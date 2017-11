Nå skal Saltrød få sin egen park

Annonse:

I et enormt spleiselag mellom kommunen, næringsliv, folk og fe håper Saltrød og omegn nærings- og interesseforening å klare å skape et sosialt samlingspunkt på Saltrød.

Håpet er at parken både skal bidra til trivsel og til å få bukt med noen av levekårsutfordringene som preger området.

Hanne Aabelvik fra bensinstasjonen på Saltrød, leder for interesseforeninga Sonja Jensen, Frank Nedal fra Kiwi Saltrød og Karl Petter Evensen fra KP Evensen Tjenester står stolte som haner klare ved tomta som er i ferd med å transformeres til en park for å vise frem arbeidet de har gjort den siste tida. Tom Eilert Lundberg og Torgeir Hamre er også med i dugnadsgjengen.

Transformasjon

Området som før var søppelfylling, myr og skog skal gjøres om til en levende møteplass med muligheter for grilling, jogging, sykling, ski om vinteren, terrengsykkelbane og lekeplass. En akebakke som til og med er bratt nok for de aller tøffeste er allerede på plass. Og i bunnen av bakken skal en gapahuk med grillplass bygges.

Parken kom først i gang som en ide under prosjektet «Vekst i Arendal øst». Deretter har Arendal kommune bidratt på flere vis: Ved å stille den kommunale tomta til rådighet, gjennom hjelp til å anlegge veier, gjøre en del planering og gjennom å sette lys på området.

– I fjor var det ordentlig liv her når snøen kom og folk samla seg rundt akebakken døgnet rundt. I år har vi fått på plass lys i bakken også så nå håper vi det skal bli masse brukt, sier leder Jensen.

Foruten kommunen har næringslivet i området bidratt enormt:

– Lundberg har ordnet med fyllmasse, jord og heller fra en del av bedriftene nede på havna. Det er vi utrolig glade for, vi klarer ikke gjøre så mye på tomta nå, men til våren skal det bli god bruk for, sier Jensen.

For alle

Næringsforeningen tror parken blir et positivt tilskudd til handel for Saltrød senter, men også for området generelt. De håper parken er blir en møteplass for alle som bor på Saltrød og at skolen og barnehagene vil ta området i bruk.

– Vi tror det er viktig for senterets del å ha en samlingsplass, og rett og slett ha et område hvor folk på Saltrød kan samles. Litt sånn som på Hove hvor alle kan møtes, sier Nedal.

– Det er veldig sentralt og i gåavstand for mange, vi så det på lekeplassen i fjor at det var veldig greit at ungene kunne gå hit, legger Aabelvik til.

Dugnad!

Nå vil interesseforeninga invitere alle som bor i området til dugnad.

– Ta kontakt med oss! Vi trenger dugnadshjelp for å rydde trær som er tatt på tomta før vinteren og etter vinteren trenger vi hjelp til å realisere planene, sier Jensen.

Foreninga har søkt til Gjensidigestiftelsen om penger til å få satt opp en svær gapahuk på bunnen av akebakken, slik at foreldre kan sitte lunt og godt foran grillen mens ungene er i bakken. Nedal legger til at det enda er et lite lerret å bleke når det kommer til penger og inviterer næringsdrivende på Saltrød til å bidra.

– Vi har ikke penger til alt av utstyr, vi har ikke penger til lekeplass for eksempel, sier han.

Dersom du har egne tanker om hva en park på Saltrød bør inneholde, inviteres du også til å bidra.

– Vi klapper oss selv på skuldra, for vi har fått mye til på kort tid. Det har skjedd mye det siste året, også skal vi gjøre mye fremover. Vi har mye planer, men vi vil gjerne ha innspill også. Dersom noen har store ønsker for området må de spille det inn til oss, sier Jensen.