det er mer godtatt og vanlig i dag, det ser vi for eksempel på konfirmasjoner som øker mer og mer for hvert år. Nå har vi mellom 80 og 90 konfirmanter i Arendal. Også navnefester, vigsler og humanetisk gravferd øker. Det er flere og flere som for eksempel ønsker humanetisk gravferd fordi de vil ha en ramme som passer den avdøde, sier hun.

Løge tror at årsakene til at mange melder seg ut av DnK handler mye om de diskusjonene som har vært i den statlige kirken gjennom de siste åra.

– Folk blir mer bevisste på hvor de tilhører, og jeg syns jo det er viktig at folk tenker igjennom på hva de tror på og hva de ønsker, særlig med tanke på seremonier, sier hun.

Nytt forslag utarbeides

Regjeringen har uttalt at en skal utarbeide en helhetlig lov for tros- og livssynssamfunn. En ny lov vil omfatte lovgivning og finansieringsordninger for Den norske kirke og andre tros- og livssynsamfunn, og forslaget skal etter planen sendes på høring i inneværende år.

Andelen medlemmer i tros- og livssynsamfunn utenfor Den norske kirke

2016, kilde: SSB

Antall Andel

Vegårshei 642 30,5

Grimstad 3449 15,2

Froland 806 14,1

Arendal 6062 13,6

Risør 895 12,9

Tvedestrand 775 12,8

Lillesand 1327 12,4

Iveland 166 12,4

Gjerstad 249 9,9

Birkenes 507 9,8

Åmli 178 9,6

Valle 101 8,1

Bykle 74 7,8

Evje og Hornnes 257 7,1

Bygland 60 5

De største trossamfunn i Norge, utenfor Den norske kirke

Human Etisk Forbund 87308

Oslo Katolske Bispedømme 80573

Svenska kyrkan i Norge 20060

Den Evangelisk Lutherske Frikirke 19470

Buddhistforbundet 12994

Jehovas vitner 12304

Den Katolske Kirke i Midt-Norge 11021

Metodistkirken i Norge 10566

Det Norske Misjonsforbund 10406

Det Norske Baptistsamfunn 10296