Nyåpning av Gromstad Auto

Torsdag var det offisiell åpning av Gromstad Autos nye lokaler. Et hundretalls mennesker kledd i alt fra dress til kjeledress møtte opp for å se på det butikken beskriver som Aust-Agders største og mest moderne bilanlegg.

Daglig leder Jan Trygve Gromstad hadde invitert til skikkelig åpningsfest med matservering som inkluderte egen Volkswagen-kake og mozell i stettglass.

-Vi er veldig glade for at vi endelig er ferdig med utbyggingen og vi er utrolig fornøyde over resultatet. Spesielt er jeg glad på vegne av de ansatte som har jobbet her i bygget samtidig som utbyggingen har pågått.

De over 90 ansatte ler mens daglig leder forklarer hvordan de ansatte nærmest har jobbet på en byggeplass i det siste.

Komplett

Gromstad Auto hadde som mål å skape et best mulig tilbud til kundene, og etter utbyggingen kan de nå i tillegg til salg av biler tilby verksted, delelager, bilutleie og bilskadeverksted.

-Vi har som mål at vi skal være både størst og best sier Jan Trygve Gromstad.

Butikken ble også tidligere i år tildelt pris for Norges beste kundetilfredshet på Audis egen kickoff på Lillestrøm.

Skryt

Kai Robert Solheim som er direktør i Volkswagen Norge fikk æren av å klippe snoren på nybygget.

-Når man kjører forbi dette bygget er det umulig og ikke bli imponert, sier Solheim.

Han hadde også mange lovord om de ansatte og den innsatsen de har lagt ned. Spesielt skryter han av de gode salgstallene Gromstad Auto har på el-biler og hybrider.

– Det viser at dere er veldig dyktige på å ta i bruk ny teknologi.

Da er det kanskje ikke rart at Gromstad lodder ut el-sykkel til de som kjøper ny bil under selve åpningsuka.