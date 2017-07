Nasker og stjeler mer enn i fjor

Annonse:

Tall fra Konfliktrådet i Agder viser nær dobling av vinningskriminialitet og naskeri i vinter og vår.

Sammenlignet med 2016 melder Konfliktrådet at det har vært nesten dobbelt så mange saker om vinningskriminalitet og naskeri i første halvår i år.

– Saker med tyveri av motorkjøretøy er mer enn doblet, mens voldssakene er gått ned med 35 prosent. Dette er på nivå med 2015, melder Konfliktrådet i en pressemelding.

Vold og naskeri

Ifølge rådet er det fortsatt voldssaker og naskeri som tar det meste av Konfliktrådets tid. 261 saker er kommet inn så langt i år, og litt over halvparten av dette handler om straffesaker. Resten av sakene er henlagte straffesaker og andre forhold. Rådet mener antallet saker har holdt seg overraskende stabilt de siste årene.

Jevn kjønnsfordeling

Konfliktrådet opplyser at det er 330 personer som er påklaget hittil i år. Dobbelt så mange menn som kvinner er part i sakene, men antallet kvinner har økt siden i fjor. Aller flest av de som må møte i Konfliktrådet er under 18 år, kjønnsforskjellen er jevnere fordel og gruppen med ungdom under 15 år er halvert sammenlignet med 2016.

Tolv på ungdomsstraff

I 2014 innførte Norge ungdomsstraff for ungdom mellom 15 og 18 år, som har gjort alvorlig kriminalitet eller gjort ulovlige handlinger flere ganger. Ifølge Konfliktrådet er straffen tredelt, der det første steget for lovbryteren er å møte den som er utsatt for handlingen. Deretter legges en plan med krav som må gjennomføres og et oppfølgningsteam henger på den unge lovbryteren inntil straffen er gjort opp. Så langt i år er det satt i gang team rundt tolv personer i Agder, noe som er tilsvarende i samme tidsrom i fjor.