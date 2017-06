Nektet å beklage – beklaget likevel

Annonse:

Bystyrerepresentanten langet ut mot innvandringsministeren i sosiale medier og nektet å beklage.

Arbeiderpartiets bystyrerepresentant og leder av oppvekstkomitéen i Arendal, Gjermund Orrego Bjørndahl, skapte overskrifter landet rundt i helgen ved å kalle innvandringsminister Sylvi Listhaug for «Jævla rasistkjerring» i en kommentar til et av ministerens innlegg på Facebook. Søndag hadde han ikke planer om å beklage utfallet.

–Står for den

–Den uttalelsen, som jeg mener jeg kan forsvare, står jeg 100 prosent inne for, sa Bjørndahl til VG søndag.

Avisen hadde da plukket opp bystyrerepresentantens kommentar i en diskusjon om flyktninger og trygderettigheter, som han skrev natt til søndag.

Mandags-anger

Mandag morgen skriver imidlertid Bjørndahl at han beklager ordvalget sitt. Han skriver:

«God morgen kjære venner! Gårsdagen ble en heftig dag på grunn av to uvettige ord jeg skrev på Sylvi Listhaugs facebookside i ren frustrasjon over det jeg oppfatter som lite sympatisk propaganda mot innvandrere fra ministeren. Jeg er dypt uenig i ministerens politikk, så dypt at jeg av og til mister nattesøvnen av det som skjer med mange av våre enslige mindreårige. Det forsvarer likevel ikke min bruk av ord i denne sammenhengen. Å bruke banneord og skjellsord i det offentlige rom er ikke greit, og jeg beklager at jeg brukte slike ord som jeg gjorde. Jeg burde formulert meg annerledes og likevel fått frem hva jeg mener om det Listhaug står for. Ønsker alle en god og fredfull dag ♥»



Ikke første gang

Det er ikke første gang Bjørndahl setter seg selv midt i stormen. I fjor høst la politikeren seg langflat og beklaget seg fra bystyrets talerstol etter at en politiker fra et annet parti beskyldte Ap-politikeren for mobbing. I mai i år meldte Bjørndahl at han var sykmeldt fra alle politiske verv en god stund fremover, trolig til etter sommeren på grunn av at han har for mange jern i ilden.