Oppussingstrender: Ut med hvitt – inn med blått og grønt

Vegg til vegg tepper er på vei inn, glassfiberstrie er ut, gult er kult og flisene byttes ut med belegg på våtrom.

Skal du pusse opp stua, badet eller soverommet og samtidig følge trenden – da er det farger som gjelder.

Fargerikt

Årets farger går i blått og grønt, det skal være varmt og godt i stedet for kaldt og grått, ifølge daglig leder på Nordsjö Idé & design Stormo, Cathrine Moritz. Hun beskriver årets trender som varme og fargerike.

– Fire år tilbake var det mye rene gråtoner og da får du blått. Så ble det varmere toner som «greige» som er en miks mellom grå og beige. Nå er det blått og grønt som er mest populært, forteller Cathrine.

Overgangen fra det helt lyse og kalde til mer farger har gått gradvis, og det aller mest vanlige er å starte på soverommet.

– Vi ser at i de store rommene bruker folk mye «trygge» farger i duse toner ennå, men på soverommet er de mer vågale og bruker mye mørke farger og tapet. De pakker seg inn og lager seg en lun hule på soverommet. Folk har blant annet vært livredde for gult i mange år, men nå ser vi at fargen «oker» er på vei inn igjen, det handler mye om hvilke farger vi kler oss i og hva som er trendene der, sier hun.

Selv om trenden sier blått og grønt er det fortsatt mange, som holder seg til de lyse fargene.

– De fleste har imidlertid gått bort fra det helt hvite, det blir for lyst og kaldt og kan i tillegg trigge migrene. Blått og grønt er jo naturens farger og mer derfor mer beroligende. Tenk deg at du våkner opp til en soloppgang som er varm i motsetning til å våkne opp til kaldt og grått, det har mye å si, mener hun.

Vegg til vegg

Noe av det som lenge har vært helt ute er vegg til vegg tepper. Nå er de imidlertid på vei tilbake, først og fremst på soverommet.

– Flere og flere vil ha det på soverommet, og det er helt nytt. Før het det at de både var allergifremkallende og uhygeniske, men nå ha de en helt annen kvalitet. Så sant man ikke har små unger som søler og griser så kan det være veldig praktisk med vegg til vegg. Det er mykt og godt, og fordelen er at støvet samler seg i stedet for at det vrimler rundt i rommet. Dagens tepper er verken allergifremkallende eller uhygeniske, forklarer hun.

Gulvflatene ellers i huset skal helst være parkett, klikkvinyl eller laminat. Disse skal også være noe mørkere og varmere enn tidligere. Cathrine forklarer at også her har både kvalitet og farger forbedret seg betraktelig, og spesielt laminat har blitt veldig mye bedre nå enn før.

– Det er selvfølgelig forskjellig kvalitet ettersom hvilken prisklasse du velger å kjøpe, men hvis du unngår den aller billigste typen så kvaliteten veldig bra.

Laminat er veldig fin å bruke hvis man for eksempel har dyr, det blir overhodet ingen riper og hakk, og de bråker heller ikke så mye som før når du går over gulvet, sier hun.

Klikkvinyl er en sikker vinner, og ifølge Cathrine anbefaler de ofte denne.

– Den er veldig slitesterk med en myk og vannfast overflate, sier hun, og legger til:

– Det er fortsatt parkett som er det vi selger mest av, og vi ser at det så å si er ingen somsliper parkett lenger, de kjøper heller ny.Vi selger også mer og mer belegg på våtrom, og det er veldig praktisk, pent og dessuten så blir det helt tett, påpeker hun.

Sjokkvegger

Mange velger tapet på veggene, og mulighetene er nesten uendelige i valg av farger og mønstre om det så er blomstrete, natur eller fotografier av barna.

– Glassfiberstrie er helt ut, ellers er nesten alt innafor. I stedet for å fjerne glassfiberstria kan du legge over en fiberduk som skjuler glassfiberen slik at du kan tapetsere over. Utvalget er helt enormt og vi selger alt fra klassiske til mønstrete. Fototapet er veldig populært akkurat nå, enten på soverommet til ungene, i gangen eller på en vegg i stua, sier hun.

Det sies at moten med sjokk­vegger, der du tapetserer eller maler en vegg i en dramatisk farge eller et kraftig mønster, har gått ut for lengst. Det er ikke Cathrine enig i.

– Vi ser at det er dette folk vil ha. Vi sier «drit i trender». Kjøp det som du syns er fint, det handler om å finne noe du liker og det er de som bor i huset som vet best hva de trives med sier hun.

Damenes valg

Cathrine forteller at det er damene som er sjef over den innvendige oppussingen.

– Menn virker liksom ikke der, de ser ikke det samme som det vi damer ser, sier hun og ler litt før hun fortsetter:

– Her i butikken har vi et kaffebord med kjeks og ferske aviser med tanke på mennene. Det tar ikke lange tiden før mannen sitter med nesa i avisa mens kona går i butikken for å velge ut farger og tapet. Det er de som bestemmer. Damene er mer interessert i oppussing inne, men når det kommer til utstyr som lift og høytrykks-­spyler da våkner de, sier hun.

Cathrines oppussingstips:

* Først bør du opprette en konto hos en fargehandler slik at du kan ta med deg hjem det utstyret du trenger, og så levere tilbake det du eventuelt ikke bruker. Hvis du har en konto så registrerer butikken hvilke farger du bruker slik at du i senere tid kan finne tilbake til den samme koden.

* Det aller viktigste er å gjøre et godt grunnarbeid og ikke prøve å spare en hundrelapp på pensler og malingskoster. Vask godt på forhånd, det er kjempeviktig for at malingen skal hefte, men ikke bruk salmiakk. Bruk helst egne vaskemidler som du får kjøpt hos fargehandel.

* La vannbasert maling herde lenge nok, og vent med neste strøk selv om den har tørka. Les godt på bruksanvisningen på malingspannet. Hvis du for eksempel maler på treverk bør du vente en stund før du tar strøk nummer to.

* Bruk nok maling for å unngå skjolder, særlig i taket.

* Når det kommer til maling går det fortsatt i matte vegger, men du kan bruke helblank i samme farge for å fremheve detaljer.

* Det er viktig å vite at blank maling fremhever alle ujevnheter, mens matt maling skjuler dem.

* Hvis du skal male mye blankt er det lurt å bruke matt maling under for å få bedre dekk, det er et gammelt malertips. Ofte kan man oppleve at hvis man bare bruker helblank kan det være vanskelig å få det helt jevnt.