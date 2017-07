Treningskjendisen er tilbake på Torvet

Annonse:

Yngvar Andersen er igjen i gang med morgentreninger på Torvet i Arendal.

Treningseksperten som ble kjent gjennom NRK-programmet “Puls” har allerede trimmet arendalittene på morgenen i juliukene i to år. Nå er han tilbake for tredje år på rad.

Treningen finner sted på Torvet klokken ni, mandag til lørdag. Du får anledning til å få med deg gratistreningen denne uka og neste uke.

– Det passer for alle -barn-ung-voksen-eldre-trente-utrente. Yngvar er klar og ønsker alle velkommen. Blir du med og setter oppmøterekord på Torvet i sommer? spør kommunens turistkontor i en pressemelding.

Første året Torvet-treningen ble satt i gang var det Grimstad-mannen Rolf Erik Nilsen som har kjøpt det gamle Sparebanken-Sør bygget i sentrum som betalte i gildet. I år er det et samarbeid mellom ham, Arendal by AS og Arendal kommune.